Hipotecados UVA: cuotas acumularán subas del 100% este año y señalan que el subsidio beneficia sólo a los bancos

La inflación sigue acelerando los montos adeudados aunque el Gobierno anunció medidas en la última semana. El escenario para los tenedores del crédito

No hay respiro para los tomadores de créditos UVA y el escenario sigue tornándose complicado a partir de las últimas novedades. Ocurre que la decisión del Gobierno de activar subsidios para algunos de los endeudados es observada entre los afectados como una medida que sólo aporta seguridades de pago a los bancos.

Se señala, además, que la imposición de este aporte en los casos en que las cuotas superen el 35 por ciento de los ingresos sube 10 puntos porcentuales el límite establecido por el mismo sistema financiero.

Por otro lado, tras el descongelamiento post enero de este año, las cuotas comenzaron a subir a razón del 8 por ciento mensual. Entre los tomadores del crédito anticipan que, a este ritmo, las fracciones en cuestión llegarán a fin de año con un acumulado cercano al 100 por ciento. "No existe ingreso, ni salario que soporte semejante ajuste", afirman.

"La cuota de estos créditos –a raíz del esquema de convergencia dispuesto en el DNU 767/2020-, se vienen incrementando en promedio un 8 por ciento mensual. Un ritmo insostenible para cualquier familia hipotecada que batalla a diario con la permanente suba de los alimentos y de todos los servicios que conforman la canasta básica", señalaron desde el colectivo Hipotecados UVA, vía un comunicado al que accedió iProfesional.

"Ese 8 por ciento mensual al cual hacemos referencia implicará que, durante este año, las cuotas que permanecieron congeladas hasta el mes de enero de 2020, se vean incrementadas al finalizar el año en un rango que oscila entre el 80 y el 100 por ciento", añadieron.

Desde la organización indicaron a este medio que lo comunicado a fines de la semana pasada por Jorge Ferraresi, titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, es un "subsidio para el sistema financiero".

"Se asegura que el Estado no corrija una política pública de vivienda que nació durante la administración Macri, y no para el tomador final del crédito. Los bancos se aseguran cobrar sus créditos indexados sin asumir ningún riesgo. En última instancia el deudor hipotecario, seguirá viendo como su capital se indexa mes a mes por efecto de la inflación lo que provoca que al finalizar el crédito haya pagado sumas que resultan imposible de mensurar. En ese marco no se puede hablar de subsidio", expusieron las fuentes.

Un porcentaje superior apenas al 7,5 por ciento recibiría lo informado ahora por el Gobierno.

El subsidio que no es

En declaraciones radiales, el Ferraresi anticipó el viernes pasado que "habrá un subsidio de las cuotas que superen el 35 por ciento de los ingresos".

Informó que el BCRA establecerá una instancia de monitoreo y alerta temprana para identificar "posibles casos de riesgo" que afecten a deudores. Esto, claro, en aquellos casos donde la relación cuota-ingreso supere los límites establecidos que fijan un tope del 35 por ciento de los ingresos familiares.

"Los bancos van a subsidiar las cuotas de los hipotecados UVA que superen el 35 por ciento del ingreso del grupo familiar", dijo. Para luego remarcar que "cada una" de las entidades financiaras "deberá definir qué solución le ofrecen a los hipotecados".

"El Banco Nación y el Banco Provincia van a subsidiar las cuotas que superen el 35 por ciento. El Banco Hipotecario, donde hay 7.655 tomadores de créditos UVA se saldrán de la modalidad UVA para ajustarse de acuerdo a la evolución salarial", añadió.

En diálogo con iProfesional, representantes de la organización Hipotecados UVA tildaron a los anuncios de Ferraresi de "medida paliativa" y señalaron que la opción que anticipó el Gobierno "es discriminatoria para las familias que tomaron los créditos al margen del Nación o el Provincia".

"El tope del 35 por ciento sólo acercará una bonificación a quienes tienen la deuda con esos bancos en particular. Al resto, que tienen vínculo por ejemplo con entidades privadas, apenas si se les reconoce la posibilidad de extender el plazo. Aunque hay mucha resistencia a la hora de admitir esto", indicaron las fuentes consultadas.

UVA evidenció un incremento superior al 300 por ciento sólo en los últimos cuatro años.

Desde Hipotecados UVA indicaron que el universo de los hipotecados que quedaría dentro del beneficio anunciado por el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat apenas alcanzaría al 7,6 por ciento sobre una base de más de 100.000 familias afectadas por el incremento de los montos.

"Este tipo de medidas lo que hacen es generar una fragmentación en el mundo de las familias afectadas por los créditos. Y se sigue sin atacar la raíz del problema, que es claramente la restructuración de cada deuda. Necesitamos que se frene la indexación sin tope. Seguimos en un nivel de endeudamiento voraz para cada familia", añadieron.

UVA aumentó más del 305 por ciento entre 2016 y 2020 mientras que los salarios en el mismo período merodearon una suba del 245 por ciento. La pérdida de poder de pago de quienes accedieron a los créditos seguiría profundizándose este año siempre a partir de la inflación proyectada.