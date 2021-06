El precio de la carne, otra crisis para el Gobierno: por qué seguiría subiendo, incluso tras cerrar exportaciones

Los valores no dejan de aumentar en las carnicerías y el incremento se hace más visible en cortes como el osobuco. Alertan por la destrucción de la cadena

Tres semanas después de establecido el cierre de exportaciones, el mercado de la carne no deja de ganar en novedades negativas y perspectivas preocupantes. Y, para dolor de cabeza del Gobierno, todo indica que la decisión de aplicar el veto a la venta fuera de la Argentina está originando todo lo contrario al objetivo de garantizar una baja del precio interno.

Así lo acaba de dejar en claro el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que mediante un relevamiento expuso que en mayo el producto acumuló un incremento promedio del 6,1 por ciento.

De mayo de 2020 al cierre del mes pasado, siempre según la entidad, la carne alcanzó un incremento del 76,2 por ciento.

"El precio de la carne vacuna en las 80 carnicerías exhibió precios que mostraron alzas significativas, del +6,3%, con respecto al mes anterior, y que exhibieron un alza del +74% con respecto a mayo de 2020", afirma el trabajo del IPCVA.

"Por otro lado, en los 40 supermercados, el precio promedio de la carne vacuna mostró subas significativas, con una variación del +5,6% con respecto al mes anterior y exhibió un incremento del +86,5% con respecto a mayo de 2020", añade.

De estos guarismos surgen los promedios del 6,1 y 76,2 por ciento mencionados en párrafos anteriores. EL IPCVA expone, además, que en los últimos días trepó fuerte el precio de los cortes (antes) más económicos, lo cual pega de lleno en el bolsillo de los sectores con menor poder adquisitivo.

El osobuco, por ejemplo, ya supera los 407 pesos el kilo, alcanzando en el último mes un aumento cercano al 10 por ciento.

La picada común, en tanto, subió casi 9 por ciento y el kilo ya promedia los 390 pesos. La tortuguita aumentó 7,9 por ciento, la cuadrada 5,6 por ciento y el vacío 4,5. El valor promedio de los cortes relevados por el IPCVA da como resultado 668 pesos el kilo.

"Los precios de la carne vacuna tuvieron incrementos significativos, del (+6,7%), en mayo de 2021, con respecto a abril, en los puntos de venta que atienden en barrios de nivel socioeconómico alto", indicó el instituto.

"En los puntos de venta que atienden al nivel socioeconómico medio, los precios mostraron alzas significativas, que resultaron del (+5,8%); mientras que en aquellos que atienden al nivel socioeconómico bajo los precios mostraron alzas también significativas, que resultaron de un (+6,3%)", agregó en su informe.

Los cortes que se mantenían como los más económicos son los que aumentaron fuerte el mes pasado.

En el ámbito de los frigoríficos dan por descontado que los precios seguirán subiendo por ascensor a partir de la decisión oficial de mantener el cierre de las exportaciones.

Desde la Mesa Nacional de Carnes su coordinador, Dardo Chiesa, deslizó que entre los ganadores predomina la idea de que la medida regirá por lo menos un mes más.

"Espero que no se extienda, pero creo que puede suceder. Venimos hace dos semanas y no hay mucha definición", reconoció el directivo. "Los frigoríficos presentaron una propuesta de la que no hay novedades", comentó, dando cuenta de la reunión que recientemente mantuvieron el presidente Alberto Fernández y sendos representantes del Consejo Agroindustrial Argentino.

"Cuando hablamos de los ánimos, le dije: ‘Mire Presidente que los ánimos están caldeados’. Hoy la gente no necesita esperar un mes para darse cuenta de que esto puede durar", agregó.

Daño a la cadena

A la par de esta perspectiva, organizaciones del campo como CREA emitieron un informe donde se señala que la continuidad de la intervención en el mercado de exportación afectará a productos y consumidores.

"La intervención realizada este año por el gobierno nacional produjo una caída considerable en los valores de la vaca y eso tiene una incidencia directa en los planteos de cría bovina y también en los tambos", expuso José Lizzi, líder de la Comisión de Ganadería de CREA.

Los productores señalan que la traba a la exportación complica la regeneración de ganado.

"Lamentablemente, las señales presentes van a promover una desinversión en el sector ganadero, que en el mediano plazo tenderá a producir una menor cantidad de animales que, además, tardarán una mayor cantidad de tiempo en terminarse", proyectó.

Lizzi sostuvo que, debido a la situación actual del mercado de ganados y carnes, el cierre de exportaciones prolongado no tendrá impacto en los precios minoristas de carne vacuna, aunque sí en las decisiones de inversión de los empresarios ganaderos, que son las que condicionarán la disponibilidad de hacienda en los próximos años.