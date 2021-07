Philip Morris, dueña de Marlboro, compró una farmaceútica por u$s820 millones

La tabacalera Philip Morris International (PMI) anunció este lunes la compra por Fertin Pharma, un desarrollador y fabricante de productos farmacéuticos y de bienestar basados en sistemas de administración oral e intraoral, por un valor de 5 mil 100 millones de coronas danesas, un aproximado de 820 millones de dólares.

"La adquisición de Fertin Pharma será un paso significativo en nuestro trayecto para entregar un futuro libre de humo- mejorando nuestro portafolio de productos libres de humo, sobre todo en el ámbito oral moderno, y acelerando nuestro avance más allá de la nicotina", declaró Jacek Olczak, director ejecutivo de Philip Morris.

La tabacalera tiene el objetivo para 2025 de generar más del 50 por ciento de sus ingresos netos de productos libres de humo y al menos mil millones de dólares de productos más allá de la nicotina.

We're pleased to announce an agreement to acquire Fertin Pharma, a leading developer and manufacturer of innovative pharmaceutical and well-being products based on oral and intra-oral delivery systems. Find out more about it here ➡️ https://t.co/65wak97tel pic.twitter.com/pfZdjFZzZo — Philip Morris International (@InsidePMI) July 1, 2021