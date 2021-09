Hipotecados UVA: deudas con subas cercanas al 100% para fin de año, movilizaciones y ejecuciones masivas

El Gobierno sigue sin acercarles soluciones a las más de 100.000 familias afectadas por los incrementos. Un pronóstico fatal de cara al 2022

La política sigue mirando para otro lado en el caso de los hipotecados UVA y, a la par de ese desentendimiento incluso en tiempos de campaña, se agiganta el escenario de desastre para miles y miles de familias.

A la par de la falta de soluciones, los tomadores del crédito siguen afrontando un aumento mensual que, de piso, alcanza al 7 por ciento. Por supuesto que hay quienes enfrentan incrementos superiores y eso continúa precipitando las ejecuciones hipotecarias.

Desde Hipotecados UVA, la organización que nuclea al grueso de los damnificados, aseguraron a iProfesional que, a este ritmo, tanto cuotas como deudas llegarán a diciembre con una suba acumulada del 100 por ciento.

Expusieron, además, que ya hay al menos 700 ejecuciones hipotecarias en marcha. "Las más de 100.000 familias que cargamos esta pesada mochila, nos debatimos a diario entre pagar la cuota o afrontar las demás obligaciones. La morosidad no deja de crecer, pese a que se insista con que el ratio es bajo en relación a la cantidad de créditos otorgados", indicaron desde el grupo.

"El sistema financiero mira para otro lado, a regañadientes acepta aplicar el tope transitorio del 35 por ciento en la relación cuota/ingreso. Dicho porcentaje resulta muy alto, pero para algunas familias representa un alivio transitorio, con suerte solo a quienes tienen su crédito en Banco Provincia de Buenos Aires, el resto solo alarga la pesada carga al final de la vida del crédito", añadieron.

Desde el colectivo acercaron casos como el de Gabriela, que hoy paga cuotas de 53.000 pesos cuando, previo al congelamiento, abonada 36.000. "Hablamos de un 7 por ciento (promedio) mensual por la combinación de la inflación y la convergencia", comentaron las fuentes interpeladas.

"En 9 meses subió un 63 por ciento, como mínimo", expuso otra damnificada. "El problema que genera la convergencia se suma al descalce que venimos sufriendo desde 2018. Se acentúa la situación dramática", añadió.

Las cuotas vienen acumulando una suba promedio del 7 por ciento mensual.

Otra voz dio por descontado que "hacia fin de año estaremos en el 100 por ciento de incremento". Para luego anticipar: "Tenemos estipulado que, para el final de la convergencia de julio de 2022, estaremos llegando a una suba acumulada del 150 a 160 por ciento".

"No nos cansamos de denunciar que es una usura indexar créditos al 7 por ciento mensual como viene sucediendo desde el mes de enero por aplicación del plan de convergencia. No existe sueldo, ni ingreso que pueda soportar semejante ajuste", enfatizaron desde Hipotecados UVA.

Recientemente, el colectivo entregó a Martín Guzmán, actual ministro de Economía, una misiva detallando el desastre que atraviesan los tomadores del crédito. Mientras tanto, se multiplican las familias que acuden a la Justicia para elevar reclamos por el incremento incontenible de las cuotas.

Un drama que se agiganta

En semanas anteriores, iProfesional expuso casos como el de Romina y su familia, quien en septiembre de 2017 accedieron a un financiamiento de 3 millones de pesos en cuotas iniciales de 20.000. Hoy debe 9,5 millones de pesos y afronta pagos mensuales de 75.000.

"Al final los políticos lo lograron. Hoy pusimos en venta el sueño de nuestra familia", publicó en su espacio en la red social Twitter.

Matías, por citar otro ejemplo, sacó un préstamo UVA en 2017 por algo más de 1 millón pesos para adquirir un PH. De diciembre de aquel año a esta parte, su deuda subió hasta alcanzar los 3,6 millones de pesos.

"Debido a toda esta situación, de esta deuda que es una bola de nieve y con la incertidumbre de no saber qué vas a pagar el mes que viene, con mi compañera hemos decidido poner en venta el departamento", expresó a iProfesional.

En las últimas horas, Martín, un enfermero de terapia intensiva, casado y padre de dos hijos, contó en sus espacios en redes sociales que él y su familia están al borde del desalojo.

"Hace 7 meses me presenté en BNA sucursal San Justo para solicitar el tope del 35 por ciento de mis ingresos, como figura en el DNU767/20 y teniendo en cuenta que mi salario es el único ingreso familiar. La respuesta fue que no puedo acceder a ese ‘beneficio’ ya que me encontraba con 2 meses de mora", expuso.

Suman más de 105.000 las familias afectadas por la indexación establecida para los UVA.

"El lunes 30/08 me llegó un email del banco diciéndome que me encuentro en etapa Pre -judicial y que tenía 48 horas para abonar la deuda. Es muy triste la situación en la nos encontramos con mi familia. No sólo por lo que representa tener que luchar en la línea de fuego en esta pandemia como personal de salud, sino también por el hecho de que todos los meses tengo que decidir entre llevar un plato de comida a casa o pagar la cuota del crédito", explicó.

Los damnificados se movilizarán mañana miércoles, a partir de las 18 horas, desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso. "Haremos todas las marchas que sean necesarias hasta tanto se nos brinde una solución definitiva", afirmaron desde el colectivo.