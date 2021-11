Alquileres "en llamas": se trata del peor salto de precios en más de una década y no aflojan los aumentos

Los incrementos siguen siendo una constante y noviembre se consolida como el peor mes en la comparación interanual. Valores en danza y perspectiva

No hay respiro para los bolsillos de los inquilinos. Los valores no dejan de trepar cada mes y todo indica que, de no haber cambios en la ley vigente para ese nicho, los alquileres seguirán trepando fuerte de aquí a la primera parte de 2022. Con incrementos por encima del 50 por ciento, noviembre viene expresándose como una continuidad de la suba acelerada que activó el marco legal vigente.

La perspectiva de más aumentos es el aspecto que preocupa, también, a propietarios y comercializadores.

Mientras tanto, los valores despegan y ya no hay dudas de que el acumulado está entre los más importantes de los últimos tiempos. En esa dirección, relevamiento de Reporte Inmobiliario al que accedió iProfesional afirma que los incrementos de este año superan al índice inflacionario. Y que los números de 2021 representan los más elevados en algo más de una década.

"Mientras que la inflación interanual medida por INDEC entre octubre de 2021 y el mismo mes de 2020 fue del 52,1 por ciento, los departamentos usados que se ofertan en alquiler aumentaron el 57,45 en promedio para el caso de los de un dormitorio y el 53,82 para las unidades de 3 ambientes", señala el trabajo de la consultora.

"El valor medio de toda la ciudad para departamentos de 2 ambientes usados supero en noviembre de 2021 los 32.000 pesos, mientras que las unidades de 3 ambientes cotizan en promedio no menos de 10.000 pesos por encima", añade.

Siempre según Reporte Inmobiliario, en una comparación interanual con los indicadores de 2009, el mes en curso muestra el mayor aumento de los últimos 12 años.

En términos de valores, hoy por hoy el alquiler de una unidad de 2 ambientes en Almagro promedia los casi 31.000 pesos sin expensas, mientras que en barrios como Recoleta o Palermo los precios superan con comodidad los 43.000.

La Boca, con un promedio de 24.700 pesos y Nueva Pompeya, con 25.000, y Liniers, con casi 26.000, se ubican entre las zonas más "baratas" en la geografía porteña para ese tipo de departamentos.

Los alquileres acumulan una suba promedio del 10 por ciento mensual.

Ya en el caso de los departamentos de 3 ambientes, en Almagro el promedio se ubica en los 41.300 pesos –siempre sin expensas–. En Recoleta el valor sube hasta los 53.700 y en Palermo las mismas unidades se acercan a los 59.000.

Por el lado de los barrios más "económicos" siempre en cuanto a los inmuebles de 3 ambientes, puede mencionarse a La Boca ($34.200), Nueva Pompeya ($32.000), Floresta ($35.100) y Constitución ($35.600).

El peso de la ley

En las inmobiliarias hay coincidencias en que, de continuar el marco tal como está, lo que sigue es la destrucción total del mercado de alquileres y una profundización de la emergencia habitacional. La suba permanente de valores, remarcan, es una consecuencia directa de una ley que ajusta los contratos por inflación y postula contratos extensos que desalientan a los propietarios.

En diálogo reciente con iProfesional, Marta Liotto, flamante presidenta de CUCICBA, la organización que nuclea a los corredores inmobiliarios, sostuvo que una derogación revertiría la situación actual de reducción de la oferta y permitiría comenzar a achicar el "stock" de unidades que pasaron del alquiler a la venta directa.

Se estima que, en la actualidad, el número de propiedades en ese estado supera los 160.000 departamentos sólo en la Ciudad. Un récord histórico.

La oferta de propiedades en alquiler se achica mientras aumenta la de inmuebles en venta.

La directiva comentó que, sólo en Capital Federal, la oferta de unidades de tres ambientes en situación de alquiler se achicó más del 50 por ciento sólo en el último año. "La reducción en segmentos de viviendas como los monoambientes o los dos ambientes es de, cuanto menos, un 40 por ciento. Es una situación insólita. Nunca vista", afirmó.

En CUCICBA dan por descontado que los alquileres seguirán aumentando durante lo que resta del año. El mes anterior cerró con incrementos por encima del 51 por ciento mientras que, ya en lo concerniente a noviembre, el promedio de subas se ubica en un porcentaje similar.