Estos 3 rasgos impulsaron el éxito de Warren Buffett y son fundamentales para los inversores

El estilo de vida del multimillonario, junto a otros elementos que adoptó como parte de su día a día, se convirtieron en la clave de sus logros

Warren Buffett, multimillonario inversor y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, ha adoptado 3 ideas clave que han agudizado su enfoque, le han mantenido alejado de los problemas y han sobrealimentado sus beneficios durante muchas décadas.

William Green, autor de Richer, Wiser, Happier: How the World's Greatest Investors Win in Markets and Life (Más rico, más sabio, más feliz: Cómo los mejores inversores del mundo ganan en los mercados y en la vida), desglosa esos principios clave en una reciente entrevista con Business Insider.

Los elementos son tres: el estilo de vida, el autocontrol y el enfoque en la capitalización.

Warren Buffett conoce el valor del aprendizaje continuo, las distracciones mínimas y el pensamiento independiente. Mantener un horario ligero, pasar la mayor parte del tiempo solo en su oficina y operar lejos de Wall Street, en Omaha (Nebraska, EE. UU.), le ayuda en esos 3 frentes.

"Ha construido su vida de manera que se sienta tranquilamente, leyendo informes anuales, charlando por teléfono y, muy ocasionalmente, haciendo una apuesta cuando las probabilidades están a su favor", explica William Green. Muchos otros grandes inversores han estructurado su entorno físico y emocional de forma similar, añade.

Buffett, un hombre exitoso.

Buffett y su socio, Charlie Munger, se distancian del mundo exterior porque les ayuda a ignorar las críticas, el pensamiento de grupo y la presión para actuar. En cambio, pueden centrarse en tomar decisiones de alta calidad y a largo plazo.

"Buffett y Munger encarnan esta forma de enfocar el mundo en la que no te pagan por la actividad, te pagan por tener razón", compara Green.

Mantenerse firme

Buffett es famoso por tratar de mantenerse dentro de su círculo de competencia, invirtiendo solo en cosas que entiende. Esto le obliga a rechazar muchas oportunidades.

"Cuando la gente quiere que Buffett compre criptomonedas y que invierta totalmente en acciones para aprovechar este mercado, él tiene la capacidad de decir: 'No, no voy a hacer eso. No voy a jugar a ese juego. Estoy mostrando disciplina y comprando negocios que crecerán fuertemente con el tiempo'", comenta el autor.

Buffett no se deja tentar por las últimas modas del mercado y no está desesperado por comprar cada vez que se produce una caída, porque está centrado en asegurar la prosperidad de su empresa durante las próximas décadas.

El éxito está en invertir en lo que uno conoce.

"Buffett ha creado Berkshire Hathaway para ser el último hombre en pie", afirma Green: "Esa disciplina, 'autocontención', paciencia y selectividad es un aspecto clave de su supervivencia y éxito a largo plazo".

El millonario inversor también sabe que muchas personas le han confiado los ahorros de su vida, y se toma esa responsabilidad muy en serio. "Muchos accionistas de Berkshire Hathaway tienen prácticamente todo su patrimonio en ella, así que no va a correr riesgos imprudentes con su dinero", aclara Green.

Combinación de efectivo y bondad

Buffett sabe que el dinero engendra dinero, por lo que no quiere que Berkshire lo pierda todo y se esfume la rentabilidad futura.

"El objetivo no es sacar la pelota del parque a corto plazo, sino mantenerse en el juego", interpreta Green. Buffett no ha cometido ningún error catastrófico en su carrera, lo que significa que Berkshire ha sido capaz de "aprovechar el poder de la capitalización sin desastres" durante varias décadas, analiza.

Buffett aplica un concepto similar a su vida personal. Se comporta de forma amable, honorable y decente para atraer a personas de gran calidad a su órbita y conseguir que otros quieran hacer negocios con él: un enfoque que inversores como Guy Spier y Mohnish Pabrai describen como "compounding goodwill" [expresión que puede significar 'capital mercantil compuesto' y 'capitalización de buena voluntad'], explica Green.

Por ejemplo, Buffett escribió a Spier hace unos años diciendo que había leído el informe anual del gestor de fondos y que quería felicitarle por haber hecho un trabajo estupendo, recuerda el autor.

"No hay nada que Buffett pueda sacar de hacer eso, es un puro acto de bondad", opina Green: "Sabes que Buffett lo hace a diestro y siniestro. Ha aprovechado esta verdad universal de la buena voluntad compuesta, y se convierte en una ventaja competitiva".