Batalla en SanCor: gremio estableció un bloqueo general y mete presión a los socios para que acepten el fideicomiso

La propuesta que acercaron Urtubey y Figueiras requiere del aval unánime de los socios para su aprobación final. El gremio busca acelerar los tiempos

La última semana del año es de temperatura elevada también en torno a SanCor. Ocurre que, en instancias definitorias para el fideicomiso que procurará recuperar la capacidad productiva y financiera de la unión de cooperativas, el gremio ATILRA estableció una medida de fuerza que paralizó el funcionamiento de todas las dependencias en las últimas horas. El objetivo de fondo: apurar la decisión de los socios para que den el OK a la propuesta firmada hace algo más de 10 días por empresarios, representantes del sindicato y expertos del mercado de lácteos.

Según pudo saber iProfesional, ATILRA avanzó con acampes en torno al centro de distribución de la empresa en Panamericana, y movilizaciones de empleados en las plantas aún en funcionamiento de la compañía.

"El gremio también necesita del fideicomiso para mejorar su propia situación económica. El problema es que los empresarios que se acercaron no quieren iniciar el proceso con una protesta de envergadura. Los socios de la empresa tienen intenciones de adherir, sí, pero también muchas dudas respecto de cómo se conseguirá el financiamiento y se incrementará verdaderamente la producción", confió a este medio un experto cercano a SanCor.

"Mientras no haya precisiones sobre los fondos que se conseguirían, que supuestamente provendrán del Banco Nación, no habrá una asamblea extraordinaria de socios. Eso es algo que ATILRA debe entender. Si no hay paciencia los avances serán muy lentos. También hay que definir como hará la empresa, desde lo técnico, para superar el millón de litros de leche que se promete en el acuerdo de fideicomiso", añadió.

Por el lado de ATILRA, Eduardo Piton, secretario general de la seccional Gálvez, informó que las medidas de fuerza son por tiempo indeterminado y responsabilizó a la directiva de la compañía por no abrochar rápidamente un acuerdo con los socios.

SanCor redujo a un nivel dramático su capacidad de procesamiento de leche.

"Siempre a SanCor le falta. Ponen palos en la rueda. El gremio, viendo las actitudes de los directivos y gerentes de SanCor, optó por la medida de fuerza. Los compañeros hace 5 años que vienen sufriendo un desgaste físico y mental, ya no pueden más. Por eso tomaron la decisión del paro por tiempo indeterminado", declaró.

"En la empresa quieren seguir los mismos que están. Y nadie va a venir a poner dinero para que SanCor siga siendo manejada por los mismos que la llevaron a la situación actual. Se quiere armar un fideicomiso, con los empresarios, el gremio y un directivo de SanCor, pero ellos quieren tener mayoría para seguir manteniendo el manejo", agregó, para enseguida señalar que el aval final de los socios no llega, justamente, por la incidencia de la directiva.

El fideicomiso

Hace algo más de 10 días, empresarios interesados, representantes de ATILRA y expertos del sector lácteo, firmaron un fideicomiso para la recuperación productiva y financiera de SanCor. Pero, para su aprobación final, este acuerdo requiere el apoyo unánime de todos los socios de la tambera. De ahí la presión que estableció el sindicato.

En cuanto a las características del pacto, una de las premisas refiere a la obligación de reducir una deuda que, hoy por hoy, asciende a los 400 millones de dólares.

La firma en cuestión posee deudas por alrededor de 6.000 millones de pesos con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otros entes oficiales. También tiene compromisos con proveedores que fue tratando de ordenar a partir de un Acuerdo Preventivo Extra judicial (APE) que rubricó también con ex empleados y el gremio.

Los empresarios que toman parte de esta iniciativa, tal como anticipó iProfesional a principios de noviembre, son José Urtubey, principal accionista de Celulosa Argentina, Marcelo Figueiras, dueño del laboratorio Richmond y Gustavo Scaglione, un empresario potente de los medios con cabecera en la ciudad santafesina de Rosario: es titular del diario La Capital, Canal 3, Radio 2 y radio La Ocho.

A ellos se le sumaron los abogados Leandro Salvatierra y Diego Feser, además de Jorge Estevez, un especialista en la actividad lechera. A este "pelotón" hay que añadir a Héctor Ponce, secretario general del sindicato ATILRA.

La unión de cooperativas cedió el control de su unidad de yogures, postres y flanes.

La firma totaliza hoy 1.750 empleados versus los 5.100 de hace apenas 4 años. Según fuentes de la actividad láctea, en la actualidad SanCor procesa el 10 por ciento del volumen de leche que llegó a manejar hace algo más de una década.

La empresa gestiona menos de 400.000 litros diarios siendo que en su mejor momento llegó a "mover" alrededor de 6 millones.

SanCor aún mantiene operativas sus plantas de Sunchales, Gálvez y San Guillermo, en la provincia de Santa Fe, y sendas instalaciones en Devoto, La Carlota y Balnearia, todas en territorio cordobés.