¿Por qué crecen algunas empresas a pesar de contextos adversos?

Caída del consumo, falta de incentivos fiscales y una pandemia que nadie esperaba provocaron que muchas compañías bajaran sus persianas. Sin embargo, otras lograron expandirse. ¿Cómo hicieron? ¿cuál es la clave de su éxito?.

El empresario Sebastián Cantero desembarcó hace aproximadamente siete años en Añelo, epicentro de Vaca Muerta con proyectos inmobiliarios para dar soporte a la actividad petrolera. Pero cuando el Real Estate fue golpeado a nivel mundial por los coletazos de la pandemia, debió apelar a la creatividad y reinventarse.

"Algunas ovejas negras nos vimos obligadas a repensar nuestros negocios. Hoy la apuesta es volcar todo nuestro conocimiento al Real Estate Investment", contó Cantero a iProfesional.

Repensar el negocio

Un caso similar es el de Verónica Celia, fundadora de LK Buenos Aires, una empresa de zapatos que nació en pandemia y que en 20 meses cuadruplicó sus ventas y duplicó la cantidad de empleados.

"Al principio tuve que enfrentarme a situaciones complejas. Después del arduo trabajo que fue conseguir la matricería y otros insumos necesarios para salir al mercado", destacó la empresaria.

Y agregó: "Con los cierres sanitarios, la gente no necesitaba ni ropa ni zapatos. En ese contexto pensaba que iba a fracasar pero en mayo de 2020 empezaron a realizarse las primeras ventas online".

Una de las claves para este despegue fue, sin dudas, la venta online y una original propuesta: LK At Home, un servicio de envío de productos a domicilio: "El pedido es armado por una asesora y nuestras clientas pueden probarse los zapatos en la comodidad de su casa, efectuando la devolución de los pares que no quieran. Nosotros nos encargamos del envío y del retiro, hoy no existe un servicio así en la industria a la que pertenecemos", indicó Celia.

La empresaria afirma que ese servicio le permitió facturar un 70% más interanual.

En 20 meses, Verónica Celia cuadruplicó sus ventas y duplicó la cantidad de empleados

Emprendedores: ganan oportunidades de financiamiento y dan empleo

Su aporte en la economía de los países es cada vez mayor. Y si las Pymes son las mayores creadoras de empleo, los emprendedores argentinos no se quedan atrás. Actualmente, el 44% de los que ya tienen presencia digital ya emplea a dos o más personas, mientras que el 26% tiene el plan de contratar más colaboradores para su equipo durante este año.

Estos datos, que se desprenden de una encuesta realizada por Tiendanube, se completan al saber que el 47% de los emprendedores locales creó su tienda online para tener una fuente de ingresos alternativa.

"La fuerza emprendedora argentina crece cada día más y esto impacta en la generación de empleo directo e indirecto en distintos sectores e industrias. Hoy sabemos que más del 61% fabrica en parte o en su totalidad los productos que comercializa, por lo que hay una gran demanda para la producción", señala Franco Radavero, Country Manager de Tiendanube en Argentina.

Y agrega: "Sin embargo, el comercio online también requiere de especialistas en tecnología, diseño, marketing, logística, ventas y servicio al cliente que trabajan en el detrás de escena para llevar las tiendas digitales al siguiente nivel".

En 2021, el 27% de los emprendedores aumentó sus ventas en comparación con 2020

Incluso, según el informe, el 58% de los emprendedores vende sus productos y servicios solamente a través del canal online. Además, el 27% aumentó sus ventas en 2021 en comparación con 2020 y el 20% mantuvo el volumen de transacciones del año anterior.

Emprendedores y financiamiento

En la Argentina, el ecosistema de los emprendimientos viene creciendo en materia del acceso al financiamiento. Según un estudio realizado por Microsoft con la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP), el país continúa consolidándose en la región como una de las plazas más atractivas gracias a su talento humano y a la calidad de los emprendimientos que se desarrollan.

Con foco en la innovación y la transformación digital, la cantidad de transacciones de Capital Emprendedor y Semilla alcanzó un récord con respecto a los años anteriores. La suma total de inversiones alcanzó los u$s1337,2 millones. En total, se realizaron 110 transacciones.

"En la actualidad, uno de los principales retos a la hora de emprender es escalar los proyectos. Sin embargo, gracias a la democratización de múltiples plataformas, la conectividad y la mayor tasa de usuarios, hoy es posible abordarlo de otra manera. Es, en este punto, donde Microsoft for Startups busca sumar valor, acompañar y generar sinergia con el ecosistema y las personas que lo integran", sostuvo Mariano Amartino, director de Microsoft for Startups Américas.

Por su parte, Lorena Suárez, presidenta de ARCAP, "el récord de inversión en capital emprendedor que hubo en Argentina en 2021 se enmarca en un crecimiento de la región, donde lo invertido solo en 2021 supera el monto total de los últimes años sumados. Lo interesante del fenómeno es que América Latina todavía tiene mucho margen para seguir creciendo y un muy buen material en términos de capital humano, innovación y desarrollos de negocios".

"Que crezca tanto el volumen de la inversión es una gran noticia por las startups son una vía de desarrollo social, económico y reparación ambiental. Por eso, el capital emprendedor tiene un rol esencial en un país y una región donde hay tantos desafíos por resolver", añade Suárez.

Capacitarse en herramientas tecnológicas es clave para escalar los emprendimientos

Capacitación

"En este día del emprendedor queremos reconocer a todas aquellas personas que luchan por sus sueños, que mediante su emprendimiento resuelven los problemas de este mundo, que innovan y que dan trabajo. Desde la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), junto a 40.000 emprendedores miembros, buscamos que emprender sea más fácil con mas organizaciones que acompañen, más financiamiento y menos burocracia", dicen desde la entidad.

Por eso, y porque uno de sus objetivos es llegar a más emprendedores mediante la formación, abrieron una capacitación gratuita, organizada junto a WhatsApp y al Centro de Géneros en Técnología, para aprender del uso de WhatsApp Business para toda persona que lidere un emprendimiento.