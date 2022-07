Vicentin informó que logró apoyo de bancos internacionales para salir del concurso

La empresa cerealera Vicentín anunció que obtuvo el respaldo de los bancos internacionales para salir del concurso de acreedores al que ingresó por un monto de deuda superior a los 1.570 millones de dólares.

La compañía informó que "en el día de la fecha ha logrado las conformidades necesarias para alcanzar la mayoría de capital en el marco de su Concurso Preventivo de Acreedores".

"Con la firma recientemente acreditada de las instituciones financieras internacionales se ha superado holgadamente el requerimiento establecido por la ley concursal de contar con al menos dos tercios de aprobación sobre el capital verificado", señaló Vicentín un comunicado de prensa.

Vicentín asegura tener apoyo internacional.

Añadió que "este hecho se suma a la aprobación manifestada por más de 1000 acreedores que también superan holgadamente las conformidades de personas requeridas por ley en el trámite concursal y que fuera debidamente informada a finales del mes de abril del corriente año".

Vicentín y el nuevo acuerdo

En este contexto, Vicentín subrayó que "la compañía ha cumplido en tiempo y forma las instancias previstas dentro de su concurso de acreedores alcanzando ambas mayorías y demostrando que la propuesta efectuada cuenta con un categórico respaldo mayoritario".

Agregó que "ha sido entendida por los actores bien intencionados, vinculados con el proceso concursal, como la mejor alternativa para garantizar la continuidad de las operaciones productivas y de las fuentes laborales, en un contexto país sumamente complejo que exime de mayores análisis y comentarios".

En este marco, Vicentín solicitó que el acuerdo cuente rápidamente con la homologación judicial que permita instrumentar de "manera inmediata los primeros pagos comprometidos".

La empresa necesitaba la mitad más uno de los 1700 acreedores que verificaron créditos para la propuesta de pago y dos tercios del capital adeudado por US$ 1570 millones. Los bancos acreedores internacional representan cerca de US$ 530 millones.

Vicentín, proximo a encontrar un gran acuerdo.

Según trascendió, la propuesta establece quitas de hasta 80% y plazos de pago de hasta 12 años.

Las amenazas del Gobierno

El 19 de junio pasado, el presidente Alberto Fernández dijo que el Gobierno buscará nuevamente avanzar en la intervención de Vicentin, el grupo agroalimentario en crisis cuyo intento de expropiación en 2020 le generó a la administración del Frente de Todos uno de los primeros reveces políticos al punto que debió desistir de la idea en medio de banderazos y marchas con participación de la oposición.

"Creo que ahora en Vicentin se abre un nuevo escenario, que en 2020 no teníamos, y se da la posibilidad de una intervención que en aquel momento descarté", dijo el Presidente.

El anticipo de Alberto Fernández en ese momento, sobre el que no dio mas detalles, se dio en una entrevista en el que el Presidente se refirió a la cuestión de la inflación, en particular la de los alimentos, respecto de lo cual dijo que "es necesario repensar la estructura del sector alimentario", alternativa para lo cual considera que "tener una empresa del Estado que ordene el sector, como YPF" en hidrocarburos y combustibles, no es un tema menor para lograrlo".