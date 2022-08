El alquiler se lleva todo: se disparó la morosidad en expensas y servicios y anticipan aumento dramático en septiembre

La suba permanente que exhiben los alquileres golpea fuerte el bolsillo de los inquilinos, que no dejan de endeudarse. Consorcios, cada vez más en rojo

La suba incesante que evidencian los alquileres ahoga al máximo el bolsillo de los inquilinos. Y una muestra contundente de ese efecto puede ubicarse en un incremento en la morosidad en el pago de expensas y servicios que, reconocen en el ámbito de la comercialización inmobiliaria, se duplicó respecto de años anteriores. Este retraso intensifica el momento de drama financiero que transitan los consorcios, que en líneas generales no han logrado reponerse del rojo en el que cayeron a partir de los primeros dos años de la pandemia de Covid-19.

En el segmento de las inmobiliarias señalan que las deudas por expensas impagas se incrementaron al menos 22 por ciento en lo que va del año. El promedio histórico, comentaron a iProfesional desde CUCICBA, el colegio que integra a los corredores porteños, es del 10.

"Si bien la morosidad en el pago de alquileres no es significativa, y se mantiene en torno al promedio histórico del 5 por ciento, la situación es completamente diferente en lo que tiene que ver con los servicios y las expensas. Las familias no pueden afrontar esos pagos porque no les alcanza, apenas llegan a cubrir los montos alquileres que suben de manera constante", comentó Marta Liotto, presidenta de la entidad.

"Hoy la morosidad en las expensas está en el orden del 22 por ciento, algo más del doble del porcentaje tradicional. En los servicios ocurre algo similar, con boletas que se pagan meses después del vencimiento establecido. Esta demora es consecuencia directa de los ajustes que, fijados por la ley vigente, encarecen los pagos de forma permanente. La perspectiva es por demás de preocupante", dijo a iProfesional.

Morosidad en los servicios: un problema que se disparó este año

La directiva sostuvo que la alta morosidad en el abono de los servicios es un fenómeno de este año. Sostuvo, también, que los consorcios recurren cada vez más a las cartas documento para tratar de revertir la falta de pago de expensas por períodos que superen el trimestre.

"Hoy ninguna administración tiene saldo positivo en Capital Federal. Todas funcionan con lo justo y cuando alguien deja de pagar las expensas se genera un descalabro importante. De ahí que ahora es más común que los consorcios llamen a quienes adeudan pagos. Los consorcios recurren a las cartas documento cuando la morosidad excede los tres meses", especificó.

La suba de los alquileres ya se ubica en torno al 60 por ciento.

Liotto dio por descontado que este problema se intensificará a partir de octubre, mes en que la quita de subsidios a los servicios impactará de lleno en el monto de las expensas en Capital Federal.

"Aunque aún no tenemos precisión de los montos, sabemos que la suba será fuerte y complicará aún más el escenario habitacional que atraviesan las familias. Este mes ya resultó por demás de difícil para miles de inquilinos dado que tuvieron que enfrentar una suba promedio en los alquileres del 60 por ciento. El mes que viene este incremento será más intenso y ya luego vendrán las expensas recargadas", anticipó.

La suba de tarifas afectará las cotizaciones

La decisión oficial de avanzar con la suba de las tarifas de servicios suma un nuevo golpe al ya aturdido mercado inmobiliario. Ocurre que, a partir de los incrementos que vienen para la luz, el agua y el gas, los comercializadores dan por descontado que tendrán que retasar los inmuebles tanto para la venta como para la actividad locativa.

El cambio que se prevé para las prestaciones, señalan en el ámbito de las inmobiliarias, tirará hacia abajo el valor de contratos y propuestas de compraventa. Desde CUCICBA afirmaron a iProfesional que los cambios en las cotizaciones de los departamentos comenzarán a hacerse visibles a partir de octubre.

"Este cambio que estableció el Gobierno nos afecta de manera directa. Nos obliga a establecer modificaciones en los valores a partir del encarecimiento de conceptos como las expensas. Cuando nosotros tasamos un inmueble es uno de los aspectos que enseguida tenemos que tomar en cuenta. A igual tamaño, no podemos cotizar un departamento con 5.000 pesos de expensas igual que otro con 20.000", explicó Liotto.

"Al cambiar, justamente, el monto de las expensas por el incremento de las tarifas, automáticamente nos corresponde revisar las cotizaciones. Si bien todavía no es muy claro cómo será el impacto en cada consorcio, lo cierto es que a partir de la liquidación de octubre habrá que impulsar el cambio en los valores", agregó.

El incremento en las tarifas se hará sentir en las boletas de octubre.

La directiva señaló que los incrementos de los servicios agregarán una complicación adicional a los propietarios de inmuebles, que además de tener que afrontar boletas más elevadas tendrán que negociar a la baja tanto los alquileres como la potencial venta de los departamentos que ofrecen.