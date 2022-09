La mayor operadora de aeropuertos del país profundiza plan para reducir el costo de su deuda

En julio pasado, el mayor operador de aeropuertos de la Argentina y uno de los principales a nivel internacional, lanzó un plan para eficientizar su deuda. En ese momento, el área financiera de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), puso en marcha una estrategia orientada a reducir el costo de endeudamiento de la compañía, con tasas menores y una mejor calidad.

El primer paso fue lanzar una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON) por hasta u$s20 millones que usó para refinanciar una parte de su pasivo pero sin incrementar el monto de ese endeudamiento.

En un prospecto que fue publicado el 30 de junio pasado, la compañía explicaba que se trataba de ONs Clase 7 a tasa de interés fija con vencimiento a los 36 meses desde la fecha de emisión y liquidación, denominadas en dólares pero pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a la hora de la cancelación.

Los papeles forman parte del programa global de emisión y reemisión de Ons simples (no convertibles en acciones), por hasta u$s1.500 millones lanzados por el holding aeroportuario en el 2020.

Segundo paso de su plan de eficientización de deuda

Ahora, la sociedad controlada por Corporación América Airports, a su vez propiedad del empresario Eduardo Eurnekian, acaba de iniciar el segundo paso de su plan de eficientización de deuda.

Lo hizo con un mecanismo similar al que encaró en julio ya que salió a ofrecer a sus inversiones nuevas ON Clase 9 por u$s30 millones, a tasa de interés fija y con vencimiento a 48 meses a ser integradas en pesos al tipo de cambio inicial o en reemplazo de las ON Clase que fueron emitidas en el 2020 y que vencieron a fines de agosto pasado.

En lo que va del año, la operadora del aeropuerto de Ezeiza acumula ganancias por más de $20.000 millones

En una reunión de directorio celebrada este 5 de septiembre, Martín Eurnekian, presidente de AA2000, detalló la operación al resto de los ejecutivos de la operadora aeroportuaria.

"De conformidad con el plan de afectación de fondos del suplemento de prospecto de las ON Clase 9 de fecha 8 de agosto de 2022, en fecha 22 de agosto de 2022, la compañía ha cumplido con la única etapa del plan de afectación de fondos de las ON Clase 9, aplicando la totalidad del producido neto a la refinanciación de pasivos, particularmente a la cancelación de la totalidad del monto en circulación las ON Clase N° 2", aseguró el sobrino de Eduardo Eurnekian.

Es decir, que la empresa buscó extender la cancelación de la deuda contraída hace dos años para estirar su pago, en principio, hasta el 2024 mediante el recambio de las ON anteriores por títulos nuevos.

Mejor escenario

Actualmente, AA2000 es uno de los mayores operadores privados del mundo con 35 aeropuertos en operación; más de 2.500 empleados y que, además de la Argentina, opera y administra aeropuertos en Armenia, Brasil, Ecuador, Italia, Perú y Uruguay.

La compañía cerró el primer semestre del año con ganancias por $20.111 millones contra una pérdida de $2.361 millones de igual período del 2021.

De hecho, ese rojo se suma a los $11.455 millones de todo el 2020, luego de haber ganado $12.153 millones en el 2019; otros $3.240 en el 2018 y $10.965 millones en el 2017.

AA2000 encaró una serie de obras de mejoras en el Aeroparque Metropolitano como parte de su plan de inversiones para los próximos 10 años concertado con el Gobierno

Este año, el escenario parece volver a un sendero de rentabilidad y a pensar en que la tendencia de recuperación se mantenga, redundando en un mayor nivel de pasajeros y generando un efecto positivo en los resultados de las operaciones.

En un documento enviado por AA2000 a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para informar sus estados financieros del primer semestre del 2022, se destaca la "marcada tendencia de recuperación" del tráfico internacional, que ya se ubica cerca del 70% respecto al mismo mes de 2019, "lo que indica una recuperación sostenida del tráfico desde noviembre del año pasado, cuando se eliminaron las restricciones a los viajes internacionales".

Asimismo, el tráfico doméstico también se incrementó en un 83% en comparación con el mismo mes de 2019.

Para lo que resta de este año, los ejecutivos de la compañía esperan que se continúe consolidando la recuperación de pasajeros, apuntalada por el alto nivel alcanzado en el nivel de vacunación local y global, la reapertura de fronteras y la flexibilización de requisitos de viaje en la mayoría de los países.

Las esperanzas están puestas en que el tráfico internacional continúe la tendencia de recuperación que se vio en los últimos meses, y que ello conduzca a la consolidación un mayor nivel de ingresos, generando un efecto positivo en los resultados de las operaciones.

De todos modos, la compañía mantedrá su plan de racionalización y eficiencia de los costos y anticipa que seguirá "trabajando con foco en mantener un estricto control de los costos operativos mientras se recuperan los volúmenes de pasajeros, lo que permitirá, junto con las medidas financieras adoptadas hasta ahora, fortalecer la posición de caja y hacer frente a los diversos compromisos".