Arcor sale a reperfilar millonaria deuda en dólares: qué alternativas ofrece a sus inversores

Además de encarar un proceso de reducción de su estructura de costos y de asociaciones con multinacionales para mantener sus finanzas estables, el Grupo Arcor salió a reperfilar parte de su deuda de corto plazo para resguardarse de la volatilidad de los mercados y mantener sus planes de inversión y expansión.

El holding con sede en la ciudad cordobesa de Arroyito logró durante el primer semestre de este año, ventas superiores a los $224.000 millones y un resultado final positivo de $19.935,5 millones contra los $14.438 millones que había ganado en el mismo período del 2021.

A partir de estas cifras y teniendo en cuenta las perspectivas internacional, nacional y regional, el mayor fabricante de golosinas del mundo acaba de lanzar un nuevo programa de emisión de Obligaciones Negociables (ON) por hasta u$s500 millones con vencimiento en el 2027 con un cupón de %8.250 para canjearlas por otros títulos similares que debe abonar en el 2023.

Según el prospecto enviado por Arcor a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la compañía emitirá ON Clase 18 simples, no convertibles en acciones a tasa fija y con vencimiento a los cuatro años contados desde la fecha de emisión que son lanzadas bajo el amparo del programa por u$s1.200 millones que ya tiene aprobado por el ente rector del mercado de capitales.

En virtud de que las nuevas ON sólo podrán ser integradas en especie, la compañía no recibirá ningún pago en efectivo por su emisión ya que la emisión estará destinada a la refinanciación de pasivos de la compañía. De todos modos, la alimenticia aclara que el monto en circulación de las nuevas ONs entregadas en canje "servirá para seguir fondeando los activos originalmente fondeados por las ON existentes que se cancelarán".

Extender plazos

Las nuevas ON será ofrecidas en canje por los títulos Clase 9 que el grupo alimenticio de la familia Pagani debe pagar el 6 de julio del año próximo y que fueron emitidas en dos tramos, uno en el 2016 por u$s350 millones, y otro en junio del 2017 por los restantes u$s150 millones.

La fecha de finalización de la oferta de canje es el próximo 1 de noviembre mientras que la de la liquidación se estableció para el 9 del mismo mes y los inversores interesados tendrán dos opciones para canjear sus títulos por las nuevas ON.

Según el pliego de emisión, "los tenedores elegibles que presenten ofertas en o antes de la Fecha de Participación Temprana a cambio de la Contraprestación A Temprana a Pro Rata recibirán una combinación entre la Contraprestación en Efectivo A Temprana y la Contraprestación en Nuevas Obligaciones Negociables A Temprana, o únicamente la Contraprestación en Efectivo A Temprana a Pro Rata dependiendo del monto de las ON existentes ofrecidas en la Oferta de Canje y que sean presentadas al canje bajo la Opción A en o con anterioridad a la Fecha de Participación Temprana".

De esta manera, el total de la contraprestación "A Temprana" por cada u$s1.000 del monto de capital de ONs existentes y ofrecidas sea igual a u$s1.000 más una contraprestación en efectivo.

En el caso de la llamada "Opción B" las ofertas presentadas recibirán un monto de capital de u$s1.020 en nuevas ON por cada u$s1.000 de las anteriores ON aceptados para el canje. Las que sean presentadas después de la fecha de participación temprana pero antes del vencimiento recibirán la contraprestación por canje tardío.

Además, la realización de la oferta de canje está condicionada a la presentación válida en de títulos que representen hasta u$s350 millones o más del monto de capital total en circulación de las ON existentes.

Planes a corto plazo

En cuanto a los planes de negocios para el 2022, la empresa continuará aplicando la misma estrategia que ha venido utilizando en los últimos años y que se focaliza en los principales negocios como son los de packaging; agronegocios y en especial, alimentos de consumo masivo (Golosinas, Chocolates, Helados, Galletas, Alimentos y Productos Funcionales).

En otra carta enviada a la CNV, Arcor asegura estar preparada para enfrentar el dinamismo que tendrán todas las categorías en un posible escenario de recuperación de la actividad económica.

"Para el año 2022, proyectamos un crecimiento del volumen en algunos segmentos de consumo masivo, volviendo a niveles prepandemia", anticipa el informe. Además, recuerda que otro pilar de su plan de estabilización "estará focalizado en priorizar la liquidez y una sana estructura de financiamiento para asegurar el cumplimiento de nuestras obligaciones y compromisos, como también la adecuada gestión del capital de trabajo y la contención de los gastos fijos, a efectos de poder obtener los fondos requeridos para llevar a cabo las operaciones y proyectos de inversión".

Sin embargo, sus ejecutivos advierten que cualquier modificación en las principales variables macroeconómicas del país, como la inflación y los tipos de cambio "debe ser considerado al momento de analizar el resultado".

También aclaran que la compañía opera en un contexto económico complejo, cuyas principales variables han tenido una fuerte volatilidad, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Recuerda el impacto de la pandemia del Covid-19 y las medidas de restricciones sanitarias dispuestas que tuvieron un impacto negativo en sus operaciones, así como la suba de los precios de los commodities y el incremento de la inflación por ser una empresa productora y de comercialización de alimentos de consumo masivo y de insumos claves para otras industrias esenciales.

A esto le suma la invasión rusa a Ucrania y las medidas impuestas en el país por el Gobierno "que afectaron el contexto económico como, por ejemplo, control de precios y ciertas restricciones cambiarias, entre las que se incluyen la obligación de obtener autorización previa del BCRA para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)".