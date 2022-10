Farmacity desembarca en Uruguay asociado a inversor del país vecino: competirá con otras grandes cadenas

La cadena minorista de farmacias Farmacity llega a Uruguay. Si bien la noticia del desembarco en el país vecino se dio a conocer hace un tiempo atrás, ahora se volvió realidad debido a su asociación con el grupo inversor uruguayo, IBF Negocios.

Lo hará a través del gerenciamiento de cinco locales que hasta hace poco operaban bajo la marca FarmaGlobal, de su nuevo socio. Se prevé que estará complementamente instalada en Uruguay para la segunda quincena de noviembre. Las partes involucradas no revelaron los detalles financieros de la operación.

Las sucursales ubicadas en Montevideo se reconvertirán, para lo cual va a respetar el formato y la estética de Farmacity, adaptando el espacio físico a las regulaciones locales. En sus góndolas se podrán encontrar productos con quince marcas propias que elaboran más de 70 pymes argentinas.

"Tenemos una visión innovadora que apunta al largo plazo, con un foco concreto en el crecimiento y el desarrollo de modelos asociativos que permitan integrarnos con actores ya existentes", dijo Sebastián Miranda, CEO de Farmacity.

A partir de la asociación con el grupo inversor IBF Negocios, Farmacity aportará su know how para contribuir a mejorar la experiencia de servicio de las farmacias. "Estamos muy entusiasmados de llegar a Uruguay, un país con gran talento humano que nos permitirá abordar nuevos desafíos, al tiempo de generar oportunidades de empleo genuino para la comunidad local", agrega Miranda. Las partes involucradas no revelaron los detalles financieros de la operación.

"Estamos muy contentos con el acuerdo celebrado que potenciará nuestra red FarmaGlobal y que resulta complementaria con nuestra estrategia de desarrollo de nuevos negocios en Uruguay", asegura Hugo Benedetti, director genera de la firma uruguaya.

"Confiamos en que el exitoso modelo de Farmacity se replique en este país para ofrecer una mayor oferta en materia de salud, bienestar y alimentación saludable para el mercado local y que sea el primer paso de un camino de crecimiento para todos", argumenta.

Quién es IBF Negocios, el socio uruguayo de Farmacity

IBF Negocios es un grupo inversor uruguayo que desarrolla negocios en diversos sectores de la economía como agronegocios, retail, alimentación, mercado veterinario, entre otros. Con trayectoria y experiencia en inversiones, cuenta con más de once años gestionando operaciones en diversas áreas de la economía real. El grupo tiene quince operaciones en funcionamiento, con ventas anuales de u$s115 millones.

La cadena FarmaGlobal surgió en abril del 2018, luego de que IBF Negocios adquiriera pequeñas comercios locales desde. La firma se había hecho por caso de Farmacias Trouville y las mini cadenas Cranwell, Medio Siglo y Crossa. La red de farmacias uruguaya llegó a contar con doce puntos de venta.

En Uruguay, la mayor cadena de farmacias es Farma shop. Pertenece al fondo inversor Linzor Capital Partners con más de 100 puntos de venta. Otro de los jugadores es San Roque, con más de 50 bocas, que forma parte del Grupo De Narváez.

Farmacity tiene 7.000 empleados en Argentina, 250 farmacias distribuidas en 15 provincias y opera las marcas Simplicity, Get The Look, The Food Market y Farmacity.com.