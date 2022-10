La crisis, casi terminal, que atraviesa SanCor vuelve a escribir un nuevo capítulo de la mano de una serie de denuncias cruzadas entre los trabajadores y el Gobierno por los aportes que se habían comprometido para sacar a flote a la principal productora láctea de la Argentina.

Hace unos días, las autoridades oficiales aseguraron que el fideicomiso que se creó para rescatar a la firma no se puso en marcha por la falta de aporte de los empresarios que deberían haber desembolsado el dinero.

Es decir, José Urtubey, José Urtubey, dueño de Celulosa Argentina, Marcelo Figueiras, propietario del laboratorio Richmond, y Gustavo Scaglione, controlante del diario La Capital, Canal 3, Radio 2 y radio La Ocho.

Los tres, junto al gobierno nacional y al de Santa Fe; la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) y un grupo de productores lácteos crearon Fidulac, la figura societaria que engloba al fideicomiso SanCor Capital que se iba a nutrir de aportes de inversores interesados en reflotar una láctea que tiene un peso específico fundamental en la cadena productiva provincial, a lo cual le sumarán mecanismos de financiamiento estatal para apuntalarla.

La intención del fideicomiso

En un primer momento, el fideicomiso buscaría recaudar u$s60 millones, solamente para iniciar un formato de administración diferente al actual y poder regenerar la sustentabilidad futura de SanCor a partir de agregar valor, sumar un management que reestructure la empresa totalmente y se avance en la conformación de una sociedad anónima.

Pero a casi un año de este anuncio, la realidad es que las dificultades permanecen al punto que los miembros de esta herramienta financiera se responsabilizan mutuamente del fracaso.

La crisis de SanCor: aseguran que el fideicomiso está firme

De hecho, Fernando "Chino" Navarro, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, aseguró que el fideicomiso ya no está vigente "porque los empresarios que supuestamente iban a trabajar en la empresa no están, no aparecieron".

Sin embargo, desde el gremio de Atilra salieron al cruce de las declaraciones del funcionario y lo acusaron de "falta de información" y de hacer declaraciones "absolutamente incorrectas".

Qué dice el sindicato

Mediante un comunicado, el sindicato sostiene que los empresarios no desaparecieron, sino que están esperando respuestas y aprobaciones a las distintas presentaciones efectuadas por escrito ante el Estado Nacional, necesarias para avanzar.

Asegura además que este grupo inversor no solo reafirmó por escrito su compromiso de invertir inicialmente u$s15 millones, sino que, luego de que Atilra solicitó un esfuerzo mayor, se mostraron predispuestos a analizar un mayor ingreso de fondos.

"Las superficiales alternativas coyunturales que propone Navarro, revelan un profundo desconocimiento del tema, dado que no constituyen solución alguna y mucho menos presuponen recuperación y desarrollo sustentable en el tiempo. No se puede improvisar con semejante ligereza, es un tema delicado donde está en juego el futuro de cientos de familias, por ello su abordaje y tratamiento requiere seriedad", señala el documento gremial.

El párrafo se refiere a los dichos de Navarro sobre que estaría trabajando junto al ministro de Economía, Sergio Massa, en al ministro de Economía, Sergio Massa, en soluciones alternativas al fideicomiso como las de aliviar la carga tributaria de SanCor ante la AFIP y gestionar el cobro de una deuda pendiente de Venezuela por u$s18 millones, que se había interrumpido durante el gobierno anterior.

Fernando Chino Navarro dijo que los empresarios que supuestamente iban a trabajar en la empresa "no aparecieron"

El fideicomiso no se cayó

"El Fideicomiso no se cayó, los empresarios inversores no desaparecieron, su aporte espera la aprobación del Estado", detalla el informe de Atilra en el que también se pide "seriedad en el tratamiento del tema, veracidad en las declaraciones e información, un piso mínimo de conocimiento en la materia, y que el Estado cumpla con el compromiso asumido".

De hecho, el memorándum de entendimiento firmado en noviembre del año pasado establece que se deberán destinar partidas específicas implementadas por el Estado Nacional para la adquisición de materia prima y los respectivos insumos para su elaboración y transformación industrial, con el objeto de lograr un equilibrio operativo que permita una transición hasta el arribo de las líneas de crédito que por intermedio del entonces Ministerio de Desarrollo Productivo y los bancos de la Nación y/o BICE permitan que el grupo empresario inicie su actividad.

Del mismo modo se prometía el uso de los fondos producidos por la venta de los activos accionarios que SanCor posee para colocar a la empresa en un nivel de equilibrio operativo. Es decir, que pueda producir un millón de litros diarios promedio, nivel que deberá alcanzarse en el menor plazo posible.

Demoras del Estado

Del mismo modo, Alexis Weitemeier, apoderado de Fidulac, le envió una carta a Héctor Luis Ponce, el secretario general de Atilra, para aclarar que las declaraciones de Navarro no son ciertas.

Lo hizo luego de la medida de fuerza realizada por la entidad gremial el 14 de octubre pasado para reclamar por la situación de SanCor y con el objetivo de aclarar que la falta de implementación del proyecto de saneamiento de la cooperativa "obedece a demoras del Estado Nacional en cuanto a la respuesta de ciertos requerimientos y autorizaciones que le fueran cursados".

El titular de SanCor Capital destaca además lo que "los miembros del fideicomiso tienen la firme voluntad de realizar los aportes de capital comprometidos (he incluso mejorarlo de ser necesario) como ya lo ha hecho saber a Atilra".

El gremio de Atilra sostiene la vigencia del fideicomiso empresario y acusa al Gobierno de inacción para salvar a SanCor

Es que cuando se constituyó el fideicomiso, el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había comprometido públicamente su apoyo para concretar soluciones de fondo que permitan el rescate de SanCor.

Sin embargo, el sindicato asegura que iniciada la tramitación para crear el fideicomiso, "el Estado no dio respuesta a los distintos requerimientos y autorizaciones que le fueron solicitados, morosidad en gran parte atribuida a los continuos cambios en ministerios y gabinete".

Es más, con aportes estatales, el formato elegido iba a permitir la convivencia entre el fideicomiso y la cooperativa, con la mayoría de los activos importantes que todavía le quedan a la láctea gerenciados por el grupo empresario de manera separada hasta que, en el mediano plazo, toda la compañía pase a manos de una misma administración.

Desguace permanente

La operación formaba parte del proceso de desguace que viene sufriendo SanCor desde hace, por lo menos, seis años y que la fue dejando sin sus mejores activos y plantas productivas.

La intención de los dueños de la cooperativa pasaba por reestructurar su abultado pasivo financiero cercano a los $10.000 millones para salir a flote tras años de retroceso.

La empresa también tiene deudas por $6.000 millones con la AFIP y otros entes oficiales, además de compromisos con proveedores que fue tratando de ordenar a partir de u,n Acuerdo Preventivo Extra judicial (APE) que rubricó también con ex empleados y el gremio.

Si bien llegó a tener 17 plantas procesadoras y más de 5.000 empleados, con el correr de los años fue achicando su estructura. Otro ejemplo fue la venta de sus fábricas de Chivilcoy (Buenos Aires) y Morteros (Córdoba) y las marcas Las Tres Niñas y Angelita al grupo agroindustrial Adecoagro que la cooperativa con sede en Sunchales cerró por u$s45 millones.

La transacción formó parte del llamado Plan SanCor ideado por el board de la cooperativa para reducir su estructura tanto en plantas, como en marcas y empleados.

SanCor llegó a tener 17 plantas procesadoras y más de 5.000 empleados, pero por la crisis fue achicando su estructura

Ese plan también incluyó la venta del 50% de las acciones de Arla Foods al mismo grupo sueco-danés por u$s35 millones. Una sociedad dedicada a la industrialización y comercialización de proteínas de suero de queso.

SanCor también se desprendió del 10% del negocio de frescos restante a Alimentos Refrigerados S.A. que en el 2016 había sido comprada por Vicentín por u$s100 millones y que se dedica al rubro de yogures y postrecitos.

Algo similar ocurrió con la marca de queso untable Tholem que por u$s6 millones, SanCor vendió a la compañía de origen francés, Savencia Fromage & Dairy Argentina, que en la Argentina ya es dueña de Milkaut, Santa Rosa, Adler y Bavaria.

Tiempo después continuó el desguace de la firma con la cesión de su planta ubicada en la localidad de Centeno que pasó a manos de la firma La Tarantella. En tanto, otra localizada en Brinkmann fue vendida a Alaisa y la de Charlone pasó a manos de San Gotardo, mientras que la de Coronel Moldes fue cedida a la Cooperativa de tamberos de Huanchilla.