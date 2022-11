Locales comerciales: cómo se ajustaron los precios de los alquileres tras el "efecto devastador" de la pandemia

Tras el desastre económico que originó la pandemia de Covid-19, los locales comerciales parecen transitar una instancia de "revival" y los niveles de vacancia siguen reduciendo para beneplácito de los inversores. En avenidas de la Ciudad como Santa Fe o Cabildo y en barrios de peso turístico de talla de San Telmo la desocupación de espacios pasó del 25 al 10 por ciento. Y en el ámbito de las inmobiliarias reconocen que, salvo las grandes superficies, la mayoría de las propuestas para la instalación de comercios exhiben una demanda acelerada.

"Ya no es la situación caótica, de una vacancia extrema, como hubo el año pasado y en 2020. Si bien sigue habiendo locales en alquiler, la mayoría se fueron ocupando. Ya no es el aspecto devastador de la pandemia. Al retomarse la actividad económica, los locales poco a poco se fueron ocupando. El local que no se ocupa hoy es más porque está fuera de precio", dijo a iProfesional José Rozados, CEO de Reporte Inmobiliario.

"Florida, Corrientes, Lavalle, en el microcentro, se recuperaron. No es el panorama desolador de los últimos años. Quedan locales sin ocupar en calles intermedias, no en avenidas. Y aquellos que tienen grandes dimensiones, que requieren de inversiones fuertes para ser reacondicionados", agregó el experto.

Locales comerciales: mejoró la rentabilidad

Desde Altgelt Negocios Inmobiliarios su titular, Miguel Altgelt, también coincidió respecto de la demanda en ascenso. Y sostuvo ante iProfesional que rubros como la gastronomía son protagonistas de la recuperación de ese mercado.

"El mercado se está moviendo y notamos una mayor demanda en emprendimientos como restaurantes o casas de comidas. Los locales que quizás tienen menor atractivo son aquellos que ostentan expensas muy elevadas. Pero en las principales arterias de Capital Federal ya casi no hay disponibilidad", aseguró a este medio.

"Por otra parte, la consultas por locales se duplicaron en un año. Este cambio representa un alivio para los propietarios, que durante la pandemia en muchos casos ni siquiera cobraron el alquiler", añadió el comercializador.

Durante la pandemia hubo récord de cierre de locales.

"Si bien la rentabilidad en este momento no es la más alta, ya podemos hablar de un porcentaje del 3 por ciento anual. Hace una década ese parámetro era del orden del 5 por ciento", amplió.

Por su parte, Diego Migliorisi, socio gerente de la inmobiliaria homónima, sostuvo que en la actualidad "todo local que se desocupa rápidamente se vuelve al alquilar". Y mencionó, también, a las avenidas como los espacios que más vienen "traccionando" la recuperación del sector.

Alquileres de locales: ajustes y rubros con mayor demanda

"Los valores de los contratos y las renovaciones se están cerrando por debajo del índice inflacionario y eso es un aliciente para quien busca alquilar. De hecho, muchas actualizaciones se fijan a través de la oscilación de un determinado producto. En gastronomía, por ejemplo, es común que los ajustes se den a partir de la variación del café", explicó a iProfesional.

"La decisión de no superar la inflación es algo que se comparte entre los propietarios. En cuanto a los rubros que más demandan locales, bueno, tanto la actividad textil, la venta de ropa, y la gastronomía son los que más rápidamente ocuparon los espacios se vaciaron con la pandemia", agregó.

Según el comercializador, "otro sector que también tiene mucho empuje es el de las bicicleterías, que tienden a instalarse en avenidas o zonas de mucho tránsito", agregó.

En cuanto a los precios, Migliorisi sostuvo que el mercado presenta variaciones contundentes según el área de la Ciudad donde esté emplazado el inmueble.

El microcentro exhibe una recuperación más lenta respecto del resto de la Ciudad.

Te puede interesar El empresario José Luis Manzano no para de crecer suma poder en el negocio energético local: dónde invertirá ahora

"Hay locales de medidas realmente reducidas que cotizan a razón de 100.000 pesos mensuales por estar ubicado en alguna avenida relevante de Capital Federal. Pero quizás un espacio similar pero ubicado unas pocas cuadras después de esa zona puede costar alrededor de 50.000 pesos. La diferencia en las cotizaciones es un aspecto que quedó vigente de los tiempos de pandemia y todavía no termina de resolverse", concluyó el especialista.