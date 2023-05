Inversiones en ladrillos en el exterior: qué monto necesitás y a qué países apostar para lograr mejor rentabilidad

Obtener rentabilidad de una inversión en Real Estate en el exterior tal vez no sea tan difícil como el lector a priori puede imaginar. No descarte la chance ya que no, no se trata de apelar al buscador para encontrar un inmueble bien ubicado en Madrid o New York. A partir de distintos montos, existen diferentes formas de canalizarla tanto en Europa como en Estados Unidos, de manera de potenciar la renta, siempre conjugada con la solidez que ofrecen los ladrillos.

Desde Americas Capital Investments (ACI), que se autodefine como una plataforma de inversiones en Real Estate de uno y otro lado del meridiano de Greenwich, su CEO, Ramiro Julia, explica que ellos ofrecen la posibilidad de participar en distintos emprendimientos. "Estructuramos proyecto por proyecto", puntualiza, haciendo hincapié en que, a diferencia de otras propuestas del mercado, en este caso el inversor elige la iniciativa en la que se destinará su dinero.

"Luego de una investigación, armamos el plan de negocios, adquirimos la propiedad, la operamos y al final la vendemos", detalla y resume, precisando también que cada inversor es dueño de una cuota parte de una sociedad –"similar al fideicomiso"-, que es la actora en cada una de las instancias. Según revela, la inversión promedio en la compañía con sede en Londres es de u$s1 millón, aunque se puede ingresar con 100.000 dólares.

De inversores y latitudes

¿Con qué propuesta del portfolio compite la empresa a la hora de despertar el interés del inversor? "No competimos; en realidad, somos complementarios para quienes, por ejemplo, tienen acciones", responde Julia, subrayando que al momento de perfilar al cliente en la empresa piensan en quienes buscan diversificar. "Tal vez, podríamos compararnos con un bono a largo plazo", completa.

En INMSA, que se presenta como una compañía global de gestión de inversiones en Real Estate, su CEO y fundador, Mariano Capellino, habla de fondos familiares.

Hoy existen diferentes formas de canalizar inversiones tanto en Europa como en Estados Unidos

"Family office", dice textualmente a la hora de definir el target de la compañía que, según ella misma realza, tiene entre sus tareas el investigar los ciclos de los mercados globales. En este sentido, hoy, señalan, es un buen momento de las propiedades en Europa.

"Allí, los valores de apreciación de los inmuebles acompañan el ritmo de la inflación", precisa Capellino. La información explica entonces que exactamente en España, el año pasado, INMSA haya sido soporte de inversión de, por ejemplo, una villa en el Mediterráneo, en la Costa del Sol. "En Europa -retoma- la apreciación de la propiedad puede rondar entre el 15 y 20 por ciento".

En tiempos de turbulencia donde algunos analistas recomiendan volcarse a activos no financieros, la estrategia de INMSA descansa en la compra, gestión y venta de propiedades, con una rentabilidad de entre el 3 y 5% sin contemplar la citada apreciación. Los plazos oscilan entre los dos y cinco años.

Inversiones, segmentos y rentabilidades

Como consignan las distintas fuentes, la posibilidad de cristalizar una inversión en el exterior no siempre se limita al segmento residencial. Por caso, recientemente, ACI anunció su participación en la compra de un teatro que será refuncionalizado en el bajo Manhattan por u$s23 millones, con el que se apunta tanto a la renta como a la apreciación.

En el caso de la consultora Latam en USA, su director, Ariel Arrocha, distingue otros dos nichos particulares para, como se dijo más arriba, obtener una renta por encima de la media. "En el área de hotelería, se puede optar por ser parte de uno o varios hoteles, recibiendo rentabilidades por su operación y al momento de la venta, con la plusvalía entre la compra y la venta", establece, precisando que la renta esperada combinada es entre el 12 y el 18% anualizada.

ACI anunció su participación en la compra de un teatro en el bajo Manhattan con el que apunta a la renta y la apreciación

"El otro segmento es el de Senior Living Facility, hogares para la tercera edad", comparte Arrocha. "Se trata de residencias o barrios específicos para mayores, operados o administrados por empresas que se dedican a estos rubros desde hace más de 30 años en estados como South Carolina, North Carolina, Texas y Oklahoma. En este modelo de negocios las tasas internas de retornos esperadas varían entre el 11 y el 18%", describe.

De acuerdo con el consultor, también hay oportunidades en el segmento multifamiliar, particularmente los apartamentos de lujo para renta. "Nos especializamos en estructuración corporativa internacional y administración", dice cuando la pregunta es sobre su negocio. "Siempre, nuestras opciones serán participar en los desarrollos, junto a los desarrolladores", finaliza.