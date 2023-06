Crearon una innovadora app que permite a las empresas retener a sus empleados: cómo funciona

Hay poco talento y la oferta de trabajo que tienen es enorme. Según relevó Adecco, el salario es la razón principal por la que los trabajadores renuncian y para muchas empresas mejorar los sueldos de acuerdo al rendimiento, parece no ser una realidad posible, al menos en el corto plazo. De allí, surge la búsqueda de soluciones eficaces que le permitan a las empresas premiar a sus talentos y retenerlos fidelizados y motivados.

Fanbag, la empresa pionera en regalos de experiencias a la carta, acaba de lanzar Happier, una plataforma de beneficios corporativos que justamente intenta ser una herramienta que ayude a las empresas a superar el desafío de la atracción y retención de talentos.

Ya es sabido que hoy los candidatos llegan a las entrevistas laborales preguntando no sólo qué sueldo tendrán sino también qué beneficios, por lo que para atraerlos y retenerlos los beneficios son un deber.

Happier: ¿cómo funciona la app que permite reconocer a empleados?

Por eso Happier, que funciona de manera 100 % digital y a través de un sistema de puntos, permite recompensar a los trabajadores con más de 3.000 premios con cobertura en todo el país que van desde las clásicas experiencias Fanbag -en las categorías gastronómicas, entretenimiento, hotelería, actividades de aventura y relax- órdenes de compra o gift cards de las principales marcas y tiendas del país, pero también los propios beneficios otorgados por las empresas como licencias especiales, guardería, pases para el gimnasio o un plan empleados, solo por nombrar algunos ejemplos.

De esta manera, explican desde Fanbag, Happier se convierte también en una solución integral y tecnológica tanto para empresas que buscan desarrollar programas de fidelización desde cero, como para aquellas que necesiten ampliarlos.

Siguiendo el modelo de "a la carta" que Fanbag inició hace ya unos 14 años, Happier permite que el colaborador elija libremente los beneficios de acuerdo a los puntos que acumuló, pero fundamentalmente en función de sus preferencias, intereses o sus necesidades.

"Por su parte las empresas se benefician de esta herramienta tecnológica al hacer más eficiente su presupuesto y su propuesta de valor hacia los colaboradores porque en definitiva, las empresas asignan muchas veces presupuestos para convenios, por ejemplo, con gimnasios o guarderías que después no se consumen porque la realidad es que no a todos les divierte ir al gimnasio o no todos tienen hijos", argumenta a favor de Happier Ricardo Sarni, CEO de Fanbag a iProfesional.

Happier además propone que la plataforma funcione como un espacio donde los empleados puedan comprar o regalarlo puntos de modo que si, por ejemplo, el trabajador quiere determinado beneficio, pero no le alcanzan los puntos, pueda con su tarjeta de crédito comprarle a Fanbag los puntos que le falten o aceptar la donación de un compañero. Así mismo, todos pueden aportar puntos para generar obsequios grupales cuando por ejemplo es el cumpleaños de algún miembro del staff.

Fanbag lanzó Happier para promover la cultura del reconocimiento

La política de asignación de puntos y premios la definirá cada empresa, pero los más habituales, según Sarni, son las fechas especiales como el Día de la Madre o Padre; un cumpleaños; casamientos o nacimiento de un hijo, pero también y fundamentalmente les sirve como herramienta de reconocimiento laboral en tanto trayectoria; resultados; participación de proyectos o cumplimiento de objetivos; entre otros.

La plataforma puede customizarse con el logo e imagen corporativa de modo que el empleado perciba que los puntos acumulados y los beneficios que está eligiendo se los está brindado su empleador.

En cuanto a la contratación de la plataforma, Fanbag propone dos modelos: el de pago por puntos consumidos o por puntos acreditados y en ambos casos la empresa debe abonar un fee por única vez de $15.000 para la implementación de la herramienta y un costo mensual de$20.000 por mantenimiento. "Es súper accesible, pero también todo va a depender del presupuesto que las empresas asignen por colaborador. Hoy el ticket promedio que vemos que están asignando oscila entre $10.000 y $15.000 por empleado", detalla el CEO de Fanbag.

Aunque presentaron a Happier en sociedad hace solo unos días, la plataforma está operativa desde febrero y ya tiene cuatro clientes activos: una entidad bancaria, un centro veterinario de Rosario, un laboratorio y una empresa de 50 empleados dedicada a la decoración y la venta de mobiliario de cocina. Por ahora Happier está disponible solo para Argentina por lo que su filial de Paraguay tendrá que esperar un poco.

Fanbag es la empresa pionera en regalos de experiencias a la carta.

Entre todas las verticales, Fanbag proyecta cerrar el año con una facturación cercana a los 1.800 millones de pesos y Sarni estima que el 15% provendrá de los negocios que generen con Happier durante este primer año.

"Soy muy optimista, tenemos muchas consultas y muchas negociaciones abiertas que esperamos cerrar en el corto plazo. Lo cierto es que cada vez más las empresas dejan de tener personal para tener equipos de Recursos Humanos y las más adelantadas están dejando de tener equipos de recursos humanos para tener equipos de People. Esto demuestra que se aggiornan a los tiempos y que entienden que estos beneficios forman parte de la política de compensaciones de las empresas porque la realidad es que los trabajadores muchas veces no perciben los aumentos salariales porque empiezan a pagar Ganancias. Entonces, estos beneficios que son no remunerativos no les impacta en el bolsillo e incluso en muchos casos les generan ahorros por gastos que de otra manera tendrían que pagar por su cuenta", concluye Sarni.