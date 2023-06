Los Grobo sale a mejorar el perfil de deuda de importante empresa agrícola

El grupo Los Grobo buscará mejorar el perfil financiero de una de sus principales subsidiarias, que opera en el sector agropecuario.

Se trata de Agrofina que, junto a Los Grobo Agropecuaria, compone un negocio integrado y diversificado que se focaliza en la venta de insumos agrícolas, producción de granos, acopio y comercialización de granos y que, como el resto de las empresas, es propiedad del fondo Victoria Capital Partners.

Para mejorar su perfil de deuda, el holding emitirá una serie de Obligaciones Negociables (ON) Clase XII, por un valor nominal de referencia de u$s10 millones pero ampliable hasta u$s20 millones.

La fecha de emisión y liquidación de los nuevos títulos será el próximo 30 de junio y el vencimiento fue establecido a los 24 meses, contados desde su emisión. Es decir, el 30 de junio de 2025.

Los Grobos mejora perfil de deuda de Agrofina

Según fuentes de Los Grobo, el dinero servirá para mejorar el perfil de deuda a largo plazo y reducir el costo financiero aprovechando las oportunidades que brinda el mercado. También se utilizará para financiar capital de trabajo para la campaña 23/24 y para ciertas inversiones en planta correspondientes a mejoras operativas.

"Agrofina es una empresa sólida y rentable, con una calificación crediticia A- y representa un muy buen vehículo para quien quiera invertir en un negocio que se encuentra de alguna forma dolarizado", aseguraron altas fuentes de la compañía de los Los Grobo.

Agrofina es una de las principales compañías del sector agropecuario, controlada por el Grupo Los Grobo.

La compañía opera en un sector altamente competitivo ya que el 80% del mercado de fitosanitarios se concentra en 12 compañías, multinacionales la mayor parte de ellas.

En este contexto, Agrofina mantiene una fuerte posición en el mercado, ubicándose dentro de las 10 primeras empresas, en términos de facturación, con productos para todos los cultivos y cobertura a nivel nacional.

Agrofina, entre las empresas agropecuarias más grandes

En el primer trimestre de este año, obtuvo un resultado positivo de $2.982 millones contra los $1.229 millones de igual período del 2022 y sus ejecutivos esperan que en lo que resta del ejercicio la compañía genere un volumen de negocio que le permita cerrar con niveles sustancialmente superior a los actuales, con mejores márgenes resultantes de facturaciones sustancialmente superiores.

Mientras tanto, lanzó ONs simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, denominadas en dólares a ser integradas en pesos al tipo de cambio inicial y pagaderas también en pesos o en especie con pagarés elegibles, a tasa de interés fija.

Las ON forman parte de Programa Global que Agrofina tiene por un valor nominal en circulación de hasta u$s80 millones y los inversores podrán integrar el precio de suscripción total o parcialmente en especie, mediante la entrega de los pagarés elegibles y/o en efectivo, en pesos.

Los agentes colocadores son Cohen S.A; Invertir en Bolsa S.A; Latin Securities S.A y SBS Trading S.A, en tanto la colocación primaria de las ON se realizará mediante subasta pública abierta con posibilidad de participación de todos los interesados que oportunamente soliciten autorización.

La firma que controla Agrofina ofrecerá una serie de obligaciones negociables para mejorar el perfil de su deuda.

De a tramos: la estrategia de Los Grobos para mejorar la deuda

El período de subasta pública fue este miércoles desde las 10 horas y finalizó a las 16:30 horas, la oferta de las ON constará de un tramo competitivo y de otro no competitivo.

Las órdenes de bajo el primer tramo deberán indefectiblemente incluir la tasa solicitada, mientras que las segundas no incluirán dicha variable.

Solo podrán participar del no competitivo los potenciales inversores que remitieran órdenes por u$s50 y múltiplos de u$s1 y por hasta un máximo de u$s50.000.

Estas órdenes serán consideradas como ofertas irrevocables y en firme, en el caso de las del tramo no competitivo serán adjudicadas, no pudiendo superar el 50% del monto de las ON a ser emitido.