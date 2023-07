Desde series en Netflix hasta energías renovables: los negocios que maneja Rafa Nadal fuera de la canchas de tenis

Las famosas canchas de París extrañaron a Rafael Nadal este año. El ganador de 14 Roland Garros debió abandonar la actividad temporalmente tras sufrir una lesión durante el Abierto de Australia y, pese a que dejó el camino libre para que Novak Djokovic alcanzara su Grand Slam N° 23, el nacido en Mallorca aprovechó para sacar a relucir su faceta de inversor y empresario.

"La Fiera", como lo apodan sus fanáticos, tiene en claro que este puede ser el último año de su carrera y es por eso que desde hace un tiempo inició su camino en diversos negocios, que van desde el sector inmobiliario hasta las energías renovables, pasando por el turismo. Todo esto, al margen de su academia de formación tenística.

Con la ayuda de su padre, Sebastián Nadal, y su madre, Ana María Parera, Nadal invierte mediante un holding llamado Aspemir, con el que logró obtener ganancias por alrededor de 11,4 millones de euros en 2021 (según la declaración que presentó la familia Nadal en el Registro Mercantil español).

A través de este holding, "Rafa" invierte en una decena de sociedades y la más conocida es Mabel Capital, de la que ostenta el 33,3%, junto a sus otros dos socios, el empresario hotelero ibicenco Abel Matutes Prats y el emprendedor Manuel Campos. Se trata de un negocio con presencia y activos en cinco países y enfocado, según ellos mismos explican a través de su página web, en invertir y gestionar el capital de sus socios propietarios "de forma diversificada" a través de los activos inmobiliarios, capital privado e industria orientada a la atención al cliente.

La división inmobiliaria de esta sociedad permitió que la familia del ganador de 22 Grans Slam impulse promociones de lujo en Madrid, Marbella, Portugal y Los Ángeles. Junto a sus socios, es propietario de un edificio que data de 1889 ubicado en la plaza Villa de París de Madrid, una promoción residencial de superlujo considerada como la más exclusiva de España.

A través de las otras divisiones de inversión de Mabel Capital, Nadal y sus socios son propietarios de una parte de la productora audiovisual Komodo, que se encarga de la organización del festival de música Mad Cool y de conocidas en Netflix.

Además, junto a otro conocido del deporte como Cristiano Ronaldo, Nadal participa en la inversión de los restaurantes Tatel, que cuenta con locales en nueve ciudades del mundo. Sus otros restaurantes de comida italiana -bajo la marca Totó- saldríatienen previsto salir de España en los próximos meses para dar el salto a otras ciudades europeas.

El tenista ibérico logró una exitosa alianza con la familia Matutes —dueña de la cadena Palladium y de negocios como Ushuaia y Hard Rock Ibiza— que le permitió abrir sucursales de Tatel en ciudades como México, Doha o Abu Dabi.

Por otra parte, junto a la familia Escarrer, propietaria de Meliá, Nadal comenzó una nueva inversión en el sector turístico con la creación de la cadena Zel, que pretende impulsar más de 20 establecimientos orientados al turismo vacacional en cinco años. De momento, el primero en ponerse en marcha será el hotel Zel Mallorca este mes de julio.

Uno de los más grande negocios logrados por el manacorí, o el principal, se produjo gracias a la Rafa Nadal Academy, con el apoyo de Telefónica. Se trata de un enorme recinto que incluye un centro deportivo con campus intensivos de tenis para jóvenes y adultos hasta un colegio internacional y una residencia, que llegó con polémica tras aprobarse una enmienda en la ley de vivienda de Baleares que permitió su uso como hotel y en la que es posible reservar una estancia en portales como Booking.

