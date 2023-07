Loma Negra, en la mira de varios grupos internacionales

En junio pasado, InterCement, la compañía brasileña propiedad del grupo Camargo Correa y dueña en Argentina de la cementera Loma Negra, llegó a un acuerdo con la firma china Huaxin Cement Co., para venderle sus negocios en Mozambique y Sudáfrica.

Antes, en enero, había vendido sus operaciones en Egipto con el objetivo de reducir su millonario pasivo y acelerar la revisión estratégica más amplia del holding para volver a centrarse en sus mercados principales.

El acuerdo en África establece el valor empresarial del negocio en u$s265 millones que el grupo brasileño usó para pagar una parte de su deuda pendiente.

Ahora, competidores de Intercement comenzaron a interesarse por los activos de este grupo en Argentina y en Brasil entendiendo que podría necesitar más fondos para reducir su deuda neta de uSs1.500 millones, tras haberse desprendido de sus operaciones en Egipto, Sudáfrica y Mozambique este año.

Según una nota publicada por el diario brasileño Valor, "empresas competidoras de InterCement , dentro y fuera de Brasil, buscan a la cementera para evaluar la compra de activos de la empresa en el país y en Argentina", teniendo en cuenta que todavía necesita resolver la cancelación de una deuda a corto plazo, especialmente la que vence en 2024.

El antecedente cercano de Loma Negra en Argentina

No sería la primera vez que, en el caso de Argentina, se podría analizar la venta de Loma Negra, teniendo en cuenta que en el 2018 salió a ofrecer la cementera fundada por la familia Fortabat y en la que desembarcó en el 2005.

Loma Negra es la principal compañía cementera de la Argentina con el 45% del market share total.

En aquel momento, la compañía local tenía un valor de u$s6.470 millones y Camargo recibió ofertas de la mexicana Cemex y otra compañía latinoamericana no identificada.

Ya en aquel entonces Camargo Correa se había d desprendido de varios negocios en el país como de la textil Alpargatas que traspasó a otro fondo brasileño a fines de 2015.

En la actualidad, Intercement es considerada líder en los mercados de Argentina, a través de Loma Negra, y de Mozambique mientras que es segunda en Brasil.

En total, posee 34 unidades de producción, con una capacidad activa de más de 33 millones de toneladas de cemento por año, que emplean a más de 6.000 colaboradores.

En las diferentes regiones, la compañía opera con marcas locales como en el caso local con Loma Negra, que posee nueve fábricas de producción de cemento. Pero también opera plantas de hormigón en Sudáfrica, Argentina y Brasil.

En Argentina, Loma Negra es la principal cementera del país, con el 45% del market share total y en el 2021 lanzó un programa de compra de acciones propias por un monto de hasta $750 millones que luego amplió a $900 millones con el objetivo de que el grupo controlante adquiera una cantidad de acciones que flotan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires necesarias como para evitar las fluctuaciones y la inestabilidad que evidencia el mercado de capitales en la actualidad.

En Argentina, Loma Negra es la principal cementera del país, con el 45% del market share total.

Los títulos se encuentran repartidos entre 70 inversores institucionales como Capital International Investors (1,40%); Redwood Capital Management (1,09%); Capital Research Global Investors (0,77%); Dynamo Administracao de Recursos Ltda (0,44%).

También el fondo Blackrock Inc. (0,11%); Advisory Services (0,08%); New World Fund (1,29%); o Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage (0,07%), entre otros.

Luego, en el 2022 extendió el plan de acción destinando otros $1.000 millones para comprar otro 10% del capital con la misma finalidad, es decir la de "disponer eficientemente de una porción de la liquidez de la sociedad lo cual podrá redundar en un mayor retorno de valor para los accionistas considerando el actual valor atractivo de la acción", tal como se asegura en el documento que la compañía envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto al precio a pagar por las acciones se estima un máximo de $495 y hasta u$s8 si se trata de los American Depositary Receipt (ADR) que cotizan en el mercado norteamericano o la New York Stock Exchange.

De acuerdo a lo resuelto por los ejecutivos de Loma Negra, "la adquisición se realizará con ganancias realizadas y líquidas según surge de los estados financieros al 30 de junio de 2022, dejándose constancia que la sociedad cuenta con la liquidez necesaria para realizar las mencionadas adquisiciones sin que se afecte su solvencia".

El financiamiento de Loma Negra

En el mismo período, cerró varios acuerdos de financiamiento con diferentes bancos, como el Industrial and Commercial Bank of China (Dubai Branch), que le cedió u$s56 millones a cancelar en tres cuotas iguales, con intereses que devengan a una tasa nominal variable en base a la tasa libo más un plus del 8% a pagar en forma trimestral.

La firma brasileña dueña de Loma Negra en Argentina cederá activos en Mozambique y otros puntos a una empresa china.

Hizo lo mismo con el Citibank N.A. por $5.500 millones a cancelarse a 180 días de su celebración, devengando una tasa nominal fija del 47,25% a pagar en forma mensual.

Luego, sumó un nuevo préstamo con el Eurobanco Bank Ltd por u$s80 millones por un plazo de 90 días prorrogable a 180 días, cancelable a su vencimiento con intereses que se devengan a una tasa nominal variable en base a la tasa SOFR, a pagar en forma trimestral.

Adicionalmente, cerró un acuerdo de préstamo con el HSBC Bank Argentina por $3.000 millones con vencimiento en un plazo de 180 días devengando una tasa fija de interés del 52% anual.

Durante el mismo mes, el directorio de la sociedad aprobó el pago de un dividendo en efectivo por $10.300 millones mediante la desafectación parcial de la reserva facultativa para futura distribución de dividendos.