Este es el departamento más chico y glamoroso de Buenos Aires: ¿pagarías casi 80.000 dólares?

En el barrio de Recoleta se vende el micro departamento más chico de Buenos Aires. Tiene 13 metros cuadrados, casi el tamaño de una cochera de auto. Aunque es pequeñísimo y ni tiene cocina, todo se compensa con el glamour que lo rodea. Se trata de una exclusiva suite amoblada y equipada en el emblemático Hotel Alvear Palace.

La suite, que en Zonaprop se ofrece como departamento, es interna. Puede usarse como oficina o como "lugar de vivienda". Para entrar a este "micro departamento" hay que ingresar por la puerta principal del Alvear Palace, ubicada en la avenida Alvear, casi Ayacucho. No hace falta ni tocar el picaporte o tocar la puerta giratoria ya que el conserje del hotel se encarga de todo.

Como miembros de la prestigiosa Union Internationale des Concierges D’Hotels Les Clefs D’Or están las 24 horas listos para asesorar, ayudar y colaborar en todo. Una vez atravesado el hall, se toma el ascensor hasta el tercer piso para llegar a la suite 345.

Este micro departamento puede usarse como oficina o como "lugar de vivienda".

Todo el camino es alfombrado, el "micro departamento" pese a ser interno es muy luminoso. No hace falta comprar muebles, tiene una cama de dos plazas, con mesa de luz y velador, un placard, dos sillones individuales y un televisor. El baño tiene el lujo de las suites del Alvear.

Amenities del hotel que se pueden usar si comprás el departamento

Desde la inmobiliaria Fivel que lo comercializa informan que "la compra habilita al uso de la pileta, el solarium, el gimnasio, internet, wifi y caja fuerte, aire acondicionado, vigilancia". De más está decir que permite el acceso a desayunar o cenar en las instalaciones del hotel. Además de permitir compartir la vida con famosos y turistas top de todas partes del mundo.

Se vende amoblado y cuenta con el servicio de limpieza del hotel que entra a la suite una vez por día. Vivir en esos 13 metros cuadrados tiene sus privilegios, aunque la vista no muestre la Iglesia del Pilar o Plaza Francia y sea una suite que da a un patio interno. El precio es de u$s79.000, si se calcula el valor del metro cuadrado es de 6.076 dólares. El costo de las expensas en el mes de junio fue de 48.000 pesos.

Pese a ser interno, eel "micro departamento" es muy luminoso.

El aviso aclara que Alvear Palace Hotel es miembro de The Leading Hotels of the World, referente de la mejor hotelería de Buenos Aires. Su elegante arquitectura y sus servicios lo convierten en un hotel cinco estrellas. Elegido Patrimonio Histórico en 2003, por sus habitaciones han pasado los reyes de España, Francis Ford Coppola, Putin, Tom Cruise, príncipes, reyes y celebridades de todo el planeta.

Su primera inauguración fue en 1932. Cuenta la historia que el doctor Rafael De Miero trajo de París a Argentina unos planos con el sueño de construir un hotel que tuviera la altura de los mejores del mundo. Tiene 11 pisos. La construcción tardó más de 10 años.

Las historias que resguardan las paredes del Alvear Palace son increíbles. La primera emisión de la televisión argentina el 17 de octubre de 1951, se transmitió desde el Alvear Palace Hotel. Aseguran que cuando fue Vittorio Gassman en 1984 tuvieron que salir a buscarle una cama de 2,20 metros y desde ese entonces se agrandó la medida de las camas.

Aunque es pequeñísimo y ni tiene cocina, todo se compensa con el glamour que lo rodea

Sus medialunas son famosas desde hace muchos años. Aseguran que no sólo Claudia Schiffer fue tentada, sino que además, Sean Connery cuando las probó no resistió y durante años el hotel le envió dos kilos de medialunas a su casa de Marbella. Roxette grabó canciones en la habitación 603 para su álbum Tourism. Horacio Ferrer vivió en el Alvear Palace Hotel por casi cuatro décadas hasta su muerte.

La suite 345 es la que está a la venta, la que se ofrece como un micro departamento. Cuenta la leyenda que Christina Onassis compró la suite 334 para tener un espacio privado para hablar por teléfono en sus frecuentes visitas. Esto es sólo una parte de la historia que rondará al comprador de la suite en venta del Alvear. No se trata sólo de 13 metros cuadrados, se trata de la entrada a un mundo glamoroso donde es posible codearse con famosos de todo el planeta.