Este fondo tiene más de u$s1 millón para invertir en proyectos de alimentos veganos: qué negocios buscan

Vegan Capital Fund (VCF) es el primer fondo de inversión de capital de riesgo de Latinoamérica especializado en emprendimientos vinculados al veganismo. Desde su fundación en 2021 fondearon 8 proyectos locales y actualmente tienen disponible u$s1.200.000 para seguir invirtiendo.

La elección por negocios relacionados con el veganismo no fue aleatoria, sino que está justificada por el crecimiento que industria vegana viene experimentando tanto a nivel mundial como nacional.

Según datos que en 2022 la Asociación de Productores de Alimentos a Base de Plantas que nuclea a 130 empresas de diferentes rubros, en Argentina existen al menos 1.200 empresas que fabrican exclusivamente alimentos plant based y el mercado supera los $110.000 millones de facturación anuales. Son alrededor de 150 firmas las que exportan sus productos, principalmente a Latinoamérica y la oferta incluye quesos y leches vegetales, sustitutos cárnicos, rebozados, medallones de legumbres, galletas, rawfood (crudos), helados y yogurt, entre otros.

"Hay varios factores que respaldan este crecimiento. Cada vez más personas toman conciencia de los impactos ambientales, éticos y de salud asociados con la producción y el consumo de productos de origen animal. Además la diversidad de recursos naturales en Argentina permite una amplia variedad de ingredientes vegetales de alta calidad que facilita la producción de alimentos y productos veganos.", explica a iProfesional Gonzalo Leiva, CEO & Fundador deVCF.

El fondo actual disponible de VCF es de $s1,2 millones y, según detalla Leiva, el dinero provienen del aporte de inversionistas privados y de fondos de inversión colectiva. "En estos años hemos generado acuerdos de coinversión con otras firmas que comparten nuestros intereses en el mercado vegano. Estas colaboraciones nos permiten aumentar la capacidad de inversión y acceder a oportunidades más amplias", dice Leiva.

Comida vegana: ¿en qué tipo de emprendimientos invierten?

Interesados en emprendimientos que promueva y desarrollen soluciones veganas en los sectores de alimentos, cosmética e indumentaria, VCF fondeó a empresas como Costumbres Veganas , Vegan Care, Estilo Veggie, Libre y Dream Labs.

Hoy VCF realiza inversiones en proyectos de industrias argentinas relacionadas a la cosmética, alimentaria y textiles

"Buscamos empresas comprometidas con la reducción del impacto ambiental y el bienestar animal, ofreciendo soluciones que fomenten un estilo de vida vegano. Valoramos la originalidad y la innovación en los productos o servicios que ofrece el emprendimiento y por supuesto evaluamos su viabilidad comercial, analizando el tamaño del mercado objetivo, el alcance de la propuesta de valor en relación a demanda creciente de productos y servicios veganos", detalla Leiva.

Pero además prestan especial atención a la experiencia y capacidad del equipo emprendedor, la sostenibilidad de la cadena de suministro y las proyecciones financieras del negocio.

El fondo, aclara Leiva, no tiene un monto fijo predeterminado para invertir por emprendimiento sino que se evalúa de manera individual para adaptarse a las necesidades puntuales de la etapa de gestación en que se encuentre el proyecto, ya sea inicial o en fase de crecimiento. "También evaluamos oportunidades en empresas ya consolidadas que busquen expandir sus operaciones o llevar a cabo innovaciones significativas en línea con el enfoque vegano", agrega.

Como contrapartida los inversores del fondo de inversión recibirán los beneficios financieros derivados del rendimiento y éxito de los emprendimientos en los que se haya invertido. "Estos rendimientos pueden obtenerse por la apreciación del valor de las acciones o participaciones en las empresas; el pago de dividendos o la venta de la participación en el negocio cuando sea oportuno", detalla Leiva.

Comida vegana: no todo no es plata

Además de ser el fundador de Vegan Capital Fund, Gonzalo Leiva cofundó en 2019, Pampa Vida, una empresa argentina que produce y comercializa alternativas de bebidas plant based en formato Tetra Pak y alimentos saludables. Hoy, cuenta orgulloso Leiva, la empresa se encuentra bien posicionada y su marca es una de las bebidas vegetales más vendidas del país. Es justamente por el camino andado con su empresa que Leiva no sólo se dedica a invertir dinero sino que también, y no menor, aporta know how.

En este sentido el aporte de Vegan Capital Fund se traduce también en asesoramiento estratégico, red de contactos, acceso a recursos tecnológicos de marketing o legales; desarrollo de productos y marca. "Pero además mantenemos un seguimiento cercano del progreso del emprendimiento y evaluamos su rendimiento a lo largo del tiempo. Así brindamos retroalimentación continua y ajustamos las estrategias según sea necesario para optimizar el crecimiento y el éxito a largo plazo", informa Leiva.

El fondo actual disponible de VCF es de $s1,2 millones, comenta Leiva

El asesoramiento y acompañamiento de Vegan Capital Fund resulta clave, ya que aunque el veganismo es tendencia, según Leiva hay aún barreras que superar y desafíos que enfrentar.

Te puede interesar Arcor busca empleados en Argentina con sueldos de hasta $650.000

"Por un lado, todavía existe la necesidad de educar al público sobre los beneficios y opciones disponibles en el mercado vegano por lo que es esencial que las empresas se enfoquen en comunicar de manera efectiva los aspectos positivos de sus productos y servicios para atraer a nuevos consumidores. Pero por otro lado, a medida que el interés en el veganismo crece, también crece la competencia en el mercado y aparece la necesidad de la diferenciación y propuesta de valor, los desafíos del abastecimiento y distribución y desafíos regulatorios entro otros. A pesar de estos desafíos, el futuro vegano en Argentina es prometedor", analiza esperanzado.