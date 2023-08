Comercial del Plata destina $2.000 millones a sumar acciones de Morixe

Tras haber sumado el 78% del paquete accionario de Morixe Hermanos por u$s18 millones, Sociedad Comercial del Plata salió a encarar el lanzamiento de la oferta pública obligatoria de adquisición (OPA) de acciones por el remanente del capital social en circulación de la empresa molinera que se encuentra flotando en los mercados de capitales.

Se trata de una acción obligatoria incluida en los arts. 86 y siguientes de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), cuando hay un cambio de control societario como el protagonizado por las compañías de las cuales participa el empresario Ignacio Noel, como accionista mayoritario.

Comercial del Plata suma acciones de Morixe

La transacción involucra 381.682 acciones ordinarias, escriturales, Clase A, de valor nominal $1 cada una y derecho a cinco votos por acción y 62.189.641 acciones ordinarias, escriturales, Clase B, de valor nominal $ 1 cada una y derecho a un voto por acción, totalizando 62.571.323 de acciones representativas del 22,20% del capital social y del 21,85% del total de votos de Morixe.

Es decir, el total de la OPA involucra a 282 millones que representan el 22,22% de Morixe y el valor ofrecido es de $29,75 por acción, lo que arroja un precio total de $1.862 millones (casi $2.000 millones).

Si bien la operación es mandatoria a partir de la compra del paquete de control de Morixe, no tendrá implicancia en la cotización de la compañía si se tiene en cuenta que SCP informó al momento de la operación (vía hecho relevante) y al mercado que tiene intención que MORI deje de cotizar.

"Morixe no dejará de cotizar. SCP confía en el futuro del mercado de capitales argentino y en las ventajas de tener posiciones controlantes en empresas con cotización por la liquidez y transparencia que brindan", dijo Noel hace unas semanas a través de twitter, por donde también sostuvo que "la compra incorpora un activo en agroindustria con potencial de crecimiento".

Comercial del Plata no tiene intenciones de deslistar las acciones de Morixe (MORI) del mercado de capitales o Merval.

La OPA se lleva a cabo solamente con el objetivo de cumplir con lo requerido con la CNV, pero no es del interés de Comercial del Plata adquirir un solo papel adicional a los que ya sumó.

Además, en el mercado no se espera que haya un ingreso masivo a la OPA ya que el papel por mercado vale más que $29,75, precio que no lo define SCP sino que es producto de un cálculo reglado y normado por la propia ley de mercado de valores.

Los planes a futuro de Morixe

Hasta la actualidad Morixe había multiplicado su negocio por 15 en los últimos cinco años, pero para encarar los planes a futuro necesitaba de otro tipo de espaldas.

Al mismo tiempo, SCP vendió recientemente su participación en un negocio de alimentos congelados que había adquirido en 2019 y, por lo tanto, debía cubrir su participación en el rubro de agroindustria.

Según señaló la compañía, el ingreso de Morixe a SCP generará un incremento de las ventas consolidadas en más de u$s100 millones anuales con un 25% derivado de negocios de exportación

El holding pretende tener una participación en la economía argentina con "pesos" mediante la construcción - dolar linked a través de combustibles y dólares mediante agroindustria.

Morixe tiene 140 años de operaciones en la Argentina.

Es decir, con la mitad del producido por la venta de Lamb Weston Alimentos Modernos, el holding se quedó con Morixe y sus planes son seguir creciendo en el rubro de agroindustria, no solo en Argentina sino también con posibles operaciones en el exterior.

No se trata de una estrategia que se reduce a sus negocios de consumo masivo, sino también con otros posibles negocios de tipo "Be To Be".

Pero hoy Morixe opera más de u$s100 millones al año y los nuevos proyectos que puede tener en agenda demandan de transacciones mucho más grandes y desafiantes en términos de capital.

S trata de una empresa con 120 años de trayectoria en el sector molinero y que en los últimos tiempos mediante su marca ingresó al mercado de consumo masivo con el lanzamiento de diversos productos.

Actualmente, los productos Morixe llegan a 50.000 puntos de venta en el Mercosur y más de 20.000 puntos de venta en Argentina, señaló la ahora controlante.

Además, multiplicó su volumen de operación en más de 15 veces en los últimos cinco años y su operación productiva se desarrolla en 12 plantas industriales ubicadas en cuatro provincias y en dos países fuera del territorio nacional.

Morixe cotiza sus acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y cuenta actualmente con más de 5.500 accionistas.