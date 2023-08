Son argentinos y crearon una tecnología que revoluciona la provisión de agua potable en el mundo

Valeria Milagros Cian Brak es argentina y creó Atmospheric Water Generator Plant, una tecnología patentada, que garantiza de manera sustentable y autosuficiente la posibilidad de obtener agua segura a través de la condensación de humedad contenida en el aire.

Se trata una planta generadora de agua atmosférica, que revoluciona y supera a todos los métodos de obtención de agua del aire existentes en el mercado. Con su tecnología simple, autónoma, durable, de bajo costo de producción y alta productividad incluso en condiciones de extrema falta de humedad, fácil de instalar y con mínimo mantenimiento, AWA es un cambio de paradigma que garantiza mejorar la calidad de vida de la población mundial.

Agua segura y sustentable: cómo fue el desembarco de esta tecnología en Dubai

La decisión de estar presentes en Dubai, desde un punto de vista empresarial, nació de la posibilidad de poder operar en cualquier punto del mundo. "Si bien nuestra empresa residía en Estados Unidos, incluso en la actualidad seguimos teniendo oficinas, sentimos que Emiratos nos brindaba el respaldo que necesitábamos, por lo que llevamos nuestra casa matriz allí", cuenta la responsable de la compañía a iProfesional.

Para desembarcar en Dubai, Cian Brak acudió a Patricio Poplavsky, Poplavsky International Offices DMCC Dubai, una compañía de consultoría que brinda asesoramiento a aquellas empresas que desean operar desde allí y que integra el Grupo Empresario Argentino en Dubai, que está compuesto por más de 20 empresas argentinas con representación local e internacional.

"Los primeros pasos fueron, presentar toda la documentación necesaria para la apertura de la compañía", narra la emprendedora. "Contar con las personas correctas, hace que te simplifiquen el camino, algo sumamente importantes a la hora de poner en marcha una empresa allí", remarca.

Hoy, si bien no se han radicado definitivamente en Dubai, aún manejan todo desde Argentina, pero con viajes frecuentes, incorporaron clientes a nivel mundial. "Somos un equipo de trabajo que empuja en conjunto, que da todo para que AWA esté dando sus primeros pasos desde allí, firmes con pulso y con mucha sinergia", asegura la vocera.

Atmospheric Water Generator Plant, una tecnología que garantiza de manera sustentable la obtención de agua segura

Por qué la empresa no se establece en la Argentina

Según comparte Cian Brak, "hay cuestiones burocráticas y administrativas, que implican tiempos de resolución diferente a los nuestros. Sin embargo, una vez consolidados, el respaldo a nivel mundial que se nos ofrece deja atrás cualquier incomodidad de atrasos en los tiempos".

"Nosotros ya tuvimos esta experiencia -sigue-, pero desde otro país y aquí es diferente, realmente el lugar te invita a quedarte, todos colaboran para que puedas establecerte, echar raíces, sos bien recibido y además potencian tus proyectos, tienen un respeto y un interés poco visto por quienes decidimos aportar al crecimiento del país con lo que hacemos, ya sea desde el aporte tecnológico hasta la oportunidad de negocios local".

Ante la pregunta de cómo fue la experiencia del proyecto en la Argentina, la vocera comenta: "No podemos establecernos en Argentina por los motivos que todos conocemos, ya sean fiscales o de importación y exportación. Podríamos realizar algunas propuestas, pero de manera más artesanal y siempre con los tiempos de entrega que Aduana nos permita".

"Es uno de los motivos por el que hace 15 años, el tiempo de vida de nuestro proyecto, lo hemos mantenido fuera de nuestro querido país", se lamenta. Sin embargo, destaca que el hecho de ser argentinos, "siempre nos da una gran ventaja, estas situaciones nos hacen marcar la diferencia en todo lo que nos propongamos. No hay nada que un argentino no pueda hacer, no importa a lo que te dediques".