Se fundió en 2001, se reinventó y ahora es dueño de 70 locales y un helipuerto

Daniel Saramaga es un empresario que en el 2001 se fundió y supo reinventarse y crear un éxito. Creció en la carpintería de su padre, hasta que se independizó y creó la cadena de mueblerías Andre Kevin, que llevaba el nombre de sus hijos. Cuando no pudo sostenerla la vendió y en 2003 comenzó con Patagonia Flooring, una empresa de pisos y revestimientos que duplicó su facturación en moneda constante en los últimos cuatro años. Se expandió y en 2024 llegará a los 70 locales y cumplirá un sueño volverá a desembarcar en Paraguay.

Su secreto es detectar nichos y desarrollarlos. Así es como sumó a sus negocios Mudrá, el primer restaurante Plant Based de Argentina y el año pasado, junto con el ex corredor Cocho López, se hicieron cargo del helipuerto del autódromo y lo bautizaron Robinson.

Con Patagonia Flooring encontró la clave: "No hago lo que todos hacen, comprar y vender. Yo no vendo un producto, ofrezco un servicio, una solución y doy garantía. Si alguien solo me quiere comprar pisos o revestimientos no se los vendo. Vendo el combo completo, de nada sirve tener el mejor piso mal instalado. La clase media y media alta lo que más valora es el tiempo, no le llevamos problemas a la gente".

Su cartera de clientes reúne desde empresas como Mercado Libre, Coca Cola, la restauración interior del Teatro Colón, las oficinas de la torre Alvear, Globant, Llao Llao, Renoir, Madero Harlbour, Capitalinas y el Plaza Hotel, entre otros.

Con oficinas en el barrio de Mataderos, Saramaga contó risueño: "Me obligo a trabajar medio día, arrancó a las 9 y trabajo hasta las 19 horas. Estoy atento a todo, el fuerte nuestro es el producto y la atención. No doy franquicias, doy licencias que se renuevan cada seis meses. Si me engañan o me meten los cuernos no les renuevo. Contrato una consultora que va a todos mis locales, con anteojos con cámaras y graba todo. Hago una reunión mensual y les muestro todo. Necesitamos que todo sea perfecto, le vendemos al target ABC". Se confesó fanático del mistery shopping.

El 14 de diciembre su empresa cumple 20 años y prepara una gran fiesta. Tiene motivos de sobra para el festejo. Planea abrir locales en Corrientes, Tigre, Rafaela, Córdoba, Mendoza, Corrientes y espera superar los 70 locales el año que viene. Después de cinco años volvió a abrir un local en el exterior, esta vez en Paraguay, donde ya estuvo pero cerró. Planea desembarcar en Uruguay, Chile y posiblemente Miami.

El CEO de Patagonia Flooring contó: "Soy uno de los grandes ganadores de estos últimos cuatro años, duplicamos la facturación en moneda constante. Hubo ganadores y perdedores, yo gané. Tuvimos el doble de pedidos, servicios, grandes obras y domiciliarias a las que llamamos God (Dios). La clase ABC desde la pandemia invierte mucho en el housing, se gastan dos palos verdes en Nordelta, como si nada. El covid nos empujó para arriba y salimos picando en punta, eso y la inflación explican la gran ampliación de la empresa. La gente invierte en su casa".

Reconoce que hay otros sectores que ganaron y siguen ganando: "Tengo un amigo dueño de una de las concesionarias más importantes, vende la mitad y gana mucho más. No hay autos, sin pagar sobreprecios. Él se tuvo que comprar una pala Michigan para poder juntar la plata. En mi caso, no puedo creer la cantidad de obras que hay y se siguen haciendo. A mi empresa le voy a poner banco Patagonia, empresas y particulares nos traen una cantidad infernal de dinero, hacen una reserva de valor, nos compran y piden que les acopiemos el material", contó Saramaga.

Sobre el resultado de las PASO, Saramaga opinó: "Hay pocas personas con las que coincido en todo como con Javier Milei. Hay que terminar con los curros, las castas, muchos lo votan pero cuando les toque el bolsillo y venga el ajuste, vamos a ver quién lo defiende. Para hacer cambios necesita mayoría en el Congreso". Si bien el CEO proviene de una familia clase media-baja, está de acuerdo con eliminar la educación y salud pública. "Sólo debe quedar una educación mínima financiada por el Estado. Todo lo que viene gratis la gente no lo valora. Cuando no tengan ni educación ni salud pública las valorarán más. A la gente lo único que le duele es el bolsillo", dijo.

Saramaga es economista, contador público y doctor en Ciencias de la Administración, pero nada de eso le alcanzó para poder salvar su empresa Andre Kevin. "En la era Menem-Cavallo con la dolarización se tomaba plata en dólares al 7% anual, cuando terminó la convertibilidad las tasas pasaron al 20%, al 70% y me re fundí. En lo único que coincido con el gobernador Axel Kicillof es en que la emisión no tiene nada que ver con la inflación. Estados Unidos es el país que más déficit tiene del planeta, que más emite, pero la velocidad de circulación de la moneda es muy grande. Acá nos mata la falta de fe en la moneda".

Sobre el proyecto de dolarizar la economía de Milei señaló: "La salvación no pasa por dolarizar, es necesaria una reforma integral, por sí sola no cura nada. Necesitamos una moneda fuerte, que los recursos se asignen racionalmente, que las reglas de juego no cambien todos los días. Los inversores son miedosos. No quiero que se dolarice, puede salir bien o mal, quiero que se hagan reformas".

Saramaga hace muchas citas, recomienda la lectura de "El libro negro del emprendedor". Y se apasiona al hablar de economía. "No soy nazi, ni tengo nada que ver con los nazis, pero Alemania creció al 50% cuando asumió Hitler. Entre el 30 y el 40, Hjalmar Schacht, ex Ministro de Economía del Reich, construyó una potencia. En 1939, Alemania puso en jaque al mundo", repite el dueño de Patagonia Flooring.

Saramaga espera construir un barrio privado en General Rodríguez y abrir locales en Paraguay, Uruguay y Miami.

No le alcanzan los 5.000 cubiertos mensuales de Mudrá, ni su flamante helipuerto Robinson desde donde no sólo alquila hangares y helicópteros, sino que organiza paseos de menos de media hora por la Ciudad de Buenos Aires a cambio de la suma de 100 dólares, tiene otro negocio en vista.

El próximo desafío es construir un barrio privado en una fracción de 20 hectáreas que tiene en la localidad de General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires. "Será un barrio de clase media, salen 200 lotes y está ubicado a 8 cuadras de la estación de General Rodríguez. Comenzaré apenas electrifiquen el tramo del tren que va de Moreno a Lujan".

Es inquieto, le gusta viajar y hace poco se compró un helicóptero Robinson, pero la demora en la entrega lo desilucionó. Siempre está en busca de un nuevo negocio y tiene una frase de cabecera: "En la vida viajá en primera, sino lo hará tu nuera".