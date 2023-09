¿Cuánta plata debés invertir en una franquicia de Costumbres Argentinas y en qué plazos se recupera?

La cadena Costumbres Argentinas, es una marca del Grupo Almar que se lanzó al mercado en 2014 como remedio a la crisis que la empresa atravesaba por las vicisitudes económicas del país. "Le vendíamos a las cadenas de supermercados y exportábamos, pero teníamos muchos problemas financieros por la demora de los pagos que por lo general se concretaban en no menos de 60 días. Así que para financiarnos decidimos fundar Costumbres Argentinas y llegar de manera directa a nuestros clientes finales", le contó su fundador Luis Videla a esta cronista en 2019 durante un recorrido por la planta de la empresa en Don Torcuato. Hoy es una cadena con un centenar de franquicias que, para el 2024, si todo sale como lo planean, tendrá sus primeros locales en Uruguay.

Con solo 12 años Videla tuvo que salir a trabajar, su padre se había ido de casa y su madre sola no podía mantener a sus cuatro hijos. Empezó haciendo tareas de limpieza en una panadería de Liniers, donde gracias a la generosidad del maestro panadero aprendió los secretos del buen pan y le abrió camino para ya más grande trabajar como asesor de confiterías. Sin embargo, fue la cadena de supermercados Coto la que terminó de coronarlo con los conocimientos que necesitó para finalmente animarse a emprender y fundar a comienzos del 2000 Grupo Almar, una empresa alimenticia dedicada a la producción de productos panificados y pastelería junto a quien fuera su compañera en el supermercado y su actual esposa, Alejandra Coto.

La primera tienda la inauguraron en Carupa, una localidad de Tigre en el Gran Buenos Aires y su diferencial respecto a las panaderías tradicionales fue el modelo de panadería low- cost con formato autoservicio. "Desde sus inicios, se vislumbra la idea de salir al mercado con una propuesta de alta calidad a precios imbatibles y con amplia variedad de producto que abarcaran los distintos momentos de consumo del día, desde el desayuno hasta la cena. La fórmula fue exitosa y el crecimiento ininterrumpido", dice a iProfesional Gustavo Galop, Director Comercial de Costumbres Argentinas.

La cadena comenzó a expandirse apalancándose bajo sistema de franquicias en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Paulatinamente fueron otorgando franquicias hasta llegar a hoy con 99 distribuidas a lo largo y ancho de todo el país, además de una tienda propia en Don Torcuato y dos locales nuevos que están próximos a inaugurar.

"Elegimos franquiciar sabiendo que era el formato más adecuado para acompañar el crecimiento de la marca. Sabíamos que había un mercado posible para nuestra propuesta tanto desde lo comercial como desde lo gastronómico. Los productos de calidad, de consumo diario y a precios accesibles, hacen de nuestra propuesta un negocio atractivo para los inversores", remarca el ejecutivo.

Actualmente, la cadena tiene 10 franquicias con locales en obras y proyectan abrir 10 más antes de fin de año; además de la inauguración de 2 locales propios del nuevo formato Mini que lanzaron este año y que agregaron a su propuesta de franquicias para Capital y Gran Buenos Aires, antes de lanzarlo a escala nacional.

La cadena, que pretende abrir franquicias en Uruguay, hoy también apuesta al formato Mini

Para una franquicia de Costumbres Argentinas se necesitan desde u$s19.500

En respuesta al contexto económico actual, el nuevo modelo Mini es una opción de baja inversión para quien no cuenta con mucho capital, pero de todas maneras quiere ingresar a la cadena. Se requieren desde u$s19.500 teniendo en cuenta el fee de ingreso, la obra civil, el equipamiento y el know- how. Además el modelo contempla la comercialización de productos de alta rotación como panes, pastelería, pizzas y empanadas de modo que el inversor acceda también a un "considerado margen de ganancias".

Estos locales son de un mínimo de 30 metros cuadrados y estiman que con 3 empleados se puede llevar eficientemente. "Esta apuesta muestra una vez más que siempre estamos atentos a las necesidades de nuestros franquiciantes, pensamos formatos acordes a sus posibilidades para acompañarlos en su crecimiento", destaca Galop.

Pero el modelo Mini es solo una opción que propone Costumbres Argentinas porque el modelo tradicional de panadería cafetería de la marca sigue vigente. En este caso, avisan desde la empresa, la inversión asciende a alrededor de u$s80.000, dependiendo de las obras que haya que realizar y la cantidad de empleados necesarios son unos 7.

En ambos casos, promete Galop reservando el dato en dinero, la facturación se ajusta correctamente a cada modelo de negocios haciendo que cada unidad sea rentable y genere una tasa de recuperación estimada de 24 meses. "Nosotros sea cual sea el contexto del país, tenemos claro que el camino es continuar creciendo, seguiremos brindando a los franquiciados, soporte en cuanto a capacitación, operación y gestión comercial del negocio", dice.

Una franquicia con un franquiciado activo más rentable

Para facilitar el proceso de inducción a la cadena Costumbres Argentinas, la empresa tiene en su planta una escuela de capacitación dirigida tanto a los franquiciados como a sus colaboradores. Allí les explican el funcionamiento de todas las áreas a cubrir dentro de la tienda, desde la apertura hasta el cierre de la jornada. Pero no termina allí, una vez que la capacitación finaliza, la empresa envía supervisores del área de operaciones para acompañar al franquiciado tras la inauguración de su local hasta que estén listos para manejarse solos.

De todas maneras, asegura el director Comercial de la empresa, todas las vías de comunicación quedan siempre abiertas para atender consultas y, desde el centro de monitoreo que tienen en la empresa, se brinda soporte las 24 horas al franquiciado y sus colaboradores.

Parte del éxito de las franquicias de Costumbres Argentinas es que no dependen de terceros para cumplir con la demanda

Como contrapartida, la marca espera que el franquiciante esté en el día a día de la operación cuidando de esos detalles que solo un dueño presta atención, pero además porque desde la empresa, confirmaron en base a la experiencia de 9 años de gestión con franquicias, la presencia hace que la rentabilidad del negocio aumente.

Desde la planta, de unos 30.000 metros cuadrados salen por hora unas 40.000 medialunas, 10.000 panes de hamburguesas, 50.000 mignones entre otros productos utilizando el 70% de su capacidad instalada. Por lo tanto, asegura Galo, están tranquilos de poder asegurarle tanto a sus franquiciados actuales como a los futuros un abastecimiento pleno y diario de sus productos, incluso a los del exterior con lo que van empezar a trabajar en 2024 con 15 tiendas en Uruguay para luego seguir el plan de expansión por Chile, Paraguay y Brasil.