Hipotecados UVA: cuotas con subas acumuladas del 1.400% y piden al Senado que los créditos se retrotraigan a 2019

A través de distintos representantes del colectivo que las representa, las más de 100.000 familias afectadas por la suba sideral de las cuotas y los montos de los créditos UVA brindaron detalles del drama financiero y habitacional que atraviesan ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Los endeudados piden modificaciones al proyecto de modificación que tuvo aval en Diputados, y que entre otros aspectos establece cuotas determinadas por la variación salarial y no desarticula el funcionamiento de la UVA atada a la inflación y en gran medida mantiene la oferta de créditos tal como viene funcionando. Los tomadores del crédito solicitan retrotraer el escenario de deuda a 2019 y una reducción contundente en la relación cuota/ingreso. En la actualidad, el pago de los créditos UVA demanda hasta el 80 por ciento del ingreso de varias de las familias impactadas por el sistema.

Durante la exposición en Senadores, las y los integrantes de Hipotecados UVA señalaron que desde 2018 a este momento de 2023 el valor de las cuotas acumuló una suba del orden del 1.400 por ciento. Se remarcó, además, que el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados sólo hace hincapié en que los tomadores del crédito cumplan con los pagos establecidos por el sistema financiero.

Entre otros aspectos de esa propuesta, se expuso que la colocación de una referencia como el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) no soluciona la situación de merma agravada de la capacidad de pago. Y se enfatizó el temor a la pérdida de las viviendas únicas y familiares que padecen miles de endeudados en todo el país.

Créditos UVA: las cuotas consumen los ingresos familiares

Desde Hipotecados UVA, Claudia Pilo, una de sus representantes, comentó a iProfesional que la iniciativa con aval de Diputados "no incluye a todas las familias que compraron una vivienda única, familiar y para residencia permanente", y tampoco "habla del brutal endeudamiento que sufrimos quienes tomamos el crédito".

"Por otro lado, no pone tope a la relación entre el valor de la cuota y el ingreso familiar. Cuando calificamos para los UVA esa relación no era mayor al 25 por ciento. Hoy dentro del colectivo tenemos a personas que destinan entre el 50 y el 80 por ciento de sus ingresos al pago del crédito. Los que antes calificábamos hoy de seguro no tendríamos posibilidades por ese mismo aumento de las cuotas y las deudas", afirmó.

En cuanto a los testimonios que se brindaron en Senadores, Mara Amín Eddine expuso que aún resta pagar "25 años de ese crédito, saqué 2.900.000 pesos y mi deuda llega a casi 40 millones y fue para comprar mi casa, no para hacer un negocio".

Más de 100.000 familias aguardan soluciones de la política para no perder sus hogares.

"Hacemos malabares para pagar las cuotas y somos personas que no duermen por miedo a que nos quiten o rematen las casa porque primero pagamos la cuota, después planificamos el mes. No queremos que nos regalen la casa, queremos poder pagarla con dignidad", remarcó.

Por su parte, Paola Gutiérrez leyó una carta de María Isabel Batalla, endeudada de Río Grande, Tierra del Fuego en la que se señaló: "Salí sorteada para obtener mi departamento del Procrear que era financiado a criterio UVA y era de 1.5 millones de pesos. Hoy tengo una deuda de 11 millones y medio. Soy empleada de limpieza y mi esposo cobra una jubilación mínima. Les pido que revean este crédito y piensen en la gente que piensa en el sueño de la casa propia".

Hipotecados UVA: se multiplican los montos de deuda

Cristian Rubio, abogado de las familias fueguinas, comentó que "el sistema UVA desnaturalizó las prestaciones y desde 1991 – con la Ley de Convertibilidad- tenemos una prohibición de indemnizar deudas".

"La cuota está sujeta a dos imposiciones. La Unidad por Metro Cuadrado y el Coeficiente de Estabilización de Referencia. Los bancos convirtieron una deuda de dinero en una deuda de valor, pero la gente no recibió dólares ni viviendas, recibió pesos", dijo.

Para luego añadir: "La actualización pasa por dos índices de actualización, el de UVA y el sistema de indexación. Esto es lo que cuestionamos judicialmente porque hay un viraje regresivo en materia legislativa y están involucrados derechos constitucionales reconocidos".

Otro endeudado por iProfesional afirmó que en la actualidad afronta pagos mensuales de 110.000 pesos siendo que hace menos de 5 años abonaba 8.000. "Saqué 1.7 millones de pesos para hacer mi casa. Estoy al día, con 59 cuotas pagas. Y hoy debo 20 millones", graficó.

Diputados avaló un proyecto que no genera alivio en la situación financiera de los endeudados.

En el seno de los hipotecados se aguarda por un pronunciamiento de Senadores en sintonía con los pedidos de cambios en el proyecto avalado por la Cámara de Diputados. Mientras tanto, enfrentan cuotas que parecen no tener techo a partir de un contexto inflacionario que multiplica deudas y preocupaciones.