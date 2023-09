Cuánta plata hay que invertir en una franquicia de The Coffee Store y en qué plazos la recuperás

Sebastián Kantor, fundó The Coffee Store en 1998 cuando el café de especialidad aún no era tendencia en Argentina. Hoy tiene 54 franquicias en operación, 10 más en proceso de apertura y otra vez empezó el camino de la internacionalización, ya está en Paraguay y para fin de año desembarcará en Chile.

La idea de fundar The Coffee Store empezó a gestarse en 1996 cuando, siendo director comercial de Aerolíneas Argentinas y su vida transcurría entre aviones y de país en país, notó que la gourmetización del café se imponía en el mundo. Como ya venía con ganas de emprender, con dos amigos que a su vez eran compañeros de trabajo, decidió importar el concepto a la Argentina donde café era o el clásico cortado o el café con leche y como novedoso el capuccino, pero no más.

Cómo surgió la marca que hoy tiene 54 franquicias

La primera opción que consideró fue traer a Starbucks que en aquel entonces era una cadena con unas 400 tiendas, pero lo rechazaron argumentando que no tenían intenciones de traspasar las fronteras de Estados Unidos. Entonces se entrevistó con sus competidores y le dijeron que sí, pero cuando se puso a investigar se dio cuenta que ningún argentino los conocía, por lo que entre desconocido y desconocido, lo más razonable, antes de pagar regalías, era fundar él mismo su propia marca y empezar de cero importando los mejores cafés del mundo.

Nombres como Flat White, Macchiato o Affogato son parte de la evolución del paladar que los argentinos fueron adquiriendo con las opciones de café del las primeras cafeterías boutique como The Coffee Store. Los clientes de aquel entonces, reflexiona Kantor, quizás no diferenciaban un café de Kenia o de Etiopía ni usaban los nombres que hoy están de moda, pero sí les empezamos a hablar de café suave, café fuerte, con acidez, con mayor cuerpo o más aroma. "Para que sepan qué estaban tomando nosotros les pegábamos un circulito adhesivo en el plato con el nombre del café y su origen; todo esto fue súper innovador en su momento" recuerda el empresario cafetero en diálogo con iProfesional.

La inversión inicial para montar la cafetería los socios la juntaron de aportes de amigos y familiares por lo que no tuvieron que endeudarse con bancos, aunque de uno ya les tenían un crédito pre aprobado. Arrancaron ofreciendo 22 variedades de café en un local del Unicenter Shopping y en cuatro meses abrieron otro en el Alto Palermo.

"En ese momento a The Coffee Store lo describimos como una boutique de café y desde el momento uno lo pensamos como una cadena. La mujer de mi padre, que tenía un estudio de arquitectura bastante fino, nos ayudó a definir la identidad de los locales. Incorporamos la madera, fuimos pioneros en poner mesas con sillones y en intervenir las vidrieras con granos de café. Es más, ese diseño de local se publicó en un libro europeo sobre las mejores cafeterías del mundo", recuerda orgulloso Kantor.

A Sebastián Kantor le dijeron no en Starbucks y ahora tiene 54 franquicias de su propia cafetería.

Para abrir las siguientes sucursales fueron directamente al sistema de franquicias, un modelo que en la Argentina de ese entonces era incipiente y no tenía aún ley que lo reglamentara. "Imitamos a los países más avanzados en la materia y, por ejemplo, como en Estados Unidos establecimos que no íbamos a otorgar franquicias hasta que tengamos dos años de experiencia probada. Nos costó mucho porque nos llegaban pedidos a diario, pero nos aguantamos para cumplir con esa regla que ahora sí es ley en Argentina"

Hoy The Coffee Store tiene 54 locales y 10 más en obra a inaugurarse antes de fin de año, y todos son franquicias. Kantor es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) y un tenaz defensor del sistema. "Es que las franquicias tienen una tasa de éxito mayor a cualquier emprendimiento individual y esto lo pudimos comprobar en el 2001 cuando las ventas cayeron menos del 1% y ahora con la pandemia, que según CAME, cerraron el 23 % de los retailers mientras que marcas y las franquicias el porcentaje fue menor al 14%. Esto significa que tienen mayor capacidad de resiliencia, resistencia y tienen una serie de mecanismos interesantes que las sostienen y que colaboran para alcanzar el éxito; siempre y cuando el franquiciante sea serio, claro está", opina.

Otros argumentos que Kantor da a favor del sistema y de su empresa en particular son que terminó la pandemia con más locales que cuando empezó la pandemia y que en la cadena The Coffee Store tiene franquiciados con hasta tres franquicias. "La clave es analizar dos costos que dominan el negocio, por un lado los que tienen que ver con los recursos humanos y los de mercadería por el otro. En suma estos costos no pueden superar el 60% de la estructura del negocio y el costo locativo no puede superar el 10 %. Entonces al momento de otorgar una franquicia, si vemos que se supera ese porcentaje no aprobamos el local y seguimos buscando otros locales o zonas que sí cumplan la ecuación porque necesitamos que al socio franquiciado le vaya bien, sobre todo en este momento", explica Kantor.

Para ser un franquiciado The Coffee Store la inversión es de $55 M (+IVA)

Adquirir hoy una franquicia para un local tradicional de 150 m2 de The Coffee Store requiere una inversión que ronda los $55 millones (+ IVA) para recuperar entre los 22 y los 28 meses sin contar el costo financiero de capital. "Este valor incluye desde la comisión inmobiliaria hasta los costos del estudio de arquitectura. Ahora, si terminas alquilando por dueño directo o tenés quien te lleve el proyecto tal cual lo indicamos o en vez de depósito contratas un seguro de caución, probablemente vayas a invertir menos y lo vayas a recuperar más rápido. Pero consideramos que un punto de venta alcanza el éxito si el recupero de la inversión se da antes de los 28 meses sin contar los costos financiero", detalla.

Eso sí, dice Kantor, él solamente se maneja en pesos y el único valor que el franquiciado tiene a valor de dólar oficial es el café, pero reconoce que con la inflación actual, esta decisión lo obliga a tener que revisar cada 60 días tanto el modelo como los precios de cara al consumidor final.

En cuanto a las plazas a cubrir a Kantor le interesan todas, de hecho aún no tuvo la oportunidad para desembarcar ni en Córdoba ni en Mendoza. La única condición es que el franquiciado sea del lugar o haya estado allí, vivido o trabajado, los dos últimos años. "Café se toma en todos lados, pero cada región tiene sus particularidades. Quizás al público de alguna zona no le gustan las mesas comunitarias y le interesa más un local con una vidriera enorme, entonces tenés que pensar en todas estas preferencias para adaptar, en este caso, el layout".

Franquicia asegurada: hasta que las cuentas no den, The Coffee Store no cierra contrato con ningún local por más lindo que sea

Como en el mundo, desde la fundación de The Coffee Store, que este año festeja su 25 aniversario, el café gourmet también fue tendencia en el país y otras marcas fueron apareciendo, incluso desembarcó Starbucks que nada quería fuera de Estados Unidos y hoy casi no hay país donde no esté. Según se sincera Kantor, hasta la pandemia -a la que The Coffee Store llegó con alrededor de 40 franquicias y 4 más distribuidas entre Chile, Estados Unidos, Brasil y Paraguay – un poco por la competencia y otro tanto por los desafíos de la economía argentina, pasaron muy buenos momentos, pero también otros en los que se estancaron.

"Por eso, aprovechando un poco el freno de la pandemia empezamos a trabajar en la nueva identidad para relanzar la marca y reposicionar a The Coffee Store entre los nuevos café de especialidad". Además de salir otra vez a buscar los mejores granos del mundo, modernizaron los locales, los equiparon con molinillos digitales y hasta están próximos a inaugurar un centro de baristas tanto para los franquiciados como para el público en general que quiera capacitarse en la materia. Por lo tanto, resume, invirtieron en identidad, pero también en capacitación y producto.

Para cerrar, adelante a iProfesional, entre sus planes el empresario tiene el desembarco en el exterior, una meta que supo conquistar, pero que por estrategias desacertadas, salvo la franquicia que tiene en Paraguay, fue perdiendo. Ahora con la lección aprendida arrancará por Chile otorgando una master franquicias, pero para gestionar en sociedad.