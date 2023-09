Estos emprendedores argentinos fueron elegidos por la NASA para monitorear la sustentabilidad de los cultivos

A partir del 1 de enero de 2025, la Unión Europea limitará el ingreso de productos agrícolas que provengan de terrenos deforestados después de 2020. La medida, que busca cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de invernadero y de pérdida de la biodiversidad, regirá en principio para producciones como el aceite de palma, ganado bovino, soja, café, cacao, madera y caucho, y sus derivados, lo que impactará fuertemente en las exportaciones de Argentina y otros países de la región. Y este escenario de mayor exigencia en los parámetros ambientales de los productos exportables fue previsto por un grupo de emprendedores argentinos.

Así, la agtech argentina Ucrop.it desarrolló una plataforma digital que permite la trazabilidad de los cultivos, midiendo además la huella hídrica (cantidad de agua usada para el riego y otros procesos); la huella de carbono (emisiones de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera); el uso eficiente de agroquímicos, indicadores de biodiversidad, rotación de cultivos y el impacto de prácticas regenerativas como la captura de carbono.

Para esto, utiliza imágenes satelitales, inteligencia artificial para analizarlas, y tecnología blockchain para asegurar que el registro y la trazabilidad de los cultivos -mediante una "cropstory" (una suerte de "historia clínica" de cada cultivo)- sean transparentes y fiables, a los fines de obtener certificaciones de sustentabilidad y prevenir el greenwashing.

Emprendedores elegidos por la NASA

La compañía, fundada en 2018 por tres emprendedores argentinos con amplia trayectoria en el mercado del agro, las finanzas y las tecnologías disruptivas, fue seleccionada como partner por NASA Harvest, un consorcio integrado por la Agencia espacial estadounidense, la Universidad de Maryland y otras 50 empresas e instituciones.

"El objetivo de esta alianza es aplicar la ciencia y la tecnología espacial para mejorar la seguridad alimentaria y la sustentabilidad de la agricultura", comenta Marcos Botta, Co-founder y Chief Operating and Innovation Officer de la compañía. Sus socios son Diego Hoter, Co-founder y CEO, ex responsable de Marketing la filial regional de Monsanto, y Matias O’Keefe Co-founder y CTO (Chief Technology Officer), con más de 20 años de experiencia en Tecnología y desarrollo de software.

La compañía fue fundada por 3 emprendedores argentinos con amplia trayectoria en agro, finanzas y tecnologías disruptivas

Tecnología para la sustentabilidad del agro

El nombre de la plataforma surgió de un juego de palabras: "you crop it" ("vos lo cultivás", en inglés) y el término "it", que apela a la tecnología que la solución digital provee.

El proyecto piloto lleva trazadas 10.000 hectáreas de maíz y trigo en Argentina, Paraguay y Uruguay, con la participación de productores que compartieron su historia de cultivo (CropStory). La idea, a partir de esta alianza con NASA Harvest, es escalar esta solución a más hectáreas y productores en toda la región.

"Gran parte de la deforestación mundial y la pérdida de ecosistemas y especies autóctonas se debe a la actividad agrícola. Por eso la Unión Europea lanzó estas regulaciones ambientales", comenta Botta y destaca que "hoy, 90% de los cultivos carecen de trazabilidad y no podrán exportarse al mercado europeo si no pueden demostrar que provienen de tierras 100% libres de deforestación".

El desarrollo de Ucrop.it "cumple con la normativa europea porque permite a los productores medir el impacto de los fitosanitarios en el ambiente; implementar un uso correcto de fertilizantes mediante la iniciativa 4R Nutrient Stewardship (fuente, dosis, momento y lugar adecuados); y un uso eficiente de los nutrientes (NUE Score). También permite estimar la emisión de CO2 y el agua virtual de los cultivos gracias a calculadora de Huella de Carbono e Hídrica incorporadas", dice Botta.

"Además, esta información les sirve a los productores para mejorar sus prácticas y obtener certificaciones y beneficios económicos que podrían ir desde una reducción de tasa en algún producto financiero a descuentos en fitosanitarios y semillas, o mejores condiciones en el financiamiento de maquinarias agrícolas", detalla.

En la actualidad, el 90% de los cultivos carecen de trazabilidad

En el actual contexto de crisis climática y ambiental, "los manifiestos de sustentabilidad y objetivos de las empresas de ser carbono neutrales necesitan demostrarse con certeza robusta. No alcanza con declamarla. Hay que probar esa sustentabilidad, y tenemos las herramientas tecnológicas disponibles para lograrlo", destaca el emprendedor.