SanCor no sale del pozo: el salvataje no aparece y ATILRA activó un bloqueo que paraliza por completo a la láctea

El futuro de SanCor, uno de los emblemas de la lechería nacional, continúa en la indefinición. A la falta de avances respecto del salvataje que prometía renovar la vida comercial de la empresa, esto a partir de un eventual fideicomiso que nunca terminó de despegar, ahora se sumó la puesta en marcha de una medida de fuerza del gremio ATILRA que paralizó la actividad en seis plantas de la compañía. El sindicato argumentó que el bloqueo es consecuencia de incumplimientos laborales y salariales permanentes por parte de la cúpula de la compañía. Del otro lado, SanCor señaló que el accionar de ATILRA pone en riesgo el procesamiento de al menos 3 millones de litros de leche.

La empresa reconoció el contexto de enfrentamiento a partir de un comunicado al que accedió iProfesional y mediante el cual expuso que la propuesta de establecer un fideicomiso, respaldada justamente por el gremio, nunca pasó de la firma de una "carta de intención". Afirmó, además, que nunca se supo con precisión qué grupo de empresarios tomaría parte de esa opción.

"SanCor fue dando todos los pasos que se le solicitaron, al punto de que una Asamblea de Asociados expresamente convocada, aprobó la constitución del Fideicomiso de Administración, siempre que se cumplieran ciertas condiciones expresamente fijadas por SanCor y las que surgieran de parte de las instituciones públicas intervinientes, y que constituían obligaciones de los terceros interesados", sostuvo la compañía en su misiva.

"En tal sentido, y pese a que transcurrieron más de dos años desde la firma de una ‘carta de intención’, no se cumplió ninguna de esas obligaciones por parte de los terceros. Más aún, del aludido ‘grupo empresario’ no se conoce con precisión quiénes lo integran, no existió diálogo directo con ningún potencial inversor ni hubo otra relación como no sea con quienes cumplen un rol de intermediarios técnicos. En todo este tiempo, ATILRA tuvo conocimiento profundo de cada una de las alternativas que se fueron suscitando y planteando", añadió.

La cúpula de la láctea la actual medida implementada por el gremio se basa en "aseveraciones y amenazas que condicionan la posibilidad de diálogo y de superación de dificultades, a la vez que paraliza la operatoria".

"La vehemencia y la fortaleza nunca pueden ser excusa para las amenazas personales, y en ese sentido, las autoridades de la Cooperativa invitan a que las principales autoridades del Sindicato dialoguen en forma directa, sin intermediarios, y con las operaciones cotidianas normalizadas. Debe quedar claro que SanCor se gestiona con el flujo de fondos diarios de su operatoria, y que si se resiente la recaudación, tampoco habrá recursos para la cancelación de obligaciones de ningún tipo, incluso las salariales", enfatizó la firma.

La láctea atraviesa un momento financiero y productivo delicado.

El gremio carga contra la cúpula de SanCor

Desde ATILRA la respuesta no se hizo esperar. El sindicato justificó la interrupción en la operatoria de SanCor tras argumentar que "los directivos de la cooperativa no solo no cumplen desde hace años con las disposiciones legales, salariales y en lo que respecta a los aportes y contribuciones a su cargo".

"Estos directivos han dado sobradas muestras de ser incapaces y necios, y de ser quiénes han llevado a una situación de quebranto a la empresa, no obstante la colaboración brindada por las y los compañeros durante todos estos años", sostuvo el gremio, también a través de un comunicado.

La organización culpa a los directivos de la unión de cooperativas de "empeorar y obstaculizar" la creación del fideicomiso de empresarios. "Se financiaron a sí mismos con la plata de las y los laburantes, con la que les retuvieron indebidamente en concepto de aportes y jubilaciones, y la que debieron destinar a la obra social lo que hizo que se resintieran considerablemente las prestaciones sanitarias de las y los compañeros", concluye el texto de ATILRA.

Sin acuerdo en lo inmediato, todo indica que el final de año será de números y clima laboral en rojo para SanCor. En el último año, la empresa alcanzó un endeudamiento superior a los 230 millones de dólares y se quedó sin capital para ampliar su infraestructura de procesamiento. La perspectiva, a partir de este conflicto, se vuelve aún más preocupante.