Alerta en la construcción: afirman que ya hay despidos por la decisión de Javier Milei de frenar la obra pública

La decisión del presidente electo Javier Milei de "bajar a cero" la obra pública ya comenzó a generar las peores consecuencias en uno de los sectores clave de la actividad económica nacional. Desde entidades representativas de ese sector se indicó que, ante la postura del libertario de privatizar incluso los proyectos en marcha, las compañías de ese rubro emitieron los primeros telegramas de despidos, en una tendencia que se acentuaría durante la primera mitad del 2024.

De concretarse el parate, tal como anticipó Milei, se estima que el número de proyectos que entrarían en fase de paralización totalizarían al menos 3.500 obras. El inicio de la ola de cesanteados fue informado por Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, quien señaló que los despidos corren por cuenta de aquellas compañías con pagos fijados para los meses venideros.

"Ya hay telegramas de despidos en las empresas por los dichos de Milei. Las empresas emiten facturas con 60 días de antelación normalmente y están diciendo que no van a ejecutar más si no se les paga", precisó.

"Si las obras se paran, como dice Milei, y vuelven a licitarse, se quedarían en la calle miles de empleados y muchas empresas quedarían complicadas", comentó el directivo en declaraciones radiales.

Obra pública privatizada, lo que viene

Lo expuesto por Weiss hace eco con lo declarado por Milei en las últimas horas. El presidente electo volvió a adelantar que frenará toda la obra pública porque "no hay plata".

"La obra pública se termina, no tenemos plata. Hay que licitarla para que la haga el sector privado. Y si nadie quiere hacerla, significa que esa obra no tenía sentido desde el punto de vista económico y alguien va a tener que explicar por qué hicieron una obra que nadie quería hacer", dijo el libertario.

El freno a la obra pública redundaría en miles de despidos.

"Las obras van a tener que ser hechas por iniciativas privadas", acotó el presidente electo.

Weiss sostuvo que, si Milei aplica el freno total en la obra pública, ascenderían a 3.500 los proyectos que quedarían sin ejecutar. "Muchas empresas van a estar muy complicadas y al borde del concurso de acreedores", vaticinó, para enseguida estimar en 300.000 los trabajadores que "pasarían a la calle".

"Si la obra pública desaparece, afectará también a las fábricas de insumos", dijo el directivo.

Preocupación por el modelo que viene

En la misma línea, acotó: "No tuve la oportunidad de hablar con Milei sobre este tema, pero lo que él transmite en su mensaje es que, si los municipios y las provincias no tienen dinero, van a tener que conseguir un privado que se interese en hacer la obra. Eso en el mundo no supera el 7 al 10% de la inversión total porque no hay negocio para el sector privado".

Por último, Weiss reconoció que se reunió con Guillermo Ferraro, inminente ministro de Infraestructura de Milei, pero que el diálogo no redundó en avances concretos para mantener la actividad tal como se viene desarrollando.

"Ferraro en KMPG, trabajó como consultor para empresas privadas y para la Camarco. Lo conocemos muchísimo en el sector. Tuvimos una conversación informal para comentarles la situación. Él no nos transmitió ningún mensaje concreto del futuro para ver si todo esto que se está diciendo públicamente va a ser así", concluyó.