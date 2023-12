Krü Esports: la cifra en dólares que Messi y el Kun Agüero le pagan por mes a sus gamers

En 2020, Sergio "Kun" Agüero fundó Krü Esports, se trata de un club de deportes en línea con sedes en Buenos Aires, Los Ángeles y Barcelona que compite a nivel internacional y que hace menos de un mes anunció la incorporación de Lionel Messi como otro de sus propietarios.

"Quiero que todos los que se sumen a KRÜ amen lo que hacen, que se sientan cómodos. Impulsarlos y ayudarlos a cumplir sus sueños", dice Agüero en el sitio oficial del club. Y, de a poco, esa premisa se vuelve realidad.

Krü Esports: Messi y el "Kun" Agüero, ante el desafío de crear un "club de barrio"

En diálogo exclusivo con iProfesional, y desde sus modernas oficinas ubicadas en Palermo, un miembro de Krü explicó: "En un club tradicional, tenés cancha de básquet, fútbol o tenis. En los esports es otra cosa, pero igualmente queremos que en KRÜ se respire la mayor forma de club posible. En el primer piso tenemos las salas de entrenamiento, donde van los players cuando vienen a Argentina, según la agenda deportiva que tengan".

Y agrega: "Tenemos 400 miembros fundadores y luego hicimos otra tirada. La diferencia es que a los fundadores les damos participación en ciertas decisiones. Son de México, Colombia, Japón. El plan de socios es con una cuota mensual, trimestral, semestral o anual. Buscamos generar un sentido de pertenencia y salir un poco de la PC".

La sede local de Krü se encuentra en Costa Rica al 6000. Cuenta con varios pisos equipados con computadoras y salas de estrategia, destinadas al entrenamiento de los players de las diversas disciplinas. Además, se pueden recorrer las salas de juego y la "Arena Krü" (un espacio destinado a los "Match Days", donde los socios se reúnen a ver los partidos en línea, mientras comen o beben algo, como si se tratara de un típico Boca vs. River).

"Este es un espacio para los socios cuando hay un partido, hacemos match party, donde los socios meriendan, almuerzan o cenan mientras ven el partido. Los miércoles se habilita como coworking para trabajar o estudiar. Recibimos a chicos que vienen a hacer sus trabajos prácticos. Los días de partido, pueden venir a comer o a tomar algo y en cada evento tienen un espacio VIP", aclaran al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de iProfesional.com (@iprofesional)

Krü Esports compite -por ahora- en dos disciplinas (ambas en femenino y masculino): Valorant y Rocket League.

Sin ir más lejos, el roaster (como se le llama al plantel de un equipo) femenino de Valorant se encuentra en San Pablo, Brasil, disputando el mundial, que comenzó el 28 de noviembre y que el 3 de diciembre coronará al campeón. "Semanas antes, los equipos viajan para tener esa instancia previa con el equipo, con su coach (DT) y el manager (Bootcamp). En ese equipo tenemos dos players argentinas, una es Mica de Córdoba y la otra es Kalita, de Buenos Aires", señalaron desde el club que ahora manejan Messi y Agüero.

¿Cómo trabajan los profesionales de Krü Esports?

Los esports, al igual que el fútbol o el tenis cuentan con una temporada, ligas nacionales e internacionales, entrenamientos, mercado de pases, entre otros aspectos básicos en cualquier deporte.

Sobre la forma en que se preparan los jugadores, desde Krü detallaron: "Entrenan todos los días, tienen una jornada diaria. Si hay chicos que van al colegio, se prioriza el horario educativo. Todo ese se arregla con los padres por contrato. Todos los jugadores de esports tienen una parte práctica de entrenamiento (entre 7 y 8 horas como una jornada de trabajo) y otra de análisis de juego, del competidor o los mapas".

Y añaden: "Los jugadores se compran, se venden, se transfieren (en dólares) y requieren jornadas de trabajo y competición. Los contratos van de 1 a 3 años. Tienen una estructura de alimentación y física, tienen coach, analista, manager, nutricionista, psicólogo y kinesiólogo. Es un estilo de vida, muchos están radicados en el extranjero".

Cada equipo tiene un director deportivo, quien recluta a los jugadores. Está por encima del coach y manager y a la hora de convocar a un jugador se fija en sus estadísticas y el rol que el equipo necesita.

Messi se incorporó como dueño de Krü Esports el 7 de noviembre de 2023.

¿Los gamers que juegan en su casa pueden ser profesionales de Esports?

En este sentido, es fundamental entender que el gaming a nivel profesional es similar a un trabajo full time (con contrato, sueldo, horas de entrenamiento, etc.). "Tenemos 3 equipos de disciplinas a competir a nivel internacional, no podemos agarrar a un fan. Si los chicos quieren probarse, lo que tienen que hacer es mostrarse y comenzar por torneos más chicos o academias como las de Leviatán. Son como reservas, donde los chicos empiezan a competir y ver a profesionales. La persona que juega en casa, no llega en seguida a ser profesional", advirtieron desde el club.

¿Cómo son los torneos de Esports?

La temporada más larga es la de Valorant masculino, que comienza en enero y termina en septiembre. El equipo de Krü está radicado en LA. Hay una compañía que es Riot Games (similar a la FIFA) que organiza las competiciones y posee los derechos de transmisión. Los torneos son como ligas, donde se ganan puntos por cada triunfo y hay torneos off season (fuera de temporada).

"En Argentina hay muchas disciplinas de juego y torneos regionales. Nosotros estamos en dos, Valoran y Rochet League, pero competimos a nivel internacional", aclararon a iProfesional.

¿Cómo se financia Krü Esports?

En este sentido, las ganancias están diversificadas. "Una buena parte de la torta llega por los sponsors y otros ingresos llegan por las organizadoras como Riot; por los torneos y premios que el club recibe; eventos y activaciones especiales; merchandising o las partidas que se transmiten en vivo", señalaron desde Krü.

¿Cuánto gana un jugador de Esports?

Al igual que una disciplina deportiva tradicional, cada jugador tiene su contrato, en base a su perfil profesional. Lo que sí se hace es que se pone un piso de lo que tiene que ganar un jugador, según la disciplina de juego. Si hablamos de un jugador de Counter Strike de Tier 1, probablemente gane entre 5.000 y 6.000 dólares por mes. En Valorant, la media arranca en 4.500 dólares.

Las oficinas de Krü Esports están en Palermo y cada semana recibe a sus socios, fanáticos del gaming.

"Tratamos de que las condiciones sean iguales en femeninos y masculinos. La tendencia apunta a que esa diferencia desaparezca y que los equipos sean mixtos. Además, las organizaciones se van dando cuenta de que tienen que especializarse en una o dos disciplinas, porque es muy costoso. Antes tenías muchas disciplinas en un solo club", indicaron.

Sí es una realidad que la cantidad de seguidores y visualizaciones no es la misma en competencias masculinas y femeninas. El masculino siempre se sigue más.

Para el año que viene, Krü Esports espera sumar una nueva disciplina, que probablemente sea el Counter Strike, mientras sigue afianzando su posicionamiento internacional. Pese a que el club logró entrar en clasificaciones de mundial, en 2024, el objetivo mayor será consagrarse en algún certamen global.