Cuánta plata cuesta una franquicia de centro de belleza y en cuánto tiempo la recuperás

Fundada en 2019, Coco Nails Spa es una empresa especializada en servicios de belleza de manos y pies, que logró consolidarse como un referente de la zona sur del Gran Buenos Aires en el sector de belleza y bienestar. Con un servicio marcado por la excelencia y una visión empresarial audaz, sus dueñas se proyectan para expandirse con franquicias, primero al resto de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, y en el futuro, que esperan no sea tan lejano, llegar también a las principales ciudades del país bajo el formato de franquicias.

Coco Nails spa nació del deseo compartido de Bárbara Botte y su cuñada Marcela Contardi de emprender un negocio juntas. Inicialmente habían comprado como inversión una oficina en pozo en el tercer piso del complejo Downtown Greenville de Hudson (Berazategui). Sin embargo, cuando en 2018, durante la inauguración del edificio, al descubrir los locales de la planta baja, visualizaron en ellos su futuro emprendedor.

Hace unos 20 años, Contardi había sido manicura, una actividad que siempre anheló retomar cuando sus hijos crecieran y pudiera dedicarse a otros negocios. Fue Botte, que se dedicó al rubro de la construcción, quien, proyectando el potencial de la zona, incentivó a su cuñada a asociarse para comprar también el local de la planta baja e inaugurar finalmente el soñado spa de manos. "Se dio todo junto. Las ganas de Marce, mi disponibilidad, que se había inaugurado el edificio y que estaba el local vacío", recuerda Botte en conversación con iProfesional.

Aunque Botte reconoce que los spa de mano son tendencia desde hace unos años, el de ellas, asegura, es único que garantiza calidad en los servicios, no solo de los tratamientos y productos que utilizan, sino también en aspectos tan básicos como la gestión de turnos y respetarlos, algo no tan habitual en el rubro. "Es gracioso, pero en la recepción del local tenemos un hermoso sillón para recibir a los clientes, pero la realidad es que está de adorno, siempre está libre porque logramos que los clientes no tengan tiempo de espera", remarca con orgullo.

Pero Coco Nails fue más allá de ofrecer simplemente servicios de belleza de manos y pies. Con un enfoque centrado en la experiencia del cliente, la marca amplió su oferta a tratamientos de belleza y cuidados en general. En su salón se ofrece desde depilación láser y aplicaciones con cirujano plástico hasta cosmeatría, bronceado natural sin sol, peluquería y venta de productos, solo por nombrar algunos de los servicios. "Pero además, después de seguir ampliándonos físicamente y habilitar más gabinetes y consultorios en el tercer piso, brindamos servicio de osteopatía, homeopatía, kinesiología, clínica médica, endocrinología, psicología y cardiología, entre otras especialidades médicas", cuenta Botte entre risas, reconociendo que se les escapó en "nails" en el nombre de la marca.

Así, Coco Nails Spa se fue consolidando con una empresa de servicio integral, fusionando belleza y salud en un espacio diseñador especialmente para la relajación y el disfrute de los clientes y pacientes.

Arrancaron con un salón de belleza y ahora tienen un centro donde conviven maquilladoras con cardiólogos y kinesiólogos

Contardi, que desde siempre se dedicó a comercio, fue franquiciada de una reconocida marca de ropa para niños por lo que conoció desde dentro las virtudes del sistema de franquicias. Un modelo que las socias no dudaron en adoptar cuando empezaron a contemplar la posibilidad de expandir la marca geográficamente.

Para abrir una franquicia Coco Nails Spa se necesitan desde u$s56.000

Hace casi un mes, la empresa salió a comercializar sus franquicias, ofreciendo no solo replicar el éxito de la casa matriz, sino también ofreciendo a los inversores la oportunidad de sumergirse en un rubro de alta demanda que genera una agenda completa. En su caso, aseguran, tienen unas 800 reservas por semana.

La capacitación integral proporcionada por Coco Nails garantiza que cada franquiciado adquiera las habilidades y herramientas necesarias para ofrecer los mismos estándares de calidad definido por la marca.

Coco Nails Spa, advierte Botte, no solo ayuda en el lanzamiento de la franquicia, sino que también brinda un soporte continuo para garantizar el éxito a largo plazo del negocio.

La franquicia Coco Nails ofrece un modelo de negocio rentable y escalable, con una inversión inicial que, dependiendo de la zona y el tamaño del salón, que al menos tiene que tener 50 metros cuadrados, parte de los u$s56.000 + IVA e incluye el canon de ingreso, la adecuación y puesta en marcha del local, el stock inicial de productos y los honorarios del arquitecto.

Sin embargo Botte calcula que con una facturación anual aproximada de u$S180.000, según la ubicación de local, el tiempo de retorno de la inversión podría alcanzarse en alrededor de 12 meses de actividad.

Para las socias es clave que los locales estén en zonas con poder adquisitivo alto

La clave del negocio es la ubicación del salón, que además de estar en una ciudad de al menos 30.000 habitantes, debe estar en una zona de buen poder adquisitivo. De hecho, la casa matriz está ubicada en el corazón de Hudson en un punto estratégico para captar a los clientes de los barrios privados como Abril, Greenville, Hudson Park y Fincas de Iraola, solo por nombrar algunos de los tantos de la zona.

"La presencia del dueño también es muy importante. Por eso buscamos franquiciados con actitud positiva y que se comprometan con la operación del negocio. Nosotras somos muy exigentes y perfeccionistas, estamos detrás de cada detalle y esperamos lo mismo de ellos. Sin embargo tampoco es nuestra intención bajar línea al respecto, no vamos a multar a nadie si por ejemplo en vez de poner los esmaltes en una repisa los pone en un armario; seremos flexibles porque solo quien está en el local sabe qué es lo mejor", asegura Botte, quien espera cerrar las primeras negociaciones a comienzos de 2024, cuando se efectivice el cambio de gobierno y se establezcan las nuevas reglas de juego.