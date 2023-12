Inmobiliarias y alquileres: aguardan derogación de la ley mientras sigue la falta de oferta y no hay nuevos contratos

La asunción de Javier Milei renovó las esperanzas en el ámbito de las inmobiliarias, que entienden que la nueva gestión avanzará "con la motosierra" sobre la ley que rige para los alquileres. El sector aguarda por la derogación o, en todo caso, la modificación radical del marco, con el retorno de los contratos pactados entre propietarios e inquilinos y una intromisión prácticamente inexistente por parte del Estado en los acuerdos. Mientras tanto, la actividad se mantiene en una etapa de parate casi total, con falta de nuevos acuerdos basados en la ley vigente y una oferta prácticamente inexistente de inmuebles. A la par, continúan los incrementos elevados para quienes deben afrontar los ajustes anuales que establece la normativa basada en los 3 años de contrato.

Desde el ámbito de los comercializadores, fuentes ligadas a las principales entidades del país reconocen que este momento de cambio de Gobierno redundó en un freno total a las operaciones de alquileres. La expectativa ante un muy probable cambio de ley motivó un nuevo compás de espera entre los dueños, que ven en Milei la posibilidad de retornar a condiciones similares incluso previas a la gestión de Mauricio Macri.

Expectativa por el probable cambio en la ley de alquileres

Por el lado de las organizaciones que nuclean a las inmobiliarias, las entidades confían en que el nuevo Presidente incluirá el cambio o derogación de la ley entre las medidas que serán anunciadas a partir de mañana. Afirman, al mismo tiempo, que la inflación seguirá acelerando los valores si no hay una modificación inmediata de las condiciones de negociación.

"La situación en el mercado locativo es insostenible. No hay contratos a tres años y la última modificación que se hizo al marco no hizo más que acentuar el freno", dijo a iProfesional Marta Liotto, ex presidenta de CUCICBA, la entidad que integra a los corredores porteños.

"Hoy podemos decir que la oferta se encuentra en 0. De ahí que estamos expectantes, esperando las medidas que el Presidente enviará a la Cámara de Diputados. Confiamos en que la ley de alquileres estará entre esas medidas", añadió.

La directiva reiteró que el sector aguardar por una "modificación profunda o la derogación inmediata" de la ley.

Las inmobiliarias aguardan gestos contundentes por parte de Milei.

"Mientras tanto, siguen las subas por inflación para los contratos basados en la ley antigua. De hecho, hoy no están cerrando nuevos acuerdos. Lo único que ocurre son prórrogas de los contratos vigentes. Los inquilinos están aceptando estas prórrogas prácticamente sin inconvenientes. Asumen que ya no se consiguen departamentos de uno, dos o tres ambientes, y que salir a buscar una vivienda en estas circunstancias es realmente complicado", concluyó.

Alquileres: subas incontenibles

La suba de los alquileres no se toma respiro y la escasez de unidades, a partir de la incidencia de la ley vigente en las decisiones de los propietarios, continúa incrementando el valor de los pocos departamentos disponibles para contratos extensos.

Solo en el último año la cotización de los inmuebles de dos ambientes trepó más del 273%, mientras que las propiedades de tres ambientes exhiben subas de hasta el 338 por ciento. Estos guarismos rompen las marcas históricas y en el sector de los comercializadores dan por descontado que las subas continuarán siendo la tendencia dominante. Diciembre inició con un incremento del 128,3% para quienes deben afrontar el ajuste anual que establece la normativa para los contratos de tres años.

Según un monitoreo de Reporte Inmobiliario al que accedió iProfesional, la evolución de los valores de los departamentos es inseparable de la incidencia de la actual ley de alquileres.

La consultora afirma que el marco "llevó al mercado de alquileres a un lugar del que está siendo muy difícil de salir. Siendo los alquileres el único bien o servicio de toda la economía argentina que se encuentra prácticamente congelado, era de esperar que los propietarios traten de cubrirse de la inflación proyectada, agregando la misma a los valores de los nuevos alquileres por pactarse".