El éxodo no acaba: se va un "peso pesado" de la salud y sigue la retirada de trasnacionales

La salida de empresas extranjeras de la Argentina no se detiene más allá del reciente cambio de Gobierno. Las dificultades para acceder a insumos importados siguen vigentes y las compañías entienden que, al margen de la asunción de Javier Milei, el devenir económico del país será por demás de complicado y las soluciones para la disponibilidad de dólares y materiales provenientes del exterior no aparecerán en el corto plazo. En ese tren, otra compañía trasnacional, la alemana Fresenius Medical Care, un actor importante en el ámbito de las terapias renales, acaba de cesar operaciones tras vender su negocio al local Grupo Olmos. El entramado de clínicas y la producción que la firma llevaba a cabo en el ámbito doméstico ahora quedará bajo el paraguas de Well Being SA, una subsidiaria de los Olmos.

Según trascendió, la operación implicó la "compra de la totalidad del capital social de Fresenius Medical Care Argentina, que incluye las 76 clínicas de diálisis y el centro de fabricación de la compañía en Argentina".

Grupo Olmos asume la operación

El traspaso implica, también, la absorción de los 3.000 empleados de la germana. "A partir del cierre de la operación, con efecto inmediato, toda la dirección de Fresenius Medical Care Argentina y sus empleados, incluido el personal de las clínicas, pasará a integrarse a Well Being S.A., integrante del Grupo Olmos", informó la firma argentina.

Hasta su salida, Fresenius Medical Care Argentina brindaba asistencia a casi 10.000 pacientes crónicos en terapias de diálisis. Además, la empresa atendía a 48.000 personas en situación de falla renal aguda.

La empresa operaba, además, una planta en el parque industrial de Pilar. Allí llevaba a cabo la producción de sales, desinfectantes, soluciones concentradas, y mantenía en funcionamiento una serie de laboratorios aparte de brindar soporte técnico y mantenimiento a los equipos de diálisis.

"Si bien fue una decisión difícil y nos entristece despedirnos de nuestros dedicados colegas de la Argentina, estamos encantados de haber encontrado un socio de ideas afines en el Grupo Olmos, que se ha comprometido a seguir proporcionando productos y servicios de diálisis de clase mundial a los pacientes que sufren enfermedad renal en el país", indicó al respecto Bill Valle, CEO de Care Delivery de Fresenius Medical Care.

El sector de la salud sigue entre los más afectados por las restricciones a los importados.

A través de un comunicado, Grupo Olmos señaló que la compra se inscribe dentro de la estrategia comercial que la empresa viene llevando a cabo en los últimos años. Con foco en consolidar presencia en el ámbito de la salud y los procedimientos de alta complejidad.

La salida de empresas, una tendencia que continúa

A principios del mes pasado, la sueca DeLaval, un actor clave del agronegocio a partir de la fabricación de equipamiento para tambos, también abandonó la Argentina, en una muestra de las dificultades que atraviesan los capitales internacionales que operan a nivel local.

Dicha salida representó la número 41 desde 2019 a esta parte. La retirada de DeLaval cobró forma a escasos días de que Hasbro cerrara sus oficinas en el país. La firma señaló que su decisión respondió a la caída en las ventas por efecto de la pérdida de poder adquisitivo que evidencia la Argentina, combinada con un incremento en la piratería de productos y la copia de marcas.

La compañía en cuestión, dueña de franquicias como Disney, Marvel, My Little Pony, Transformers y Star Wars se integró así al pelotón de compañías que a lo largo de la gestión presidencial de Alberto Fernández decidieron abandonar la Argentina a raíz de variables como la crisis macroeconómica, el cepo al dólar, la inflación y la merma en los números de comercialización.

Fresenius Medical Care es la primera empresa que lo hace ya con Javier Milei al frente del Ejecutivo nacional. Imposibilidad de girar divisas y hacerse con insumos importados, restricciones para acceder al dólar oficial, inflación acelerada son otros de los argumentos que explican la oleada de empresas que pusieron fin a sus operaciones en el país durante los últimos cuatro años.