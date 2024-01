La pegaron con una idea genial: crearon un chatbot para consorcios y generaron un gran negocio

Martín Eliçagaray y Tomás Ramos Mejía trabajaban en relación de dependencia. "Yo recién casado y él recién mudado y con un bebé", cuenta a iProfesional Martín. "Quizás no era el mejor momento para lanzarnos a la creación de una empresa, pero un hecho particular me llevó a bocetar la matriz de lo que hoy es Simple Solutions".

"Yo vivía en un country", sigue. "Un día quise reservar la cancha de tenis y me pidieron hablar con la intendencia, pero estaban almorzando y me quedé sin partido. En ese momento me enojé, no podía ser que no existiera un canal más fácil de comunicación para estas cosas", recuerda.

Fue ahí que se juntó con Tomás, presidente del consorcio donde vivía, bosquejaron las problemáticas y posibles soluciones. "Nos tiramos a la pileta. Fue osado teniendo en cuenta nuestra situación personal y el contexto económico del país que siempre tiene sus contrariedades, pero no nos arrepentimos", relata.

Simple Solutions ya tiene 12 años y es una empresa consolidada. "Tenemos servicio de soporte, departamento comercial y de facturación, desarrollo propio y una linda oficina. Hemos podido leer los vaivenes del país y vivimos de esto que no es poco", dice Eliçagaray.

Una empresa pionera en el sector

Según narra, el principal obstáculo con el que se toparon tuvo que ver con la dificultad para explicar lo que hacían. "Hoy hablás de un software para liquidar las expensas y todos saben de qué estamos hablando, pero hace 12 años era distinto. Como fuimos pioneros en el rubro oficiamos de rompehielos de todo esto. Eso nos ayudó. Ser una marca reconocida, tener clientes de renombre tanto en el país como fuera de Argentina es un hito para nosotros", recuerda.

Para comenzar el proyecto no requirieron de mucha inversión. "Evitábamos buscar financiación por lo que nos anotábamos en distintos concursos donde te daban financiación y préstamos no reembolsables. Ganamos uno y con eso empezamos a programar, desarrollar y comprar el primer equipamiento", recuerda.

A los dos años de arrancar, la empresa ya mostraba crecimiento. "Recuerdo que nos plantearon un negocio para tener 80 barrios cerrados y creíamos que era imposible, y hoy tenemos 300 además de torres, edificios y clubes, entre otros".

Un chatbot de Whatsapp para resolver consultas las 24 horas

"Hoy abarcamos muchos rubros (liquidación de expensas, software de comunicación, encendido y automatización de luminarias, control de acceso) y tenemos muchos competidores, pero pocos abarcan tanto como nosotros", asegura el fundador de Simple Solutions.

Para la empresa, el negocio evolucionó al compás del desarrollo de la tecnología. Al principio el canal era el mail, luego fue una página web, después mutó a aplicaciones móviles y ahora surgieron los bot de Whatsapp. "Ahí somos punta de lanza. Lanzamos Simply, un chatbot de Whatsapp que permite hacer todo desde Whatsapp sin perder la integridad de la información ni la seguridad".

Con Simply los consorcios cuentan con un chatbot de Whatsapp para resolver consultas que funciona las 24 horas del día los 365 días del año. Es un sistema de comunicación y gestión que brinda un servicio 360º grados, con el objetivo de integrar la comunicación, la liquidación y el control de acceso.

"Un sistema pensado y desarrollado para edificios, barrios cerrados y clubes, conectando de forma directa a administradores, propietarios y socios", explica el socio gerente de Simple Solutions, quien agrega que el objetivo es redefinir el vínculo entre los administradores y vecinos y entre ellos mismos, generando un cambio de paradigma en la administración.

"Este bot está configurado exclusivamente para reconocer y responder consultas de propietarios e inquilinos del consorcio. Además, es muy útil para consultar saldos pendientes de expensas, realizar consultas al administrador, autorizar una visita, descargar la liquidación de expensas, pagar las expensas por Whatsapp e informar pagos". detalla.

Con Simply los consorcios cuentan con un chatbot de Whatsapp para resolver consultas las 24 horas los 365 días del año.

De cara a futuro, la empresa trabaja en seguir creciendo, darles a los clientes una solución 360 y cada vez más servicios. "Estamos evaluando cosas con inteligencia artificial y crecer en los mercados latinoamericanos", proyecta Eliçagaray.