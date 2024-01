Cuánto hay que invertir en una franquicia de helados y en qué plazos recuperás la plata

En 2012, Claudio Crespo, que venía de trabajar en el rubro gastronómico, decidió abrir su propia heladería. El objetivo era crear un espacio donde los clientes pudieran deleitarse con helados de calidad premium, elaborados con ingredientes frescos y naturales, sin conservantes, saborizantes ni colorantes. Comenzó con un pequeño local en Devoto y, respaldado por el sistema de franquicias, inició el desarrollo de una cadena que, hasta el día de hoy, está conformada por siete puntos de venta y fábrica propia, desde donde produce alrededor de 100.000 kilos de helado al año.

En realidad, cuenta Crespo, originalmente la marca se llamaba Tienda de Helados, pero en 2022 decidió cambiarla cuando entendió que el nombre iba perdiendo identidad ya que el concepto tienda se volvía un genérico. "Haciendo un juego de palabras entre tienda y tentación, le puse "Tienta, tienda de helados" e hicimos el rebranding a toda la cadena", cuenta el empresario a iProfesional.

Aunque su formación es más comercial que culinaria, Crespo se inscribió y estudió en los mejores cursos de heladería y se dedicó a experimentar y crear sus propias recetas de helados. Siguiendo el consejo de su amigo y maestro heladero, Ariel Segesser, buscó adaptarlas a su propio paladar.

"Él siempre dice que no hay mejor helado que el que le gusta a uno, y eso hice: creamos ese helado soñado que siempre quise comer. Pero además, quería ofrecerlo en un lugar donde la calidad y la innovación se fusionaran para que los clientes tuvieran una experiencia única en un espacio cómodo y agradable como si fuera el living de su casa", relata Crespo.

Los comienzos del negocio

Aunque el 80% del negocio se centra en la venta de helados, para superar la estacionalidad del producto, la marca también comercializa café, pastelería, wraps, tartas y ensaladas, productos que Crespo adquiere de una cuidada selección de proveedores .

La primera sucursal era muy pequeña, tenía solo 30 metros cuadrados, pero eso no le impidió a Crespo armarse de una clientela fiel a sus sabores y en tres años dar los primeros saltos mudándose a un local más grande y abriendo una nueva sucursal en el Barrio San Diego en Moreno, provincia de Buenos Aires.

Por año Tienta fabrica 100.000 kilos de helado y tiene aun capacidad para duplicar la producción y abastecer 15 locales

Las franquicias Tienta, aunque ahora son una oportunidad de negocio para la comunidad emprendedora, nacieron como parte del programa de sustentabilidad de la marca. El objetivo era impulsar el crecimiento de los empleados, convirtiendo a los mejores en dueños de franquicias. En la actualidad, el 90% de los puntos de venta de Tienta, distribuidos entre la Ciudad de Buenos Aires y la zona oeste del Gran Buenos Aires, están en manos de ex empleados que, tras completar exitosamente el plan de carrera, lograron independizarse y convertirse en franquiciados, es decir, en dueños.

Actualmente, Tienta produce unos 100.000 kilos de helados por año y, por la capacidad ociosa que hoy tiene la fábrica, Crespo planea abrir 8 franquicias más en los próximos 3 años y desembarcar en el interior del país. Después, confiesa el empresario, no sabe:

"La situación de crisis nos tiene expectantes, todo dependerá de cómo siga la economía de acá a tres años. Para pensar a largo plazo necesitamos un país un poco más seguro, no tan cambiante. Por lo tanto, por ahora prefiero enfocarme en esas ocho nuevas sucursales que sé que podría abastecer y después me sentaré a volver a pensar y decidir cómo seguir", explica empresario que emplea a unas 20 personas.

Lo que sí está evaluando son las propuestas que le están llegando del exterior para abrir master franquicias, puntualmente de Paraguay y de Chile.

Para abrir una franquicia Tienta se necesitan unos u$s45.000

"El franquiciado- agrega María Luz Agú, responsable de estrategia y comunicación de Tienta-, debe ser una persona honesta intelectualmente, que entienda que la marca es lo más importante y que debe cuidarla".

Agú define a la cadena Tienta como libre, diversa, innovadora y joven. "Es un marca dinámica, fresca que está innovando continuamente, pero además es libre para trabajar la relación con las franquicias porque, estamos abiertos a conversar otros formatos de negocios; no somos esas franquicias fijas que exigen que todo se haga al pie de la letra; al contrario, nos gusta y sabemos adaptarnos. Por ejemplo, nuestra franquicia de Ramos Mejía, que acaba de inaugurarse hace 4 días, tiene una estrategia de comunicación diferente al resto porque es un local totalmente distinto, mucho más grande y con otro tipo de cliente, que el de Palermo, por ejemplo, que son más que nada turistas", detalla.

Claudio Crespo le otorgó las primeras franquicias a sus mejores empleados en el marco de un plan de carrera

Para abrir una franquicia Tienta, calculando un local de unos 50 metros cuadrados, el franquiciado debe invertir u$s10.000 de canon de ingreso y alrededor de u$s 35.000 para la puesta en marcha del local entre obra civil y equipamiento.

Con una rentabilidad de un 15% y de un 20% a los dos o tres años de actividad, Crespo calcula que el retorno de la inversión puede darse entre los 24 y 30 meses.

Para la atención del negocio, el franquiciado debe armar un equipo de 5 empleados, y la empresa franquiciantes los estará acompañando tanto en la capacitación inicial como en el día a día del negocio.

"De todas maneras, no me interesa vender por vender porque soy muy celoso de la marca, prácticamente es mi hijo. Por lo tanto, soy muy selectivo a la hora de otorgar una franquicia y aunque me importa crecer, he rechazado candidatos porque quiero franquiciados que estén comprometidos con el proyecto y que sugieran propuestas. Los inversores que ponen plata y se van no me sirven. El franquiciado ideal es el del dueño al frente del negocio o el que gestiona a través de un equipo, pero que está activo y comprometido con el negocio", remata el empresario gastronómico.