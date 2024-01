Con tan solo un clic: conocé esta nueva forma digital de comprar, coleccionar y disfrutar vinos

El futuro de la viticultura y la tecnología se fusionaron para el lanzamiento de la primera plataforma Web3 de Non-Fungible Tokens (NFT) para productos físicos, especializada en vinos y delikatessen. Matic Market es como tener una bodega digital en el bolsillo y disfrutar con un par de clics de los mejores vinos o compartir el NFT de esa botella que tomaste y te encantó con amigos.

"Así, hace que la experiencia de disfrutar el vino no empiece y termine en la copa, sino que se disfrute desde la compra, durante la guarda y hasta la recomendación", dicen Pablo y Nicolás Solanos, los fundadores del "nuevo terroir digital del vino".

La idea se le ocurrió a los hermanos Pablo y Nicolás Solano, quienes convencidos de que la tecnología blockchain es el futuro, comenzaron a pensar en un proyecto que agregara valor. "Investigamos el real estate y el comercio, pero por distintas razones no lo podíamos aterrizar. A finales de ese mismo año, y durante unas vacaciones en Mendoza, fue el momento en el cual, al ver tanta cantidad de bodegas, de regreso se nos ocurrió desarrollar y bosquejar la idea de un mercado de vinos en blockchain", cuenta Pablo a iProfesional.

Esta innovadora idea, cuenta el cofundador de Matic Market, funciona en Francia y California, generando mercados que superan los u$s7 millones en ventas. "De todas maneras, nosotros hicimos un estudio de mercado y lo sometimos a prueba con referentes del mercado a nivel local y regional como Dolores Lavaque, Leonardo Ochoa (Bodega Indicados) o Manuel Filgeira (Bodega Los Nadies, Uruguay), quienes nos apoyaron a avanzar con el proyecto", explica.

El pasaje del bosquejo al desarrollo lo concretaron a fines de 2023 cuando, luego de una ardua búsqueda de expertos, dieron con PALA Blockchain, empresa pionera en soluciones blockchain. "Llegamos a su oficina con el plan en dos hojas de papel, un poco ya descorazonados de no encontrar un desarrollador que nos entendiera, pero Rodolfo, dice refiriéndose al CEO de Pala, me escuchó y cuando terminé de comentarle la idea, me miró y me dijo: ‘nosotros te lo hacemos. Por la seriedad y la manera en la cual se comprometieron con el proyecto, estoy convencido de que PALA fue la elección correcta. Entienden la necesidad de un emprendedor de monetizar un proyecto y hacer algo que pueda ser la pasarela entre el mundo web2, que manejamos hoy, al web3 (en blockchain). Es un salto que todas las pymes van a tener que dar, y ellos son un gran socio tecnológico", explica el empresario, quien con su hermano, destinaron unos u$s10.000 de sus ahorros para fundar la plataforma.

Así fue entonces que Pala desarrolló esta tienda Web3 con un catálogo que supera los 100 productos exclusivos, incluyendo la colaboración con más de 20 bodegas y productores.

Una experiencia única de compra, coleccionismo y disfrute del vino

Matic Market introduce los NFT y ofrece una propiedad única y segura de cada botella de vino.

Rodolfo Vigliano, cofundador y CEO de PALA Blockchain, destaca que "comprar una botella, tanto antes como después de su cosecha, y desde cualquier lugar, es un cambio de paradigma para productores, bodegas y amantes del vino."

Con un sistema de compra intuitivo y seguro, Matic Market permite a los consumidores adquirir NFT con criptomonedas o tarjetas de crédito. Utilizando lo último en tecnología blockchain como los NFT dinámicos, es posible optar por reclamar la botella, mantenerla en la bodega, o revenderla sin necesidad de disponer del producto físico. Este último aspecto revela una ventaja única: la inversión en vinos sin poseerlos físicamente, abriendo la puerta a la monetización acelerada, la trazabilidad completa del producto y el desarrollo de un mercado secundario.

Dolores Lavaque, de familia pionera en la industria vitivinícola, añade prestigio al proyecto con su selección curada de vinos. Ella menciona que "Con más de 30 años de experiencia en la Industria, mi carrera ha sido una mezcla de herencia familiar y evolución constante. He presenciado y me he adaptado a innumerables cambios y avances tecnológicos en este sector. Matic Market no solo expande los horizontes del negocio del vino, sino que también revoluciona la forma en que se coleccionan y disfrutan".

Para las bodegas, la plataforma representa una oportunidad de alcanzar mercados globales sin los costos exorbitantes de internacionalización, ofreciendo acceso directo a una clientela global y la posibilidad de campañas de marketing personalizadas.

Manuel Filgueira, dueño de Bodegas Los Nadies, dice: "Estamos emocionados de representar a Uruguay en Matic Market, la vanguardia de la vinicultura digital. Este proyecto es una oportunidad única para nosotros, permitiendo que nuestros vinos trasciendan fronteras gracias a la tecnología blockchain."

En esta primera etapa, ya se sumaron más de 20 bodegas como Indicado, Flores de Fuego, Los Nadies y la empresa de delikatessen La Sucrerie, además de las colecciones de Dolores Lavaque, entre otros. Con varias decenas de bodegas y productores en proceso de incorporarse, Matic Market aspira a pronto convertirse en el mercado de referencia de vinos y delikatessen en la Web3.

"Nuestros planes a 5 años es seguir incorporando bodegas, destilados, productos gourmet y otras ramas de negocio bajo esta misma modalidad para transformarnos en un referente entre los mercados sobre tecnología blockchain. Para nosotros, es clave seguir apoyando a los productores para que sus productos se comercialicen con mayor rapidez, seguridad y facilidad tanto a nivel internacional como también a nivel nacional", concluye Pablo Solano.