Cuánta plata hay que invertir en una franquicia de autopartes y en qué plazos la recuperás

En el mercado de autopartes, E-Parts emerge como una firma pionera, orientada a mecánicos, hobbistas y público en general con un oferta de productos que van desde embragues y discos de freno hasta conservadoras y termos para viajes en auto. Fundada en 2020 en la ciudad de Bahía Blanca, la empresa, sin local físico, pero con un know-how heredado de más de 50 años de experiencia, inició su plan de expansión mediante el sistema de franquicias, con 16 aperturas concretadas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Santa Fe y Santa Cruz. Para este nuevo año, anticipan, ya tienen 8 más confirmadas; principalmente en la zona AMBA.

La semilla de la firma fue sembrada por Grupo Etman, Grupo Cromosol y Supply Parts, tres compañías mayoristas e importadoras de autopartes que se asociaron para fundar E-Parts, un concepto con más de 30 años de éxito en otros países, pero que, hasta ahora, no existía en Argentina. Se trata de ofrecer la posibilidad de encontrar todas las soluciones relacionadas con el sector automotor y mercados afines en un solo lugar.

"Hasta finales de los 90, en Argentina había poca variedad de vehículos, por lo que una casa de repuestos tradicional tenía mercadería para esas dos o tres marcas del mercado.Luego, la expansión del parque automotor hizo imposible que una casa de repuestos tenga todo. Por eso, E-Parts, de la mano de las tres empresas mayoristas y las socias mayoritarias, logra satisfacer esa variedad actual del mercado", explica Juan María Sánchez, gerente general de E-Parts a iProfesional.

Un negocio sin competidores y una franquicia única en su rubro

El concepto innovador radica en que, al igual que uno va a la farmacia y encuentra medicamentos, artículos de limpieza y hasta un alfajor, en E-Parts sucede lo mismo. Los clientes de la cadena pueden encontrar 140.000 artículos entre autopartes, lubricantes, aditivos, accesorios, herramientas y hasta artículos para viajes en auto como conservadoras, termos y vasos térmicos.

"Por eso nosotros nos definimos como una tienda de repuestos, donde nos visitan mecánicos que esperan agilidad en la experiencia de compra, pero también público en general que necesita agilidad y asesoramiento", detalla.

Sin local físico, pero con medio siglo de experiencia, salieron a ofrecer franquicias de recambio a casas de repuestos

Con miras al futuro, E-Parts inició en 2022 un plan de expansión mediante franquicias. Conscientes de las oportunidades que este modelo ofrece, la empresa comparte su éxito con emprendedores del rubro, ofreciendo franquicias de recambio, es decir, la posibilidad de que casas de repuestos que se sumen a la red E-Parts adaptándose al modelo de negocio y su sistema de gestión.

Las franquicias de recambio no solo son una oportunidad de profesionalización para las casas de repuestos, sino también una proyección de un futuro prometedor para la empresa, considerando que entre las tres firmas socias cuentan con una cartera de más de 4 mil clientes en todo el país, es decir, unos 4.000 potenciales franquiciados.

Sin emabargo, aclara Sánchez, no venir del rubro no es una barrera de entrada. "La clave del negocio es la ubicación del punto de venta. Una tienda E-Parts debe estar en una avenida de alto tránsito o bien en la zona repuestera que toda localidad tiene. Al franquiciado y a sus empleados les vamos a transferir todo el know-how necesario para que le vaya bien, venga o no del rubro", remarca.

Para abrir una franquicia E-Parts se requieren unos u$s60.000

"Somos la primera franquicia del mercado de este rubro y por supuesto también es un desafío, por lo que nuestras barreras de entrada son bastante bajas", avisa Sánchez.

Del total de la inversión, el 66% se destina a mercadería, que rinde por encima de la inflación y no pierde valor, y el 33% restante es para el fee de ingreso, los sistemas y el acondicionamiento del local, que debe medir entre 150 y 300 metros cuadrados, con un showroom no menor a 100 metros cuadrados.

En términos monetarios, abrir una tienda E-Parts requiere una inversión total de alrededor de u$s60.000. "Son entonces unos u$s40.000 de mercadería de alta rotación que no pierde valor. Es decir, una inversión segura y recuperable", remarca el ejecutivo.

En cada avenida y en cada zona "repuestera" tiene que haber un un E-Pars, es la apuesta de la empresa

Con un ticket promedio de $50.000 y 2 empleados, el retorno de la inversión se logra dentro del primer año de actividad, sin calcular el stock. Calculando el stock, Sánchez estima un período de retorno entre 18 y 24 meses.

Mensualmente, la empresa cobra un 2% de la facturación para la implementación de estrategias de marketing y publicidad del punto de venta. "Es un porcentajes bajo porque en esencia los socios son importadores mayoristas, con lo cual nuestro negocio es que haya tiendas exitosas que vendan muchos repuestos para que compren muchos repuestos", concluye.