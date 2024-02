El té de burbujas, también conocido como bubble tea, encontró su lugar entre las franquicias gastronómicas de Argentina de la mano de Oh! Tea. La novedosa marca que les mostró a los argentinos un nuevo tipo de té, tiene 10 sucursales - tres propias y 7 franquicias-. Para fin de año, dice una de las socias fundadoras, esperan abrir de 5 a 10 locales más y concretar su desembarco en alguno de los países limítrofes donde ya están teniendo las primeras conversaciones.

El bubble tea es una bebida originaria de Taiwán que se popularizó en todo el mundo en los últimos años. Se trata de una bebida fría o caliente, a base de té con leche dulce, frutas y perlas de tapioca. En Argentina, Oh! Tea es la marca que con su cadena de franquicias contribuye a hacer tendencia esta variante de infusión en el país.

Oh! Tea fue fundada en 2020 por Jennie Lam y su prima Fernanda Chen. El objetivo, cuenta Lam a iProfesional, era compartir con los argentinos ese sabor único de esta bebida de su infancia en un ambiente moderno y acogedor.

Como Lam se había dedicado al comercio exterior, sabía cómo proceder para importar los insumos necesarios y eso hace desde entonces para Oh!Tea. El 60% de los insumos, detalla, los traen de China porque no se consiguen localmente. En cuanto a los tés que usan de base -jazmín, oolong y Ceylon– son también importados, aunque, asegura Lam, están dispuestos a sumar opciones locales si encuentran una calidad es similar o superior.

En pandemia, cuando empezaron a flexibilizarse las restricciones de circulación, los socios pusieron un local en el Barrio Chino (Ciudad de Buenos Aires), y aunque creían que al comienzo iban a ser la colectividad asiática su principal cliente, gratamente se sorprendieron al encontrarse con largas colas de argentinos esperando por su bubble tea. "Aunque la mayoría son adolescentes, debo decir, que nuestro público es bien variado, hay desde niños hasta oficinistas y personas mayores; todos deseosos de probar sabores y experiencias nuevas", dice orgullosa Lam.

El éxito de Oh! Tea, remarca, se debe a varios factores, pero fundamentalmente a su amplia variedad de sabores de té de burbujas para satisfacer todos los gustos."Ahora también incorporamos tortas bien argentinas como la Chocotorta, pero también otras adaptadas al paladar local, pero con un toque asiático; para todo utilizamos ingredientes de alta calidad", cuenta Lam, quien en promedio vende alrededor de 50.000 vasos de té al año.

Las franquicias Oh! Tea están llevando este novedoso té teaiwanes a todo el país y la región

Actualmente, con 10 locales entre Buenos Aires, Rosario y La Plata, de los cuales 7 son franquicias, Oh! Tea tiene planes de expandirse con entre 5 y 10 franquicias más a escala nacional, llegando a las principales ciudades del país. En el corto plazo, estima Lam, esperan abrir nuevos locales en Córdoba, Mendoza y más Rosario. Pero además, si todo sale como lo planean, también esperan llevar a Oh! Tea a Uruguay y Paraguay, donde ya tienen posibles franquiciados.

Para abrir una franquicia Oh! Tea se requieren desde u$s60.000

Previendo el contexto económico actual, Lam y Chen acaban de lanzar las franquicias Oh Tea mini Go, una opción más ajustada a la realidad actual. Estos puntos de venta, detalla Lam, no requieren más que 20 metros cuadrados para una pequeña cocina y una barra con caja. El modelo, dice, es interesante porque se adapta a todo formato de local, incluso en forma de triángulo como les tocó el que acaban de inaugurar en el Shopping Alto Avellaneda. "Pero que sea low cost no significa que el local no sea lindo", aclara.

Además del Tea mini Go, tienen el modelo tradicional que es similar al local original del Barrio Chino de unos 60 metros cuadrados para take away y por último, el modelo experience con salón de unos 100 metros cuadrados con mesas y sillas para que la gente pueda sentarse y pasar el rato.

Dependiendo del formato elegido y el estado del local, la inversión para abrir una franquicia de Oh! Tea oscila entre los u$s60.000 y los u$s100.000. "El tiempo de recupero puede ir de los 12 a los 18 meses, aunque influye mucho dónde esté el local y cuán presente esté el franquiciado en el negocio", señala.

En términos generales, aclara, el local debe estar en zonas turísticas y de alto tránsito con hasta 8 empleados dependiendo del modelo.

El éxito de Oh! Tea, remarca Lam, se debe a varios factores, sin embargo, en términos de cadena, dice que el éxito de las franquicias está dado por el trabajo del franquiciado.

Que la franquicia sea low cost, aclara Jenny Lam, no implica que el local no deba ser lindo

"Si cree que viene, pone la plata y no tiene que trabajar, le va a ir muy mal. Por eso nosotros buscamos franquiciados que quieran estar en las tareas del día a día del local, que sepan qué se vende y qué no y qué tienen que reponer. Nosotros los vamos a capacitar y a acompañar siempre, pero necesitamos que sea un franquiciado activo", remarca.

Con las franquicias, tenemos grandes planes para el futuro de Oh! Tea, concluye optimista la empresaria hongkonesa.