Con todas las fichas colocadas en expandir el ritmo de extracción en el reservorio de no convencionales de Vaca Muerta, la petrolera YPF anticipó una inversión de 3.000 millones de dólares para esa área. El anuncio coincidió con la presentación de un "Plan Estratégico" pautado para los próximos 4 años, y llega a la par de resultados financieros negativos informados por la misma estatal. Al momento de detallar el desembolso por venir, el titular de YPF, Horacio Marín, señaló la intención de colocar a la compañía a la cabeza de la extracción de shale a escala mundial y el objetivo de pisar fuerte entre los exportadores de hidrocarburos globales ya para 2030. La empresa viene de confirmar que procurará desprenderse de más de medio centenar de pozos convencionales "maduros".

Según precisó la petrolera, la nueva estrategia –bautizada "Plan 4x4"– busca "transformar a YPF en una compañía ‘shale de clase mundial’ y aspira a batir récords en la producción de petróleo y gas en Argentina".

YPF, con la mira puesta en Vaca Muerta

El plan en cuestión, expuesto por Marín, propone el crecimiento de la estatal a partir del desarrollo de Vaca Muerta. La intención de la firma es pasar de una producción de 97.000 barriles de petróleo por día a 250.000 en el lapso tres años. "Como resultado, el 80% de la producción total de petróleo de la compañía será no convencional", se indicó.

"La compañía priorizará las inversiones de mayor rentabilidad, buscando maximizar el valor para sus accionistas. En este sentido, en febrero de 2024, el directorio de la compañía aprobó un plan de optimización de yacimientos convencionales maduros. El plan contempla la salida de más de 50 bloques convencionales, que representan el 60% de la producción de petróleo convencional y el 40% de la producción de gas convencional y menos del 1% del EBITDA de la compañía", informó la empresa.

"De esta forma, YPF busca racionalizar significativamente sus costos operativos, reduciendo un 50% el lifting cost en los próximos 2 años y redirigir alrededor de 800 millones de dólares de inversiones al desarrollo de Vaca Muerta", añadió.

Al mismo tiempo, la estrategia de la firma contempla un crecimiento del 10% en "los niveles de procesamiento de sus refinerías y reducir costos operativos que le permitan mejorar los márgenes del negocio hasta 3 dólares por barril en 2027".

La estatal concentrará sus inversiones en los no convencionales.

Por último, el cuarto pilar de la hoja de ruta trazada por la cúpula de YPF contempla la construcción de la primera planta de licuefacción para exportar GNL en Argentina. "Se trata de un proyecto transformador para la compañía en el mediano y largo plazo, que le permitirá al país exportar anualmente unos 15 mil millones de dólares de gas a partir 2032", se detalló desde la estatal.

YPF y las pérdidas del último ejercicio

Los detalles difundidos por Marín se conocen a la par de la notificación de los resultados del ejercicio 2023. En ese período, precisaron fuentes de YPF, tuvo lugar una pérdida de u$s1.277 millones "generada principalmente por una provisión por desvalorización de activos".

"La deuda neta de la compañía alcanzó los 6.800 millones de dólares, mientras que el ratio de endeudamiento neto se mantuvo sin variaciones respecto al trimestre anterior, en 1,7 veces en relación con el EBITDA ajustado", se informó.

La estatal también precisó que el año pasado las inversiones alcanzaron los u$s5.700 millones, "un 36% por encima al año anterior, que le permitió incrementar por segundo año consecutivo la producción total de hidrocarburos un 2%, totalizando en 514 mil barriles equivalentes por día".

"La actividad no convencional continuó siendo el principal eje de crecimiento de YPF. La producción de crudo no convencional mostró un crecimiento anual del 27% mientras que la de gas no convencional aumentó un 8 por ciento. En el último trimestre del año, la mitad de la producción de YPF provino del no convencional", completó.