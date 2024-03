La actual crisis que sufre la economía argentina, con una inflación que no da tregua, costos que suben día a día y la decisión del gobierno libertario de cortar la pauta oficial a canales, diarios, sitios web y radios privadas comienza a generar efectos preocupantes en varios medios de comunicación que se ven obligados a adoptar una serie de medidas para contrarrestar este complejo escenario y poder seguir llevando a cabo sus actividades.

El panorama del país desde que cambió el gobierno, tras las elecciones nacionales que consagraron a Javier Milei y no a Sergio Massa como nuevo inquilino de la Casa Rosada, no permite ser optimistas en cuanto a una mejora de las condiciones generales, también juega un importante rol en la situación que evidencian grupos periodísticos de envergadura.

En este contexto, el caso más visible es el del Grupo América, ya que es el único que se animó, por lo menos hasta ahora, a presentarse ante la Secretaría de Trabajo para solicitar la apertura del llamado Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa (PPCE), mecanismo previsto en la Ley de Empleo Nº 24.013 que permite a las empresas suspender o despedir personal ante una disminución del trabajo por fuerza mayor o por causas no imputables al empleador.

Se trata de un proceso muy utilizado en la Argentina de las sucesivas crisis económicas que rige desde 1991 y le otorga al Gobierno la facultad de intervenir en forma preventiva ante un conflicto laboral a pedido de las empresas que se vean afectadas por una coyuntura tal, que las lleve luego a tener que suspender o despedir trabajadores.

La medida es temporal, para nada permanente, y siempre se recomienda solicitar que se arbitre antes de definir acciones en materia despidos o suspensiones, aunque después las autoridades rechacen dicho pedido.

Grupo América: balances, razones y dotación

Para poder reducir costos y procurar el sostenimiento de la empresa, los dueños del Grupo América acaban de acogerse a este mecanismo, tras presentar una serie de requisitos obligatorios que le solicitó la Secretaría de Trabajo como haber sufrido pérdidas durante los últimos tres balances anuales, acreditar las razones por las cuales solicitan la intervención oficial y demostrar que su actual dotación de personal es mayor a la necesaria para operar.

Del mismo modo, el gremio no puede continuar con sus medidas de fuerza que fueron catalogadas como una "práctica de connotaciones salvajes" que "representan un verdadero boicot a la actividad de su empleador (...) generando un grave desorden que caotiza la programación definida para cada jornada". En ese momento, el comunicado del Grupo América, hacía referencia al "riesgo de medidas de acción directa por parte del sindicato, con las graves implicancias que el ejercicio de dicho derecho de huelga se desplegó en el ámbito de América TV".

El Grupo América despidió a 29 empleados de cargos jerárquicos

Ahora, la Secretaría de Trabajo debe abrir el procedimiento que permitirá, en un plazo de 30 días, abrir la discusión con el sindicato, en este caso el Satsaid, las nuevas condiciones laborales y la nómina de despidos.

No a un nuevo accionista

De esta forma, ejecutivos del Grupo América, cuyo 13% del capital accionario está en manos de Eduardo Eurnekian, mientras que el 87% restante se divide en un 50% para América Holding (Daniel Vila, José Luis Manzano y Gabriel Hochbaum), y el 50% restante para Claudio Belocoppit, descartan la posibilidad de sumar un nuevo accionista, por lo menos en el corto plazo.

Si bien el holding se encuentra financieramente saneado y no tiene pasivos gracias a los aportes de capital que vienen realizando sus propietarios, la solución de fondo no pasaría por mantener esta fórmula sino por achicar su estructura en el corto plazo para luego, analizar otras variantes más profundas si es que la situación económica del país no mejora en los próximos años. En ese marco, el holding acaba de despedir a 29 empleados jerárquicos, a quienes les ofreció el pago del 100% de las indemnizaciones.

La cantidad de personal que dejará sus funciones en el grupo que controla América TV, A24 y Radio La Red representa el 4% del total de sus trabajadores, según fuentes del propio medio, que además explicaron las razones por las cuales debieron tomar esta medida.

Lo hicieron mediante un comunicado en el cual aseguran que, "en el marco de la crisis que desde hace años atraviesa la televisión abierta argentina, América TV S.A. se ha visto en la necesidad de llevar a cabo una serie de importantes medidas a fin de reducir sus costos y procurar el sostenimiento de la empresa".

En ese contexto es que se produjeron las desvinculaciones sin causa, pero con el pago íntegro de las indemnizaciones correspondientes.

Convenio "caduco"

Además de la falta de pauta estatal y de la crisis inflacionaria que sufre el país, el grupo argumenta que tomó la determinación "luego de innumerables e infructuosos pedidos al Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) para rediscutir, de raíz, la forma de trabajo y adecuarlas a las nuevas tecnologías disponibles".

El panorama del país desde que asumió Javier Milei no permite ser optimistas en cuanto a una mejora de las condiciones generales para los medios

Destacan también que el Convenio Colectivo de Trabajo que rige a la actividad data de 1975, y que los acuerdos de empresa posteriores "incrementan sensiblemente los costos sin resolver la matriz del problema".

Para los dueños del Grupo América, el convenio y los cambios que vino sufriendo en los últimos años, siempre fueron favorables a los trabajadores a tal punto que el artículo 215 establece que el primer aumento salarial acordado en la paritaria debe ser aportado en su totalidad al sindicato y no al trabajador.

En este marco, los empresarios debieron duplicar ese monto al aportar tanto al trabajador como a Satsaid que, en una época económica normal del país puede no ser un problema grave, pero que en las condiciones actuales se trata de fondos que no todas las empresas periodísticas pueden afrontar.

Otra de las críticas al convenio laboral se centra en la existencia del rubro "TV Color", que se inauguró en la Argentina en 1979 pero que se sigue aportando de manera diferencial; además de otros beneficios que, según el Grupo América "son impagables e impracticables en este escenario de país".

Con esto se refieren a que el escenario actual de la televisión argentina no es el mismo que en los años 80, ya que la realidad es que la cantidad de medios de comunicación se incrementó de manera exponencial y con nuevos formatos, mientras que la "torta" publicitaria se fue achicando considerablemente por la crisis que atraviesa la economía local y la salida de uno de los mayores aportantes de pauta, como es el Estado nacional.

"Hay más comensales para una torta más chica", argumentan desde el grupo que enumeran como ejemplos a las radios FM, que en los 80 eran pocas; la publicidad en vía pública; las plataformas online; los portales; nuevos canales, entre otros formatos.

Del mismo modo, el avance de la tecnología hizo lo suyo al desarrollar instrumentos y equipos tradicionalmente operados por personas como las cámaras de TV que ahora pueden ser robóticas, reemplazando mano de obra.

"Se trata de condiciones de trabajo que desde hace tiempo pedimos al sindicato discutir, hasta ahora sin éxito, ya que lo único que se termina debatiendo son las paritarias", explican desde América.

Crisis que se expande

Jorge Fontevecchia hace unas semanas fue cuestionado por el presidente Milei a través de un tuit en el cual lo acusaba de "golpista"

Pero no solamente el Grupo América atraviesa esta crisis, ya que otros grupos mediáticos de relevancia también se encuentran despidiendo personal y tratando de achicar gastos, a partir de haber dejado de recibir fondos del Estado, en varios casos, millonarios como la Editorial Perfil, controlada por Jorge Fontevecchia, quien hace unas semanas fue cuestionado por el presidente Milei a través de un tuit en el cual lo acusaba de "golpista" y sostenía que "esto es lo que pasa cuando estás con síndrome de abstinencia de pauta".

La crítica del Jefe de Estado fue una respuesta a las insinuaciones del dueño de Perfil sobre una eventual renuncia o juicio político al Presidente, quien a su vez lo acusó de querer volver "a vivir de la guita del Estado" por estar "al borde de la quiebra".

Desde sus medios, el empresario advirtió que el Jefe de Estado "no cuenta con las herramientas" para realizar la "transformación" que necesita la Argentina y conjeturó que sobre una eventual renuncia de Milei desde su columna de opinión titulada "¿Pichetto presidente?".

"Obviamente, te ponés en modo golpista para tratar de volver a vivir de la guita del Estado", fue la respuesta del líder libertario quien luego publicó otro posteo en el cual se pregunta "¿de dónde habrán venido los fondos?; ¿del mismo que puso la plata cuando debía cinco meses de sueldo y para pagar se puso a hacer campaña sucia y negativa?. ¿Vendrá del sector del tabaco?".

En el mercado especulan sobre un acuerdo entre el dueño de Perfil con el gobernador bonaerense, Axel Kiciloff, quien parece estar cobijando a varios de los medios que se quedaron sin "la teta del Estado" y les firma cheques millonarios disfrazados de pauta provincial, como el ultra kirchnerista Roberto Navarro, dueño de un medio pequeño que, sin embargo, recibió sumas millonarias de parte del anterior gobierno de Alberto Fernández.

En un escenario similar se encuentra el Grupo Octubre, que dejó de percibir pauta oficial y decidió, entre otras medidas, finalizar con el ciclo Telenueve al Amanecer, que se emitía por la señal de Canal 9, además de haber modificado la grilla de su canal de cable IP, en medio de una política de ajuste de personal que está llevando adelante el holding propiedad de Víctor Santa María, titular del gremio de los encargados de edificio.

Además, el pasado 27 de febrero el productor digital Álvaro Alegre informó a través de su cuenta de LinkedIn su despido y el de sus compañeros, tras sólo seis meses de haber asumido n cargo en Canal 9.

"Nos acaban de notificar ayer que cerraban el área digital por 'falta de fondos' y un sector que funcionaba excelente, se echa a perder de la noche a la mañana", posteó Alegre en LinkedIn. También se levantó el progama "Vivo para vos", espacio que era conducido por Julián Weich y Carolina Papaleo, el cual se atribuyó a la suspensión de la publicidad oficial.