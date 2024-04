Café Martínez celebró la reinauguración de uno de sus locales emblema del centro porteño y aprovechó la ocasión para presentar sus planes para este año, que incluyen la apertura de 24 nuevas franquicias, la consolidación de su presencia en la región y la expansión al canal mayorista y supermercadista de Latinoamérica.

Fundada hace más de 90 años por Atiliano Martínez y su esposa Justa, Café Martínez comenzó a ser cadena en 1995 por iniciativa de Marcelo, Mauro y Claudia, los nietos del fundador. Paulatinamente, los hermanos Salas Martínez fueron abriendo sucursales, sin embargo, cuando llegaron a la quinta en el año 2000 se dieron cuenta de que ya solos no podían; si querían seguir expandiéndose, tenían que franquiciar. Así lo hicieron y lo hacen.

Café Martínez cambia el foco: ahora apuesta a la región

Actualmente, entre propias y franquicias, la cadena está conformada por 204 tiendas en el país y 19 en la Latinoamérica. Aunque llegaron a tener franquiciados en Estados Unidos, España, Pakistán y Arabia Saudita decidieron frenar las operaciones para concentrarse en la región, donde las diferencias culturales y características de los mercados no son tan radicalmente diferentes.

"En la región, tenemos prevista la apertura de 24 nuevas tiendas a lo largo del año, lo que significa un promedio de una apertura cada 15 días. Con una inversión anual total de u$s5 millones en el sistema de franquicias, seguimos apostando por un modelo que potencia a las pymes", detalló Leandro Canabe, socio gerente de Café Martínez, a cargo de la presentación.

Para fortalecer su presencia en la región, el plan de expansión de la cadena contempla la apertura de 7 nuevas tiendas en Paraguay (sumando un total de 21), 3 en Uruguay (llegando a 7 locales) y la consolidación en Bolivia, con la apertura de un nuevo local que se sumará al ya existente.

Café Martínez, también para consumo hogareño

"Queremos democratizar la experiencia de Café Martínez sin limitarnos solo a los locales. Por eso, este año consolidaremos nuestra propuesta de consumo hogareño incentivando el Take Away, Take Home y nuestro e-commerce. Reforzamos nuestro compromiso con la excelencia y la accesibilidad", cuenta.

Cada 15 días, Café Martínez estará en promedio inaugurando una nueva sucursal en la región

Por ello, durante este año, la compañía extenderá su presencia en canales mayoristas y supermercadistas y ampliará su comercialización online a través de tienda online y la App Club Martínez, que ya tiene 1.500.000 usuarios registrados.

Comprometidos con la calidad, la empresa planea la certificación y trazabilidad del café, por lo que trabaja activamente en el intercambio de conocimientos con los principales países productores, tal como hizo con el Café de Origen Honduras.

Dicho país es el principal productor de café en Centroamérica, el tercero en América Latina y el quinto a nivel mundial. Además, se distingue porque su producción es exclusiva de la variedad arábiga.

Este café se cultiva bajo sombra y se cosecha de forma manual. Otra parte fundamental en el proceso es el lavado, que aporta los sabores intrínsecos de cada varietal y terroir. Los cafés lavados son más consistentes, una característica muy buscada en las cafeterías, que garantiza sabores más puros.

El primer paso lo dieron con Honduras y la firma en octubre de 2023 de una alianza de colaboración estratégica con el Instituto Hondureño del Café con el objetivo, promover y celebrar la excelencia del café hondureño en tierras argentinas y fomentar prácticas de consumo consciente.

En el marco de este acercamiento es que Café Martínez recibió la visita de especialistas hondureños para calibrar el café, respetando el hábito de consumo de los argentinos.

Con 90 años de historia y el apoyo de los principales productores de café, la cadena Café Martínez va por la certificación y trazabilidad Este año, y para sumar experiencia a sus 90 años de trayectoria, Café Martínez trabajará con productores relevantes de El Salvador, Perú y Brasil, llevando adelante diferentes proyectos tendientes a promover el consumo consciente y descubrir nuevas variedades de café.

"Nuestro compromiso con la excelencia y la innovación nos impulsa a expandirnos y llevar la experiencia única de Café Martínez a nuevos horizontes. Estamos emocionados por seguir construyendo comunidades alrededor del café y brindar momentos memorables a los cafennials, tanto en nuestros locales como en sus hogares", aseguró el directivo.