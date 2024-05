Con un total de 65 franquicias activas, Fabric Sushi, el restaurante nikkei de sushi fundado en 2008, continúa en la búsqueda de inversores para cumplir con su ambicioso plan de expansión, ahora, hacia el interior del país, arrancando por Mendoza. "Para este año tenemos proyectadas por lo menos 10 aperturas con distintos formatos. Hace ya unos cuantos años que venimos trabajando en un plan de expansión bastante agresivo, teniendo en cuenta que el objetivo es alcanzar los 110 locales operativos para el 2030", dice Máximo Pellegrino, el gerente general de la cadena.

Con un fuerte crecimiento en los últimos años, Fabric Sushi, que en realidad empezó a gestarse un año antes de su fundación cuando en su propia cocina los hermanos Diego y Pablo Dayan, convencidos de que se podía brindar un producto de calidad a un costo razonable, empezaron a cocinar para sus amigos. En 2008 abrieron su primer local y desde entonces no solamente fueron sumando más y más sucursales, sino que además lograron posicionar a la marca como referente de la gastronomía fusión de la cultura japonesa y la peruana.

"Los inicios fueron muy emocionantes y hoy se recuerdan con una gran sonrisa, convencidos que la calidad era el eje diferencial, se intentaba ofrecer el producto a todo amigo, conocido o pariente que haya, apostando a que la propuesta genere el boca a boca y eso fuese el empujón para el crecimiento. Pero claramente el mayor desafió fue pasar de un modelo de negocio escalable, con procesos sólidos y profesionalismo, sin dejar de tener esa mirada familiar", recuerda Pellegrino.

Fabric Sushi hoy tiene un total de 65 franquicias ubicadas entre la Ciudad de Buenos Aires y la Costa Atlántica hasta la zona norte y sur del Gran Buenos Aires, llegando también en Uruguay (en Montevideo y Punta del Este en temporada) y en Bolivia. Este mes, adelantó el ejecutivo a iProfesional, estarán también desembarcando en Paraguay.

"Elegimos el modelo de franquicias porque trae aparejada la posibilidad de acelerar la expansión y a su vez para quien la gestiona le permite hacerse de un know-how local, ganar con el expertise y se le facilita algunos procesos importantes como el reclutamiento de recursos. Con buenos mecanismos de control, buenas prácticas, definiciones claras de calidad de insumos, se puede asegurar la calidad de la experiencia que ofrecemos", explica el gerente general de Fabric Sushi, cadena conformada solamente por franquicias.

Aunque no es excluyente a la hora de elegir franquiciados, la empresa valora la experiencia en el rubro gastronomía, aunque no es excluyente. Lo más importante, aclaran, es que se trate de personas dispuestas a involucrarse en el negocio, que valoren la calidad y que tengan una real vocación de servicio para brindarle a sus clientes no solo una buena atención sino también una experiencia.

El objetivo es llegar a 2030 con 110 franquicias de Fabric Sushi distribuidas por todo el país y la región

La caída del consumo y la inflación no es algo que preocupe a Pellegrino y confía en que, a pesar del contexto, Fabric Sushi es una buena oportunidad para quien esté buscando un negocio rentable.

"Llevamos operando más de 15 años en la Argentina, donde pasamos distintos ciclos económicos y nuestro plan de expansión nunca se frenó. Tenemos la capacidad de adaptarnos bajo conceptos de innovación constante, seguir ofreciendo una experiencia superadora y distinta con eje en la mejora continua y la construcción de negocios sostenibles en el tiempo con la mejor ecuación calidad/precio como un valor constante y relevante para cualquier contexto económico", dice a favor de la empresa.

Para ser dueño de una franquicia Fabric Sushi hay que invertir desde u$s80.000

La cadena ofrece dos modelos de franquicias. Por un lado, el formato de salón con delivery para brindar una experiencia completa en locales desde 150 metros cuadrados y, por otro lado, el modelo para delivery y take away en locales desde 50 metros cuadrados.

"El local ideal debería estar en una esquina, que le dé el sol en una zona altamente poblada o polo gastronómico. Respecto a la cantidad de empleados, varía en formato y potencial de ventas, pero suponemos un promedio de 16 empleados para abarcar ambos turnos todos los días de la semana", amplía el ejecutivo.

La inversión para abrir un local de delivery y take away arranca de los u$S 80.000 y para el modelo salón para restaurante desde los u$s150.000, en ambos casos el franquiciado tendrá exclusividad de la zona geográfica por un periodo de 5 años renovables por otro período similar. En términos generales, la inversión inicial podría recuperarse a los 24 meses de actividad.

Las regalías mensuales están en relación con cada proyecto puntual, pero según Pellegrino, arrancan desde el 5% más un 2% en concepto de marketing. Aunque la facturación dependerá de diferentes variables como zona geográfica, el modelo de franquicia elegida y hasta la situación macroeconómica, calcula, puede estimarse unos $600.000.000 anuales, tomando una venta lineal y sin contemplar estacionalidad ni efecto inflación.

La empresa le brindará a los franquiciados apoyo incondicional y una toda una estructura especialmente diseñada para acompañarlos en el día a día del negocio

Como contrapartida, Fabric Sushi se compromete a darle apoyo incondicional a las franquicias. "Negociamos con proveedores y marcas para lograr acuerdos que nos beneficien, hacemos que chefs ejecutivos realicen visitas periódicas capacitando y auditando los procesos de producción de sushi, la cocina, la barra de coctelería y el servicio. A su vez, les damos soportes y planes de acción para las visitas bromatológicas mensuales y mystery shopper que realizamos mensualmente. Trabajamos con ellos en lo referido a recursos humanos. Colaboramos en la descripción de puestos y escalas salariales, entre otras cosas. La puesta en valor de la marca, innovación, el desarrollo de indicadores y la generación de la demanda también es parte de nuestro aporte", amplía Pellegrino.

Entre las ventajas de obtener una franquicia de Fabric Sushi, concluye el gerente general, pensando en los inversores, se encuentran la inserción en el mercado gastronómico de lujo y la posibilidad de desarrollo de marca reconocida en una zona nueva y exclusiva de alto tráfico.