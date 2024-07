Hay quienes creen que la medicina prepaga es un "invento argentino", pero esto no es así. Hay varios países que se han adherido previamente a este sistema privado y a lo largo del tiempo se fueron sumando otros. Lo utilizan, por ejemplo, Brasil, Chile, Estados Unidos y España, pero nuestro país tiene una cobertura mucho más accesible pese a los incrementos que se han dado en los últimos meses.

En marzo, el Gobierno Nacional ha optado por hacerse a un lado de las medidas que ejecuten la medicina prepaga y abrió camino a importantes actualizaciones que, en algunos casos, llegaron hasta el 75%, dejando al plan más accesible entre $90.000 a $150.000.

Tras los mencionados incrementos, a inicios del mes de abril, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el "Gobierno no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista", apoyándose en que, los índices inflacionarios habían ido a la baja (11% en marzo a 8,8% en abril y, en términos interanuales, obtuvo una variación del 65%) y que las prepagas continuaron con sus alzas.

Estos aumentos llevaron a profesionales de la salud médica a hacer paralelismos entre el servicio privado que brinda Argentina y países como Brasil, Chile, Estados Unidos y España, dejando entrever que, pese a los aumentos y la baja significativamente que han sufrido las prepagas en manos de usuarios, Argentina es una de las naciones que más adheridos tiene. ¿Esto se da debido a la accesibilidad o a la elección de una privada por sobre el servicio público?

Claro que, la medicina prepaga no es un "invento" argentino; de hecho, varios países se han adherido a este sistema privado para contrarrestar la creciente demanda a lo público.

Medicina prepaga: ¿cómo funciona y cuánto cuesta en otros países?

En Estados Unidos, el sistema de salud prepago domina el mercado, con alrededor del 68% de la población cubierta por seguros privados; pero el alto costo de las primas y los deducibles genera limitaciones a la hora de acceder a estos planes. Los seguros en Estados Unidos son notoriamente caros, una persona puede llegar a pagar entre 500 a u$s600 por cobertura médica; mientras que una familia (no más de 4) paga entre 1500 a u$s2000 por mes.

En Europa hay distintos sistemas de cobertura

Dependiendo el plan, los deducibles anuales pueden llegar a variar entre u$s1500 a u$s5000 por persona. Mientras que, los copagos pueden representar variaciones desde 20 a u$s50 por consulta médica. Lo que generaría que un usuario tipo pueda llegar a pagar hasta u$s7.250 por año (sumando 5 hipotéticas consultas).

España se vuelca al sistema de salud privado: ¿son planes accesibles?

En Europa, puntualmente en España, los seguros médicos son altamente accesibles teniendo en cuenta el costo de vida y los salarios básicos de sus ciudadanos. Los costos entre planes pueden variar entre €50 a €200 por persona (72,5 a u$s290).

Pero, a diferencia de Estados Unidos, en España los costos a abonar previo a la cobertura total del servicio privado (los deducibles), no son comunes y aplica a planes inferiores obligando a pagar a sus adheridos un aproximado de €300 por año (U$d435). En tanto, los copagos oscilan entre €10 a €30 (14,5 a u$s43,5) por visita médica.

Chile también cuenta con proveedores privados de salud

En el país vecino, Chile, también existe la cobertura privada: se las conoce como ISAPRES (seguros de salud privados). Sus precios varían de acuerdo al plan y la aseguradora; estos pueden ir desde $80.000 a $200.000 CLP (116 a u$s290). Aquí, los deducibles varían ampliamente y van desde $100.000 a $500.000 chilenos, unos u$s725 por año. Las visitas particulares y puntuales suelen tener un plus del 10% al 20% del costo de los servicios médicos.

Cómo es el sistema de salud de Brasil

El abandonado sistema de salud de Brasil quedó expuesto tras la pandemia por coronavirus, donde perecieron más de 700.000 personas. Por ello, la nueva gestión en manos de Lula da Silva implementó, a través del Ministerio de Salud, el Sistema Único de Salud (SUS) para que los ciudadanos de bajos recursos puedan acceder de manera libre a los centros médicos especializados. Aunque, todavía, esta implementación se encuentra en etapa de desarrollo por lo que los brasileños deben afiliarse a servicios privados.

En Brasil, los planes de salud tienen tener un rango amplio de precios que van desde R$200 a R$1500 (35 a u$s270) por usuario. Los pagos a modo deducibles no son comunes, pero algunos pueden incluirlos, lo que puede aumentar el plan en R$5.000 por año (u$s899).

La medicina prepaga no es un "invento" argentino

Argentina, entre ponderar la salud pública y optar por la medicina prepaga

En cambio, en Argentina, los costos de los planes de medicina privada resultan más accesibles que los anteriores, con costos que van desde $90.000 a $170.000 por persona (la cobertura básica). A diferencia de los anteriores, la cobertura suele ser inmediata y no exigen deducibles, aunque las visitas médicas puede representar costos aproximados de $10.000 a $15.000.

Es decir que, Argentina, comparado con otros país, tiene una cobertura mucho más accesible pese a los incrementos que se han dado en los últimos meses; dado que en Estados Unidos y Chile el costo de vida son más altos y el costo de la cobertura médica abarca un importante porcentaje de los salarios básicos.

En España, la salud pública de calidad reduce la necesidad de seguros privados, aunque estos siguen siendo más baratos que el chileno y el estadounidense. Pero, en Brasil, la situación es la opuesta, no poseen un sistema de salud público amplio y la gente se vuelca a la cobertura privada pese a su alto costo.

Sin embargo, es importante remarcar que en Argentina la medicina prepaga resulta accesible a una importante parte de la población por la regulación efectiva del Estado que genera que los planes sean más accesibles.

Datos del sistema de salud de Argentina, dividido entre público y privado

Esto último quedó expuesto en el Censo 2022, donde un 60,9% aseguró tener cobertura médica social, prepaga o PAMI. Aunque, casi el 61% de los ciudadanos está bajo el régimen de las obras sociales, sólo el 13,6% posee cobertura privada y únicamente el 10,4% tiene cobertura estatal y privada.

Esto no solo genera que los precios estén distorsionados sino que, las propias firmas adviertan sobre la imposibilidad de continuar sosteniendo este sistema regulatorio. Uno de los que alertó sobre ello fue el propietario de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, quien justificó los incrementos alegando que "la inflación hizo estragos, no estoy haciendo responsable a este Gobierno, pero todos los demás rubros aumentaron".

En diálogo con los medios, Belocopitt sentenció que la salud privada no podrá continuar trabajando con las restricciones en los costos del servicio por parte del Estado. "Si no aumentamos, no podemos brindar el servicio. Todas las clínicas necesitan el aumento, al igual que todos los prestadores, es una cadena".