Pani es el sobrenombre de Eliana Trotta, joven que hace 14 años decidió abrir un primer local de tortas en Palermo y de esta forma hacer realidad el sueño: pasando de cocinar sus tortas para amigos y venderlas por Facebook, a abrir su primer local en la calle Nicaragua. Su particular estilo, la estética del lugar e incluso de las tortas, tuvieron un éxito rotundo, lo que permitió que el negocio se expanda. Un segundo local en Recoleta, otro en Miami, y así fue creciendo a través del modelo de franquicias llegando a tener locales en varias ciudades e incluso en Paraguay. Hoy es el restaurante con más seguidores y fanáticos de la marca: 200.000 entre todas las plataformas sociales.

En 2016, Trotta decidió sumar inversores a su proyecto con el fin de expandirlo. Hoy son seis los locales Pani, tres locales propios, dos en Buenos Aires (Recoleta y Palermo) y el tercero en Miami, Estados Unidos, en el Aventura Mall; y tres franquicias operando, en Unicenter, Aeroparque y Madrid, España. Pero la idea es seguir creciendo, no solo en Capital Federal, sino también en Gran Buenos Aires y el resto del país.

Parte del crecimiento implicó la apertura en 2018 de un Centro de Producción tiene capacidad para abastecer entre 30 y 40 locales, cuenta con choferes propios garantizando los estándares de excelencia de nuestros productos.

"La calidad es un sello de la marca", dice al respecto Juan Pablo Natalichio, responsable de Marketing y Director de Arte en la compañía, quien trabaja en la empresa desde sus inicios.

Según comentó quien fue testigo en primera persona de la evolución que ha vivido Pani, "el desafío fue arrancar con un proyecto que empezó siendo algo familiar y logró imponerse en el mercado, como una propuesta totalmente distinta a lo que se hacía en ese momento. No sólo se distingue por la comida, sino por su línea estética, que se ve reflejada en nuestros locales, materiales de comunicación y redes sociales".

En 2022, el cocinero y experto gastronómico Takehiro Ohno diseñó la carta salada, ampliando así el menú para ofrecer diversidad de opciones para almuerzo y cena en los distintos locales. Sobre la propuesta gastronómica, Natalichio comentaba que, si bien hay platos que definen la propuesta de Pani y están en todos los locales, cada sitio tiene sus particularidades y el menú se adapta según la cultura y los gustos de los consumidores de cada lugar. "La chocotorta está en todos y obviamente la Oreo Torta también", aclara.

Otro hito que marcó la evolución del negocio de la empresa fue el lanzamiento de su tienda online en plena pandemia en 2020. Allí, los clientes pueden adquirirse todos los productos, tanto gastronómicos como tazas, vasos, bandejas y otros elementos que cuentan con la estética de la marca.

"En cuatro años procesamos más de 220.000 órdenes y llegamos a más de 100.000 usuarios, con un 60% de compra recurrente", comenta Lucila Bassi, Managing Director de Pani, a iProfesional. Y agrega que "hoy el ecommerce representa en facturación lo mismo que el local de Palermo".

Atenta al contexto actual, Pani está presentando un nuevo sistema de franquicias el cual le permitirá diversificar el negocio y crecer. Con esta estrategia de expansión, la empresa espera alcanzar una facturación de u$s300.000 mensuales para 2025.

Solución anticrisis: modelo "take away" de franquicias

Mediante una modalidad flexible, con costos eficientes y una maximización de la rentabilidad, "ofrece a los potenciales inversores un modelo probado y una marca consolidada", asegura. "Es un modelo más accesible y más reproducible, que nos da la chance de tener una expansión más rápida de la marca", añade.

Según amplía Bassi a este medio, "esta nueva modalidad surgió por varios motivos, pero fundamentalmente para eficientizar la operación, que permite tener locales más reducidos, con menores costos de personal y de inversión en mobiliario, entre otros beneficios. Además, agiliza el proceso de compra implementando la opción de self service".

Consultada por el monto que se requiere invertir, la vocera cuenta que el valor puede arrancar desde los u$s1.000 el metro cuadrado, según la ubicación, el tamaño del local, su ubicación y nivel de rotación de personas. En este sentido, destacaba que, "al ser un modelo nuevo de self service/ take away, los locales no tienen que ser tan grandes ni contar con tanto sitting para consumidores".

La ejecutiva comenta también que los productos que ofrecerá la marca son los mismos. "Nuestra identidad se mantiene, solamente cambia el formato de compra y de consumo que entendemos que hoy los consumidores están más acostumbrados a este estilo", dice.

Para concluir, Bassi menciona que el local de Aeroparque es la prueba piloto que abrió hace un año y está siendo un éxito. "Es el local de Pani con mayor facturación", menciona y anticipa que "ya están recibiendo consultas respecto a información para abrir franquicias tanto en CABA y GBA como también las principales ciudades del interior del país".