Si "el finde" es un problema, ¡Delivery Cormillot te ayuda a encontrar la solución!

Los "findes" tendemos a perder el control de la cantidad y calidad de las ingestas: tanto la comida como las bebidas alcohólicas o gasificadas suelen ser las protagonistas en los encuentros y las salidas de fines de semana. ¡No permitas que esto afecte tus logros alcanzados durante la semana! Ante esta problemática, Delivery Cormillot te ofrece un Plan Integral Nutricional que te ayudará a reorganizar tus hábitos alimenticios, acompañando tu camino hacia una vida más saludable de la mano de un equipo de profesionales.

El plan de alimentación de Delivery Cormillot

Si a partir del viernes toda tu planificación alimenticia se derrumba, ¡no estás sola! Los "findes" suelen significar uno de los obstáculos y momentos más frecuentes en las personas que quieren controlar su peso. A raíz de esto, el equipo de Cormillot quiere compartir con vos una serie de técnicas eficaces para enfrentar las causas más recurrentes de la "pérdida de control" los fines de semana.

Delivery Cormillot ofrece un plan All Inclusive de 6 comidas diarias ricas y nutritivas.

Es clave reconocer por qué sucede esto… Cuando una persona comienza un programa para bajar de peso, tanto en las consultas individuales como en el trabajo de los grupos, solemos hablar de la importancia que tiene la distribución diaria de las comidas y bebidas y de organizar la semana de manera flexible. Este aspecto es crucial especialmente a partir del viernes a la tardecita, cuando las rutinas y responsabilidades de la semana finalizan y solemos sentir cierta liberación al dejar atrás las estructuras y comportamientos que la cotidianeidad nos impone.

¿Por qué los fines de semana están menos organizados que los días laborales? Para empezar, nos levantamos más tarde, lo que provoca que muchas veces comamos directamente en el almuerzo. Si esa comida es abundante, le sigue muy probablemente una siesta o a lo sumo un par de capítulos de la serie favorita cómodamente en el sofá. Después de ese descanso, tal vez tengamos planificada una salida, un encuentro o una reunión informal en casa. En cualquier caso, lo más probable es que la elección de qué comer y beber siga la tendencia del resto del día.

Si te identificás con esta rutina, no sos la única persona.

Aunque la distribución diaria, repetida de lunes a lunes, da como resultado un adelgazamiento saludable (por eso hablamos de Plan Semanal), muchos comienzan la semana con una actitud rígida, posteriormente una actitud permisiva y, finalmente, a partir del viernes se "desconectan" del plan.

¿Cómo se enfrenta esta barrera frecuente? Con planificación.

Además, es importante:

Comer despacio y saborear los alimentos. Llevar un registro de lo que comés y de las actividades de viernes a domingo. Así podrás prever, por ejemplo, qué harás en la reunión, el cumpleaños o la salida.

Para cuidar la distribución no hay que prohibir un gusto de vez en cuando… ¡Hay que planificar!

Delivery Cormillot recomienda llevar un registro alimenticios para lograr un mayor control.

La próxima semana, aplica estos tips a tu rutina y mantén hábitos saludables junto a Delivery Cormillot. No dejes que "las vacaciones alimenticias" los fines de semana te ganen: ¡Disfruta el descanso liviana, motivada y acompañada por nuestro equipo! Estamos aquí para facilitarte el proceso, ahorrarte energía y tiempo: te ofrecemos un servicio ALL INCLUSIVE que incluye las 6 comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda, cena y 2 colaciones) que son ricas, frescas y nutritivas. También, contamos con 5 planes nutricionales que se amoldan a tus objetivos y es la mejor opción porque te organizan la cotidianeidad para no perder tiempo pensando en qué comida preparar. ¡Contáctanos para recibir más información!

¡Simplificamos tus comidas y potenciamos tu bienestar! Nuestras viandas a domicilio están diseñadas para adaptarse a tus necesidades, ya sea para perder peso o mantenerlo. ¡No permitas que los fines de semana se conviertan en una excusa!

