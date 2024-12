Se fueron a Hollywood para ser directores creativos, pero hoy triunfan vendiendo empanadas a Netflix

Federico Laboureau y su marido, Maximilian Pizzi, dejaron Argentina hace 12 años para ponteciar sus carreras como directores creativos en mercados más desarrollados. La primera escala fue México donde sus profesiones crecieron exponencialmente gracias al networking que hicieron y la experiencia que lograron.

Luego desembarcaron en Los Ángeles, la meca de la producción audiovisual donde llegaron a trabajar en empresas como NBC, ABC, Amazon, Disney + y Warner, en programas de televisión, campañas de publicidad y desfiles y producciones de moda.

Sin embargo, el auge de las grandes producciones comenzó a mermar. La pandemia implicó un antes y un después para las productoras, dando lugar a reiteradas huelgas de guionistas, de actores y demás trabajadores de la industria del cine, y despidos masivos.

Lejos de quedarse quietos, y apelando a la resiliencia que define la sangre argentina, apostaron a la reinvención y crearon Fuegos LA, el primer restaurante argentino en Los Ángeles que ofrece comida informal con un toque gourmet.

Cómo nació Fuegos

"Fuegos nació como un sueño, una idea que empezó de manera sencilla: queríamos traer un pedacito de Argentina a Los Ángeles", cuenta Federico a iProfesional. "Todo surgió a partir de una charla con amigos, de esas que te disparan ideas. Decidimos probar haciendo empanadas congeladas para medir si podían gustar y captar público. Arrancamos solos desde casa. Pasábamos horas cocinando, probando recetas y perfeccionando cada detalle. Era el típico proyecto de garage: pura pasión, creatividad y una curva de aprendizaje constante, pero siempre con mucha garra", rememora.

Fuegos

Es una propuesta gourmet-casual que combina la calidad de la cocina argentina con una experiencia que te hace sentir como en casa. "Ofrecemos empanadas y platos tradicionales argentinos con un toque moderno, además de opciones congeladas para disfrutar en casa o recién horneadas", detalla. "Hace poco más de un mes abrimos nuestro primer local, ubicado estratégicamente en una zona con gran potencial: cerca del campus de USC, del futuro museo de George Lucas y en un polo que se está desarrollando de cara a las Olimpiadas y el Mundial".

En cuanto a obstáculos, "hubo de todo tipo", dice Federico. Y detalla: "Desde aprender sobre permisos en Los Ángeles, encontrar proveedores que mantuvieran la calidad al escalar la producción, y adaptarnos a la logística de operar un negocio en crecimiento".

Sobre los principales hitos, para ellos el más grande fue abrir la tienda y recibir a la comunidad. "La respuesta de los clientes, tanto argentinos como americanos, ha sido increíble", asegura. "Además, hemos logrado entrar en el radar de empresas importantes como Netflix y Warner Bros, que nos contratan para catering, lo cual ha sido un gran paso para nosotros".

Son la inversión inicial, el diseñador asegura que arrancaron con lo mínimo, "ahorros personales y mucha creatividad para optimizar cada centavo. Nuestra experiencia como directores de arte nos ayudó mucho a diseñar la marca y el local por nuestra cuenta. Queríamos que el espacio tuviera una impronta única, que hablara de nuestra visión desde el primer momento que alguien entrara". En Fuegos no hay gauchos, no hay celeste y blanco, no hay Messi, ni Maradona. Pero sí mucho glamour, sabores argentos gourmet y mucho rosa.

Sabores argentinos reversionados

"En Fuegos LA, servimos auténticos sabores argentinos elaborados con ingredientes de primera calidad, muchos de ellos provenientes directamente de Argentina", cuenta Federico a iProfesional. "Como restaurante argentino gourmet e informal, encarna la pasión y el amor por nuestra cultura. Experimentamos, combinamos y jugamos con los sabores para crear una experiencia gastronómica inolvidable que lleve a su paladar a un viaje. Nuestra misión es simple: compartir nuestro amor por Argentina a través de la comida y fomentar una comunidad a su alrededor", añade.

En Fuegos LA están presentes los clásicos sabores argentinos

Ofrecen tres opciones de empanadas veganas, dos vegetarianas y varias basadas en proteínas, con opciones sin gluten disponibles. Además, el menú incluye sándwiches de milanesa (de res, pollo y veganos), choripán (sándwiches de chorizo), medialunas al estilo argentino (croissants dulces y salados como nuestra versión de jamón y queso) y tortillas de papa.

Actualmente, el ticket promedio ronda los u$s45, y semana a semana ven un crecimiento sostenido en visitas y pedidos. Las aplicaciones de delivery también están ayudando a expandir el negocio y los pedidos de catering son un gran aporte, ya que manejan volúmenes más altos y les generan una facturación significativa.

"El negocio está evolucionando constantemente", destaca Federico. "Hemos logrado construir una base de clientes fieles, organizar eventos temáticos y estamos explorando nuevos canales, como el bar de vinos que complementa nuestra propuesta gastronómica. En el bar, queremos destacar vinos argentinos, pero también incluir opciones chilenas y del Valle de Guadalupe, para ofrecer algo diferente y de calidad".

Aprender a emprender

Según el creativo, haber tenido una mejor asesoría en la parte administrativa y legal desde el comienzo habría sido conveniente. "Conseguir todos los permisos y registros necesarios fue un proceso complicado, lleno de idas y vueltas", expone. "También, al escalar la producción, tuvimos que replantear varios aspectos de los insumos y eso llevó tiempo. Sin embargo, cada desafío nos dejó aprendizajes valiosos", enfatiza.

En este sentido, sigue: "Emprender es un aprendizaje constante. Desde ajustar horarios del personal y proyectar el stock semanal hasta gestionar la relación con los clientes, cada día trae algo nuevo. Lo más difícil ha sido equilibrar la pasión por el proyecto con las demandas diarias del negocio. Pero entendimos que el éxito no está solo en la calidad del producto, sino en cuidar cada aspecto de la experiencia del cliente".

El ticket promedio ronda los u$s45 y semana a semana hay un crecimiento en visitas y pedidos

A futuro, para Fuegos, dice, "el crecimiento puede venir por varios lados. Por un lado, afianzar el flujo en el local y en catering para empresas, porque esos pedidos más grandes alivian la presión diaria de facturación. Por otro, seguir desarrollando experiencias como el bar de vinos y ampliando nuestra oferta de productos congelados, como las milanesas de pollo, carne y opciones veganas".

"Queremos que cada cliente que pase por Fuegos sienta que es parte de algo especial. Estamos trabajando en un menú de desayunos, potenciando el bar de vinos y ampliando la línea de congelados. Queremos que Fuegos sea un referente de la comida argentina en Los Ángeles y, sobre todo, que la gente lo sienta como un espacio único y cercano", concluye Laboureau.