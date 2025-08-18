Rafael Nadal seguirá activo en los negocios e invertirá 200 millones de dólares en Argentina para construir siete hoteles de lujo con su marca ZEL

Rafael Nadal dejó las pistas de tenis profesionales, pero no eligió descansar ni ver televisión: se mantiene activo y centrado en sus proyectos empresariales. Aparte de su academia en Mallorca, se dedica al sector inmobiliario y hotelero. Según Daniel Scioli, secretario de Turismo de la Nación, Nadal planea una inversión cercana a 200 millones de dólares en Argentina, para construir siete hoteles de lujo en distintos destinos turísticos del país.

Una inversión millonaria en hoteles de lujo

Los lugares elegidos incluyen algunos de los puntos más populares: Bariloche, El Calafate, Iguazú, Mendoza, Posadas, Salta y Ushuaia. La cadena hotelera ZEL, creada por Nadal en colaboración con Meliá Hotels International, estará a cargo de los emprendimientos.

El primer hotel se prevé para El Calafate, con apertura estimada para el próximo año.

ZEL, un concepto mediterráneo que viaja al mundo

En marzo de 2025, la marca ZEL inauguró su primer resort internacional en el Caribe: el ZEL Punta Cana, un complejo all inclusive que marcó la expansión fuera de España. Nadal y Meliá Hotels ya cuentan con dos hoteles en territorio español, ubicados en la Costa Brava y Mallorca.

La propuesta de ZEL pretende reflejar un estilo de vida mediterráneo, fomentando la conexión con la naturaleza, la actividad física y el bienestar. Sobre la idea, Nadal afirmó: "Un espacio para sentirse bien, activo y libre".

El resort dispone de 190 suites, rodeadas de piscinas, jardines tropicales y senderos con vegetación local. Las habitaciones, concebidas bajo la idea de "outdoor living", combinan materiales naturales y colores claros, con el propósito de conectar con el exterior y disfrutar de la naturaleza de manera directa.

El hotel ofrece una propuesta gastronómica variada con ocho restaurantes y bares que combinan sabores mediterráneos e ingredientes locales. Entre ellos se destacan PARDA, un buffet con platos frescos y de temporada; Nokyo, que mezcla técnicas japonesas con recetas ibéricas; y Tacorini, que une lo mejor de la cocina griega y mexicana.

El hotel opera bajo modalidad all inclusive, reflejando su nivel de exclusividad y servicio. Las Zel Suites parten de $447.802 por noche, las Master Suites desde $494.158 y las Swim-Up Suites desde $652.696.

Diversificación: Rafael Nadal, más allá del tenis, apuesta a los hote,es

Rafa Nadal ha sabido diversificar su patrimonio, calculado en 310 millones de euros. Más allá de adquirir propiedades en Mallorca, participa en Aspemir, un grupo que agrupa 20 empresas de distintos rubros.

En los últimos tiempos, también fortaleció su imagen mediante colaboraciones con marcas de ropa y calzado deportivo, así como con el lanzamiento de sus propias líneas de productos. Estas iniciativas no solo refuerzan su marca personal, sino que aportan ingresos relevantes.

El extenista amplía su portfolio invirtiendo en energías renovables, gastronomía —con la cadena Tatel— y producción audiovisual mediante Mabel Capital, que gestiona activos de sus socios en diversos sectores. Asimismo, comparte la sociedad del restaurante Tatel en Madrid con otras figuras deportivas reconocidas, entre ellas Cristiano Ronaldo.