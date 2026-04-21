La firma de origen carioca apuesta fuerte al mercado local con diseños veraniegos, variedad de estampados y propuestas de expansión comercial

Farm Rio Argentina ya es una realidad. La marca brasileña de moda tropical abrió su primera tienda en el país en diciembre de 2025, en Alcorta Shopping de Palermo.

El desembarco era muy esperado por las amantes de la moda local. La firma fundada en 1997 en Río de Janeiro eligió uno de los shoppings más exclusivos de Buenos Aires para presentarse.

La llegada marca un hito en la expansión regional de una marca que muchos apodan el "Zara brasileño". Pero Farm Rio no es solo ropa: es un universo completo que fusiona moda femenina, arte, naturaleza y la energía única del trópico brasileño.

Qué es Farm Rio y por qué la llaman el Zara brasileño

Farm Rio nació como un puesto modesto en un mercado de Río de Janeiro. Hoy tiene más de 130 tiendas en Brasil y presencia en miles de puntos de venta en todo el mundo.

La marca vende en grandes almacenes de lujo como Galeries Lafayette, Selfridges y Bloomingdale's. Su propuesta combina moda rápida con una personalidad muy marcada.

Los diseños de Farm Rio se reconocen al instante. Estampados audaces y coloridos, conexión profunda con la naturaleza tropical, prendas bohemias y relajadas.

Vestidos icónicos, blusas frescas y conjuntos vacacionales son su sello distintivo. Todo pensado para el verano y el estilo de vida playero.

La comparación con Zara viene por su capacidad de ofrecer tendencias actualizadas a precios competitivos dentro del segmento premium. Pero con un twist: el inconfundible sabor brasileño que la hace única.

Cómo es el nuevo local de Farm Rio en Alcorta Shopping

El local ocupa 105 m² diseñados para transportarte directo a Río. La tienda fusiona elementos culturales brasileños con toques locales argentinos, creando una experiencia de compra envolvente que va más allá de lo comercial.

Los detalles marcan la diferencia. Mosaicos y papel pintado de la artista francesa Dominique Jardy cubren las paredes.

El mobiliario artesanal viene de Ilha do Ferro. Los bancos de madera con marquetería temática animal son obra de la artista Isabel Ferrari.

Para la apertura, Farm Rio trajo cerca de 200 piezas de su colección verano 2025. Vestidos que se convirtieron en íconos de la marca, remeras con diseños divertidos, blusas y conjuntos perfectos para las vacaciones.

Cuánto cuestan las prendas de Farm Rio en Argentina

Los precios en la tienda física y el e-commerce local arrancan desde los $95.000. Los valores varían según el tipo de prenda.

La lista completa de rangos de precios (diciembre 2025):